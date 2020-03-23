LG G9 ThinQ orta seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkabilir!

Uzun zamandır akıllı telefon sektöründe kar etmeye çalışan LG, piyasadaki eski günlerine dönmek için yeni bir planın peşinde gibi görünüyor.

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Güney Kore kaynaklı bir bilgiye göre LG’nin amiral gemisi serileri olan G ve V serileri arasındaki farklar oldukça büyüyecek. LG G9 ThinQ modelini Snapdragon 765G işlemcisi ve 1080p çözünürlüğe sahip OLED ekranla donatmayı düşünen üretici, söz konusu modeli orta seviye bir cihaz haline getirecek. Snapdragon 865‘in pahalı bir işlemci olmasından ötürü, üreticiler bu maliyeti satış fiyatlarına mecburen yansıtıyor. Haliyle fiyatlar bir hayli yükseliyor.

Fakat LG halihazırdaki satışları zaten düşük bir şirket olduğu için kullanıcıların güvenini tekrar kazanmak adına maliyeti düşürmeye çalışıyor. Örneğin V60 ThinQ modelinde, serinin eski modellerinde bulunan QHD+ ekrandan, fiyatları düşürmek adına feragat edildi. G9 ThinQ için de aynı yöntem izlenecek gibi görünüyor.

LG G9 ThinQ’in tasarım olarak V60 ThinQ ile benzer bir çizgide olması bekleniyor. Ana kamera olarak 48 MP bir sensör yer alması ve ona üç kameranın daha eşlik edeceği söyleniyor. Ayrıca cihazda 4000 mAh batarya ve Quad DAC desteği bulunan 3.5 mm‘lik kulaklık girişi olacağı söyleniyor.

Resmi olmayan bilgilere göre LG G9 ThinQ’in, mart ayı sonuna doğru yaklaşık 700 $ gibi bir fiyattan satılması bekleniyor.

Not: Haber görseli, LG G9 ThinQ’e ait resmi olmayan render çizime aittir.