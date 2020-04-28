Oyun
Kool2Play’in yeni oyunu Uragun detaylanmaya başladı!
Kool2Play’in geliştirdiği yeni Mech oyunu Uragun hakkında yeni detaylar gelmeye başladı. Geliştirici firma oyun için özel oyun içi videolar yayınlamaya başladı.
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Uragun, distopik bir dünyada geçen zorlu bir yukarıdan bakış shooter oyunu olacak. Uragun’da oyuncular, yapay zekâ tarafından kontrol edilen makinelere karşı mücadele ederek onları zekâsı ile yenmeye çalışacak.
Kool2Play’in yeni oyunu yapay zeka ile insanların savaşını konu alacak!
Kool2Play’in aktardığına göre oyundaki dünyada uzun yıllar boyunca insanlar gezegenin kaynaklarının çoğunu yapay zekâ tabanlı teknolojilerin geliştirilmesine adadı. Lakin bu süreçte maalesef etraflarındaki çevresel değişime dikkat etmeyi bıraktı. Doğal bir felaket sonrası tüm dünyadaki su seviyesinin yükselmesi bütün yaşam biçimini değiştirdi. Bu nedenle insanlık iç bölgelere göç etmek zorunda kaldı, ancak başarılı olmak için yapay zekâ tarafından yönetilen makinelerin yardımı çok önemliydi. İşte bu noktada yapay zekâ, daha fazla felaketi önlemek için insanlığı yok etmeye karar verdi.
Oyundaki haritalar dünyanın en büyük metropollerinin gerçek yerleşim planlarına dayanmaktadır. Oyuncular, Mech dediğimiz güçlü bir robotu kontrol ederek ünlü şehirlerin sokaklarına yayılan, yapay zekanın kontrolündeki süper zeki robot dalgalarına karşı mücadele edip düşmanların dünyanın en ünlü şehirlerini istila etmesini önleyeme çalışacaklar.
Uragun bu yılın ikinci çeyreğinden üçüncü çeyreğe geçiş döneminde Erken Erişim’e sunulacak. 2020’nin sonunda da PC için tam sürüm olarak çıkması planlanıyor. PC versiyonu aynı zamanda şu anda Steam üzerinden istek listesine eklenebilir durumda. Konsol versiyonu hakkında daha fazla bilgi ise yakında firma tarafından verilecek.
Oyun
Twitch kesintisiz Valorant yayınları yüzünden sorunlar yaşıyor!
League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in yeni FPS oyunu Valorant oyuncular tarafından büyük bir ilgi gördü. Oyunun kapalı betasına erişim için yapılan aralıksız Twitch yayınları platform için sorunlar oluşturmaya başladı.
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Twitch kesintisiz Valorant yayınları yüzünden sorunlar yaşıyor!
Valorant henüz kapalı beta sürecinde olmasına rağmen çok fazla oyuncunun ilgisini çekmiş durumda. Riot Games’in kapalı beta ulaşımı için izlediği yeni yöntem nedeniyle Twitch üzerinde oyunu izleyen çok fazla insan var. Eğer oyunun kapalı beta sürümüne erişim hakkı istiyorsanız Twitch yayınları üzerinden oyunu izlemelisiniz ve 2 saatten fazla izlemenin ardından oyunun beta erişimine sahip olma şansınız var. Oyun tanıtıldıktan sonra Twitch’te rekor kırdı ve COVID-19 salgını nedeniyle evde olduğumuz şu günlerde çok fazla izleyiciye ulaştı.
Riot Games’in izlediği bu politika nedeniyle yayıncılar 7/24 Valorant yayınları yapmaya başladılar. Fakat hiç kimsenin bu kadar uzun süre kesintisiz oyun oynayamayacağı ise bir gerçek. Bu yayınların birçoğu daha önceki yayınların tekrarını verirken bir kısmı ise oyunun kurgulanmış videolarını göstermekte. Twitch kesintisiz yayınlar nedeni ile problemler yaşamaya başladı. Bu durum görüntülenme istatistiklerinin yapay olarak değiştiriyor ve Valorant kitlesini olduğundan daha büyük gösteriyor. Aynı zamanda sıralamalarda olan değişiklikler nedeniyle küçük yayıncılar da zarar görmeye başladı. Yayın platformu tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ancak oyunun beta süresi sonuçlanana kadar benzer problemler görmeye devam edeceğiz gibi.
Oyun
Haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimleri
Coronavirus pandemisi nedeniyle, dijital oyun platformlarının ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Genelde Epic Games tarafından her hafta çoğunlukla iki adet oyun verildiğini ve bu oyunların büyük kitlelere sahip olan yapımlar olduğunu biliyoruz.
Bu platformlardan biri ve en büyüğü olan Steam, strateji severlerin yakından bildiği, Total War serisinden birçok oyunun %75’e varan indirimlere gireceğini açıkladı. Ayrıca süreç içerisinde bugün 20:00 itibariyle, Total War: Shogun 2 adlı yapım ücretsiz ve kalıcı olarak kullanıcılara hediye edilecek. Bugün birkaç saat sonra başlayacak olan kampanya 1 Mayıs tarihinde son bulacak ve bu tarihten önce kütüphanenize eklediğiniz oyun kalıcı olarak sizin olacak. Serinin mevcut indirimleri ise 4 Mayıs tarihine kadar devam edecek.
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Ücretsiz yapımlar
Total War: Shogun 2
2011 yılında piyasaya çıkan Total War: Shogun 2, derebeylikler döneminde 16. yy. Japonya’sında geçiyor. Klanların harita üzerinde üstünlük sağlamak adına sıkı savaşlara tutulduğu bu dönemde biz de kendi klanımızla savaşa dahil oluyoruz. Çıktığı dönemde büyük ses getiren ve aldığı puanlarla dikkat çeken yapım sizlere uzun süreli bir oynanış vadediyor.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Başlangıç: 27 Nisan 20:00
Son gün: 1 Mayıs
Polyball
Arkadaşlarımızla sıkı mücadelelere girebileceğimiz ve aynı zamanda 60’ın üzerinde harita tasarımıyla tek oyunculu olarak kendimizi sınayabileceğimiz bir yapım. Oyun içerisinde kendi haritanızı tasarlamanız bile mümkün.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Son gün: 1 Mayıs
PAC-MAN Championship Edition 2
Bir döneme damga vurmuş ve popüler oynanış mekaniği sebebiyle halen vazgeçemediğimiz seriye ait yenilenmiş bir yapım. Bu yeni sürümde, grafikler yenilenmiş ve labirentler tekrar tasarlanmış, ayrıca yutma ve kovalama efektleri de ciddi değişimler almış.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Oyuna ait Microsoft Store sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Oyuna ait PlayStation Store sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonlarına dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Son gün: 10 Mayıs
İndirimler
Blind
VR sahibiyseniz ve gerilim türüne tutku duyuyorsanız, Blind sizin için muazzam bir tercih olabilir. Hiçbir şeyden habersiz terkedildiğimiz konakta görme yetimizi kaybetmemizle birlikte sürükleyici ve gerilim dolu bir maceraya çıkıyoruz.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Alien Isolation
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Oyun
Alien Isolation, Alien Günü şerefine Steam’de 2.95 TL!
Alien Isolation, Alien Günü şerefine Steam‘de 2.95 TL! Alien serisinin ilgi çeken oyunu Alien Isolation, 26 Nisan Alien Günü şerefine, 28 Nisan saat 20‘ye kadar Steam‘den %95 indirimle 2.95 TL‘den alınabilecek.
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Alien Isolation, korku oyunu denince akla ilk gelen oyunlardan biri. İncelemelerde 8’in üzerinde not ortalamasına sahip Alien Isolation, 1979 yapımı Alien filminin yaşattığı korku ve gerilimi oyunculara vaadetmekte. Birçok siteden olumlu yorum alan Alien Isolation, Steam kullanıcılarına 28 Nisan saat 20‘ye kadar 2.95 TL‘lik fiyatıyla sunuluyor. Oyunun orijinal fiyatı üzerinden yapılan %95‘lik indirim son dönemde gördüğümüz en büyük indirimlerden. Oyun türünü seven ya da bu önemli oyunu arşivine eklemek isteyenlerin indirim süresi sona ermeden oyunu 2.95 TL‘den Steam Kütüphaneleri’ne eklemeleri mümkün…