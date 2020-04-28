Akıllı Telefonlar
Mate 30 Pro’ya Netflix Nasıl Yüklenir? Nasıl Çalışır?
Bugünkü videomuzda Mate 30 Pro ve Huawei’nin HMS’i kullanan telefonlarda nasıl Netflix uygulaması çalıştırılır, nasıl kullanılır? Sorularını yanıtlıyorum.
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Huawei Mate 30 Pro’da Netflix’i çalıştırmak için öncelik belirtelim ki telefonunuzda uygulamanın daha yeni bir sürümünün bulunmaması gerekiyor. Aksi takdirde kurulum işlemini tamamlayamazsınız.
Kurulumu nasıl?
1- Vermiş olduğum linkten dosyayı indirin.
2- Dosyalarım içerisinden “Download” klasörüne gelerek dosyayı bulun.
3- Mate 30 Pro’nuzun istediği izinleri kabul edin ve işlemi tamamlayın.
4- İşte bu kadar basit :).
Huawei Mate 30 Pro Netflix Linki için: https://www.apkmirror.com/apk/netflix…
Akıllı Telefonlar
Oppo A92 özellikleri sızdırıldı: L formunda arka kamera ve dahası!
Oppo A92 modeli ile ilgili bugüne kadar pek çok bilgi sızdırıldı. Bu kez tasarım detayları sızdırılan modelin alışılmışın dışındaki arka kamera dizilimi dikkat çekti.
Bünyesinde Oppo, Vivo, Realme ve OnePlus markalarını barındıran BBK grubu, bu kez L formunda arka kamera dizilimine sahip model ile karşımızda olacak. Sızdırılan görsele göre Oppo A92, LCD ekranın sol üst köşesine konumlanan, 16 MP çözünürlüklü ve f/2.0 diyafram açıklıklı tek bir ön kameraya sahip olacak. Ayrıca cihazın yan tarafında bulunan güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu görevi yapacak.
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Sızıntı kaynağına göre ise cihazın özellikleri şu şekilde; cihazın kullanıcıya bakan yüzünde 6,5 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü LCD bir panel yer alacak. İşlem gücünü Qualcomm’un orta seviye işlem platformu olan Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan model 8 GB RAM ile 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak. Ek olarak modelin 5.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceği tahmin ediliyor. Yazılım tarafında Oppo A92 modelinin Android 10 temelinde Color OS 7.1 ile kutudan çıkması bekleniyor. Kamera tarafında cihazın 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram açıklığı sunan ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu kameraya 8MP çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı lensinin, 2MP çözünürlüklü bir makro ve bir derinlik sensörünün eşlik etmesi bekleniyor.
Haberimize konu olan Oppo A92 modeline ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve değişkenlik gösterebileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21s, özellikleri ile ortaya çıktı!
Samsung, yeniden yapılandırdığı Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonlarında agresif bir politika izliyor. Markanın giriş-orta seviye özelliklere sahip yeni modeli Samsung Galaxy A21s de teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy A21s, dev bataryası ile dikkatleri üzerine çekecek!
Henüz geçtiğimiz haftalarda duyurulan Samsung Galaxy A21, üç arka kameralı yapısı sayesinde iddialı bir görünüm çizmişti. Bu modelin halefi niteliğindeki Galaxy A21s ise görünüşe göre kullanıcıları fazla bekletmeyecek. Hindistan kaynaklı olarak ortaya çıkan bir sızıntı, ilginç bir şekilde Samsung Galaxy A21s modelinin teknik özelliklerini ortaya koyuyor.
Samsung’a yakın bir kaynaktan alındığı belirtilen bilgiye göre Galaxy A21s, 6.55 inçlik HD+ IPS bir ekran ile gelecek. 3 GB RAM ve 64 GB depolamanın yer alacağı telefonda üçlü arka kamera dizilimi yerini koruyacak. Ancak güncelleme sonrasında ana kamera 48 megapiksellik bir sensöre kavuşurken, yardımcı sensörler ise 8 ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.
5.000 mAh kapasiteli bataryanın dikkat çektiği Galaxy A21s modelinde NFC ve parmak izi okuyucu da yer alıyor. Bu yönden cihazın rekabetçi özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Bununla beraber micro USB girişi de yüksek kapasiteli bataryanın hızlı şarj desteği bulundurmama ihtimalini akıllara getiriyor.
Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri olduğu belirtilen Galaxy A21s’in ne zaman duyurulacağı ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Honor X10, TENAA ve MIIT’de görüntülendi!
Honor‘un X10 serisinden ilk kez dün bahsedilmişti. Bugün ise ailenin ilk üyesi olan Honor X10‘un özellikleri TENAA ve MIIT‘de görüntülendi. Telefonun sertikasyon servislerinde görüntülenmesi bize cihazın teknik özellikleri ve tasarımı hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.
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Honor X10 hangi teknik ve tasarımsal özelliklere sahip olacak?
Honor X10, Kirin 820 5G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 6.63 inçlik 2400 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD ekranı bulunacak. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera dizilimi bulunuyor. Sensörlerin piksel değerleri ve diyafram açıklıkları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Honor X10, 163.7 x 76.5 x 8.8 mm ölçülerinde olacak. Cihazın batarya tarafına geldiğimizde ise 4.200 mAh bataryaya sahip olan cihazın 22.5W değerinde kablolu hızlı şarjı bulunacak. Cihazın arka kamera dizilminin tasarımına baktığımızda arka tarafta dikdörtgen ve L şeklinde bir kamera kurulumu bulunuyor.
X10, ekran üstü bir parmak izi okuyucu yerine cihazın sağ tarafında bulunan fiziksel bir parmak izi okuyucusu bulunduruyor. Ses açıp kapatma tuşu ise bu parmak izi okuyucusunun üstünde bulunuyor. Cihazın dikkat çeken başka bir özelliği de kullandığı Kirin 820 işlemcisinin 5G‘yi destekliyor olması.
Honor X10, Honor 9X‘in halefi olacak ve aynı onun gibi 1000 CNY(130€) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Honor‘un yaklaşmakta olan Redmi 10X ile çıkabilecek karışıklığı önlemek için bu adı tercih ettiği iddia ediliyor.