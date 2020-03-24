Mobil Dünya Kongresi‘nin (MWC) ertlenmesi bir çok planda değişikliğe neden olmuştu. Ancak bu durum, teknoloji şirketlerinin inovasyonlarını yavaşlatmadı. İşte karşınızda Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!

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Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!

Koronavirüs sebebi ile bir çok markanın üretimlerini, lansmanlarını ve etkinliklerini ertelediklerini veya iptal ettiklerini bilmekteyiz. Bu durumda markalar zor günler geçirse de Mart ayının son çeyreğinde kesin olarak piyasaya girecek akıllı telefonların listesini sizler için derledik.

24 Mart – Redmi K9 Pro

Redmi K9 Pro 24 Mart Perşembe günü tanıtılacak. Şu an için bilgiler, markanın amiral gemisinde Snapdragon 865 chipset, açılır-kapanır ön kamera ile birlikte cihazın arkasında konumlandırılmış dört adet arka kamera ve cihazın 5G bağlantısı desteklediği yönünde.

K9 modelindeki 120Hz LCD ekranın yerini Samsung’un 60Hz AMOLED ekranı aldı ve parmak izi okuyucusu ekranın içine entegre edildi. Henüz kesinleşmemsiyle beraber duyumlar, cihazın arkasında iki adet 64MP‘lik bir adet geniş açı, bir adet telefoto kamerası olacağı yönünde.

26 Mart – Huawei P40 serisi

Huawei bu Perşembe günü; P40, P40 Pro ve P40 Premium‘u tanıtacak. P40.Premium modelinde çift zoom kamera varken P40 Pro modelinde tek zoom kamerası olacağı bilinmekte.

Çift mercekli ön kamerada aynı zamanda 3D ToF sensörü olacağı ve online ödemelerin güvenli bir şekilde sağlanacağı bilinmekte. P40 Pro ve P40 Premium‘un tasarımına baktığımızda kenarların daha ince görünmesini sağlamak için kıvrımların kullanıldığını görmekteyiz. Ve tabi ki bilindiği üzere bu modelde de Google Mobil Servisleri kullanılamayacak.

Mart 26 – Realme Narzo 10 ve 10A

Realme Narzo 10 ve 10A‘da Perşembe günü tanıtılması beklenen telefonlardan birisi. Realme Narzo 10 ve 10A modellerinin detaylı incelemesi için “Realme Narzo 10 ve 10A” başlıklı haberimizi inceleyebilirsiniz. Modelin Hindistan’da “Realme 6i” ve “Realme C3” isimleri ile duyulacağı bilinmekte.

27 Mart – Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun global lansmanları ne yazık ki ertlenmişti, ancak iki amiral gemisi nihayet 27 Mart Cuma günü gözler önüne çıkmaya hazır. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro ikilisi bir aydır Çin’de mevuttu ve Pro modeli DxOMark’ın kamera listelerinde en üste sırada yerini aldı.

30 Mart – Honor 30S

Huawei‘nin geçtiğimiz dönemde kendisini bütün dünyaya tanıttığı gibi 30 Mart tarihinde de Honor, 30S modeli için aynısını yapmayı planlıyor. Honor 30S modelinin detaylı özellikleri için “Honor 30S,30 Martta geliyor” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

30 Mart – Honor Play 9A

Honor 30S‘in aksine Honor Play 9A “ekonomik akıllı telefon” segmentini hedefliyor. Honor Play 9A da Honor 30S ile beraber 30 Mart‘ta tanıtılacak. Play 9A modeli; 5000 mAh batarya, 6.3″ boyutunda ve 1080P çözünürlüklü ekran ile gelecek. Honor Play 9A modelinin arka iki kamerası 13MP‘lik ana kameradan ve 2MP‘lik derinlik sensöründen oluşmakta. MediaTek Helio P35 chipsetinin de operasyonun beyni olacağı bilinmekte.