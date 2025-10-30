Motorola Türkiye sahalara geri dönüyor. Uzun yıllardır Türkiye akıllı telefon pazarında resmi olarak bulunmayan efsane marka Motorola, yeni bir iş birliğiyle dönüş hazırlıklarına resmen başladı. Peki bu geri dönüşün arkasında kim var ve Motorola hangi stratejiyle yeniden Türkiye’ye geliyor?

Motorola’nın Türkiye planı: İndeks Bilgisayar ile iş birliği

Türkiye’deki teknoloji dağıtımının önde gelen isimlerinden İndeks Bilgisayar, Motorola markalı akıllı telefon ve aksesuar ürünlerinin distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile görüşmelere başladığını duyurdu. Söz konusu açıklama, 30 Ekim tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmî bildirimle kamuoyuna açıklandı.

KAP’a gönderilen bildirime göre iki şirket arasındaki bu görüşmeler, Motorola markalı ürünlerin Türkiye pazarına yeniden girişini mümkün kılacak bir distribütörlük anlaşmasının ilk adımı niteliğinde. Motorola, bu sayede uzun süredir uzak kaldığı Türkiye pazarına güçlü bir ortakla geri dönmüş olacak.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Motorola, 1928’den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır. Markanın amacı, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmaktır.”

Lenovo Türkiye dönüşü doğruladı

Motorola markasının sahibi konumundaki Lenovo, gelişmeyi doğruladı. BTDünyası.net’e yaptığı açıklamada Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu, “Motorola markalı akıllı telefonlarımızı Türkiye’ye getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bu süreç resmen başladı” ifadelerini kullandı. Hantaloğlu, detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.

Lenovo, 2014 yılında Google’dan devraldığı Motorola Mobility birimiyle markayı yeniden konumlandırmıştı. Şirketin özellikle Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge amiral gemisi modelleri 2024 itibarıyla global pazarda büyük başarı yakaladı. Şimdi bu ivme, Türkiye’ye taşınıyor.

Motorola’nın Türkiye’ye dönüşü ne anlama geliyor?

Motorola, 2015–2016 yıllarında Türkiye’deki resmî faaliyetlerini sonlandırmış ve pazardan çekilmişti. Ancak mobil pazarda artan rekabet, kullanıcıların yenilik beklentileri ve markanın globaldeki büyümesi, bu dönüşü kaçınılmaz hale getirdi. Artık Motorola Türkiye markası, yeniden canlandırılmak üzere güçlü bir stratejik ortaklığa sahip.

Bu adım yalnızca bir distribütörlük anlaşması değil, aynı zamanda markanın yerli pazara yeniden uyum sağlama hamlesi olarak değerlendiriliyor. İndeks Bilgisayar, Türkiye’de Lenovo ürünlerinin dağıtımında sahip olduğu deneyimi Motorola tarafına da taşıyacak. Bu sayede markanın satış, servis ve pazarlama ağı yeniden inşa edilecek.

Yeni Motorola modelleri Türkiye’ye geliyor

Henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmasa da, teknoloji kaynaklarına göre Motorola Türkiye pazara globaldeki yeni modellerle giriş yapacak. Bu cihazlar arasında Motorola Razr 50 Ultra gibi katlanabilir akıllı telefonlar ve Edge 50 Pro gibi yüksek performanslı amiral gemileri yer alıyor. Ayrıca markanın yeni nesil ThinkPhone by Motorola modelinin de profesyonel segmentte satışa sunulması bekleniyor.

Motorola’nın dönüşü, Türkiye’deki kullanıcılar için yeni bir alternatif anlamına geliyor. Orta ve üst segmentte Samsung, Xiaomi, Vivo ve Honor gibi markaların güçlü olduğu pazarda Motorola, özellikle yenilikçi tasarımı ve saf Android deneyimi ile öne çıkabilir.

Motorola Türkiye için yeni dönem başlıyor

Distribütörlük anlaşmasının tamamlanmasıyla birlikte Motorola’nın ilk ürünlerinin çok yakında Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor. Şirketin, Türkiye’de satış sonrası destek altyapısı oluşturmak için de hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Bu süreçte servis ağı, garanti kapsamı ve yedek parça tedariki gibi konuların da yerli ortakla birlikte planlandığı öğrenildi.

Motorola’nın Türkiye’ye geri dönüşü, hem markanın yeniden konumlanması hem de ülkemizdeki rekabetin canlanması açısından büyük bir önem taşıyor. Tüketiciler için daha fazla seçenek, üreticiler içinse daha dinamik bir pazar ortamı oluşacak gibi görünüyor.

Peki sizce Motorola Türkiye bu dönüşle birlikte eski günlerine dönebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.