Mate 30 Pro’ya Netflix Nasıl Yüklenir? Nasıl Çalışır?

Oppo A92 modeli ile ilgili bugüne kadar pek çok bilgi sızdırıldı. Bu kez tasarım detayları sızdırılan modelin alışılmışın dışındaki arka kamera dizilimi dikkat çekti.

Bünyesinde Oppo, Vivo, Realme ve OnePlus markalarını barındıran BBK grubu, bu kez L formunda arka kamera dizilimine sahip model ile karşımızda olacak. Sızdırılan görsele göre Oppo A92, LCD ekranın sol üst köşesine konumlanan, 16 MP çözünürlüklü ve f/2.0 diyafram açıklıklı tek bir ön kameraya sahip olacak. Ayrıca cihazın yan tarafında bulunan güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu görevi yapacak.

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Sızıntı kaynağına göre ise cihazın özellikleri şu şekilde; cihazın kullanıcıya bakan yüzünde 6,5 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü LCD bir panel yer alacak. İşlem gücünü Qualcomm’un orta seviye işlem platformu olan Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan model 8 GB RAM ile 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak. Ek olarak modelin 5.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceği tahmin ediliyor. Yazılım tarafında Oppo A92 modelinin Android 10 temelinde Color OS 7.1 ile kutudan çıkması bekleniyor. Kamera tarafında cihazın 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram açıklığı sunan ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu kameraya 8MP çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı lensinin, 2MP çözünürlüklü bir makro ve bir derinlik sensörünün eşlik etmesi bekleniyor.

Haberimize konu olan Oppo A92 modeline ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve değişkenlik gösterebileceğini belirtelim.

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