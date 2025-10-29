TRT Tabii son günlerde yeniden gündeme taşındı. Dijital yayıncılığın hızla büyüdüğü bir dönemde, platformun lisans durumu tartışma konusu haline geldi. Peki Tabii gerçekten lisanssız mı yayın yapıyor? RTÜK’ün bu konuda nasıl bir tutumu var? Kamuoyunda merakla takip edilen bu meseleye dair detaylar netleşti.

TRT Tabii için Kültür Bakanlığı’ndan lisans açıklaması geldi!

TRT Tabii platformunun yayın lisansı olup olmadığına ilişkin tartışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı son noktayı koydu. T24 haberine göre, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk’in yönelttiği yazılı soru önergesine yanıt veren Bakanlık, dijital platformun herhangi bir yayın lisansına sahip olmadığını açıkladı. Yanıtta ayrıca platformun bu konuda özel bir muafiyeti bulunmadığı da net bir şekilde belirtildi.

Bakanlığın yanıtında, Türkiye’de medya hizmeti sağlayan tüm kuruluşların ve dijital platformların yayın yapabilmesi için RTÜK’ten lisans veya yayın iletim yetkisi almasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”in tüm yayın platformları için geçerli olduğu vurgulandı. Haberde, özel dijital platformların bu kapsamda lisans almak üzere RTÜK’e başvurarak yasal gereklilikleri yerine getirdiği, ancak TRT Tabii için benzer bir sürecin uygulanıp uygulanmadığının netleşmediği belirtildi.

