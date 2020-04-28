Kool2Play’in yeni oyunu Uragun detaylanmaya başladı!

Kool2Play’in geliştirdiği yeni Mech oyunu Uragun hakkında yeni detaylar gelmeye başladı. Geliştirici firma oyun için özel oyun içi videolar yayınlamaya başladı.

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Uragun, distopik bir dünyada geçen zorlu bir yukarıdan bakış shooter oyunu olacak. Uragun’da oyuncular, yapay zekâ tarafından kontrol edilen makinelere karşı mücadele ederek onları zekâsı ile yenmeye çalışacak.

Kool2Play’in yeni oyunu yapay zeka ile insanların savaşını konu alacak!

Kool2Play’in aktardığına göre oyundaki dünyada uzun yıllar boyunca insanlar gezegenin kaynaklarının çoğunu yapay zekâ tabanlı teknolojilerin geliştirilmesine adadı. Lakin bu süreçte maalesef etraflarındaki çevresel değişime dikkat etmeyi bıraktı. Doğal bir felaket sonrası tüm dünyadaki su seviyesinin yükselmesi bütün yaşam biçimini değiştirdi. Bu nedenle insanlık iç bölgelere göç etmek zorunda kaldı, ancak başarılı olmak için yapay zekâ tarafından yönetilen makinelerin yardımı çok önemliydi. İşte bu noktada yapay zekâ, daha fazla felaketi önlemek için insanlığı yok etmeye karar verdi.

Oyundaki haritalar dünyanın en büyük metropollerinin gerçek yerleşim planlarına dayanmaktadır. Oyuncular, Mech dediğimiz güçlü bir robotu kontrol ederek ünlü şehirlerin sokaklarına yayılan, yapay zekanın kontrolündeki süper zeki robot dalgalarına karşı mücadele edip düşmanların dünyanın en ünlü şehirlerini istila etmesini önleyeme çalışacaklar.

Uragun bu yılın ikinci çeyreğinden üçüncü çeyreğe geçiş döneminde Erken Erişim’e sunulacak. 2020’nin sonunda da PC için tam sürüm olarak çıkması planlanıyor. PC versiyonu aynı zamanda şu anda Steam üzerinden istek listesine eklenebilir durumda. Konsol versiyonu hakkında daha fazla bilgi ise yakında firma tarafından verilecek.