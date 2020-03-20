Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 10 ve Narzo 10A, 26 Mart’ta geliyor!
Realme, birkaç gün önce yeni Narzo serisini tanıtacağını duyurmuştu. Bugün ise şirket, 26 Mart‘ta Narzo 10 ve Narzo 10A akıllı telefonlarını bir lansmanla tanıtacağını açıkladı. Etkinlik 12:30’da (7 AM UTC) başlayacak ve Realme India‘nın resmi kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
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Realme Narzo 10 ve Narzo 10A hakkında neler biliniyor?
Realme, lansman tarihini duyurmanın yanı sıra, telefonlar hakkında hype oluşturmak için birkaç ayrıntıyı doğruladı. Cihazların kameraları ile ilgili görsel ve detaylı bilgi paylaşıldı. Narzo 10 arka tarafta 48 MP ana kamerası ve dörtlü bir kamera dizilimi ile gelecek. Narzo 10A modeli ise f/1.8 diyafram aralığına sahip bir ana kamera ve üçlü bir kamera dizilimi bulunduracak.
Realme tarafından ortaya çıkarılan bir diğer özellik ise cihazların 6.5 inçlik su damlası çentikli bir ekran tasarımı kullanıcak olması. Bunun haricinde cihazlar hızlı şarj destekli 5000 mAh‘lik bir pil ve işlemci konusunda oyun oynamak için tasarlanmış, A sınıfı olarak gösterilen bir işlemci bulunduracaklar.
Tanıtım sayfası, bu iki telefonun arka panellerini yakından görmemizi sağlayan görseller içeriyor. Bu görsellere göre Narzo 10, Realme 6i‘ye benziyor. Narzo 10, yeşil ve beyaz renk seçenekleri ile gözükürken, 10A modeli mavi bir tonda görülüyor. Ancak muhtemelen farklı renk seçenekleri de bulunacaktır.
Cihazları daha yakından incelediğimizde, arka tarafta bulunan parmak izi okuyucusunu da görebiliyoruz. Söylentilere göre Narzo 10, ismi değiştirilmiş Realme 6i, Narzo 10A ise Endonezya ve Tayland‘da piyasaya çıkan C3’ün üçlü kamera dizilimi ile yenilenen modeli. İlerleyen günlerde detaylar paylaşıldıkça her şey daha net ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Apple Çin’de yavaş yavaş üretimini arttırıyor.
Corona virüs sebebiyle sıkıntı yaşayan firmalardan olan Apple, stok durumların düzenlemeye başladı. Çin‘de yer alan mağaza ve fabrikalarını tekrardan işletmeye başlayan firma bir nebze nefes aldı.
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Artık stok sorunu yaşanması beklenmiyor.
Corona virüsü, Çin üzerinde etkilerini azalttı. Ülke genelinde hayat normale dönerken vaka sayısında da ciddi bir azalma yaşandı. Bu durum karşısında Çin‘de bağlantıları olan firmalar yavaş yavaş normalleşme sinyalleri vermeye başladı. Apple da bu firmalar arasında yer alıyor. LoupVentures isimli internet sitesinde yer alan habere göre, daha önce mağazalarını ve fabrikalarını geçici olarak kapatmak zorunda kalan firma, tehlikenin azalmasıyla tekrardan üretime başladı. Üretimi artan ürünler ise Iphone 11 ve Iphone 11 Pro Max‘in 64 GBlık modelleri. Ayrıca 2. nesil Airpods üretiminde de bir artış gözlemlendi. Çin‘de işleri toparlayan Apple stok sorunu yaşamamak için önemli adımları atmış oldu böylece.
Çin‘de ki durumları düzelten Apple bu kez de Avrupa‘da sorun yaşıyor. Virüsün artık merkezi haline gelen Avrupa‘da çoğu firma mağaza ve fabrika kapatmak zorunda kalıyor. Apple da bu yoldan giderek Avrupa merkez olmak üzere bir çok yerde mağazalarını kapattı. Tabi bu da akıllara yeni bir soruyu getirdi. Apple‘ın arttırdığı üretimden kim faydalanacak? Fiziksel mağazaların kapatılması nedeniyle satışlarda düşüş beklenirken, sanal mağazasına da ürün alım sınırı koydu. Bu sebepten dolayı firma elinde fazladan kalan cihaz olacak mı şu an için kestirmek güç. Ama bu durum yaşanırsa Apple‘ın bir çözüm düşünmesi gerekebilir.
Akıllı Telefonlar
Huawei, 2 milyon bilişim uzmanı yetiştirecek!
Huawei, Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. Bu programla şirket, 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor.
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Huawei, dijital teknolojiyi her yere yaymayı amaçlayan TECH4ALL girişiminin bir parçası olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. İlk olarak 2013 yılında başlayan programın amacı; üniversitelerde ve okullarda bilgi ve iletişim teknolojileri bölümlerinin oluşturularak, ilgili müfredatın geliştirilmesiyle, daha fazla iletişim ve teknoloji uzmanının yetişmesini sağlamaktı.
Bu sene başlatılan ikinci fazda ise şirket hedefini büyüttü. Yeni plana göre Huawei; özellikle 5G ve yapay zeka (AI) teknolojisi çözümlerini, okullarla yaptığı işbirliklerine sürekli dahil ederek önümüzdeki 5 yılda dünya çapında 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirecek.
Huawei, 50 milyon doları aşkın yatırım yapacak!
Bu hedefe ulaşmak için şirket, önümüzdeki beş yıl boyunca toplamda en az 50 milyon ABD doları yatırımla Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Geliştirme Teşvik Fonu’nu kuracak. Bu fon, öğrencilerinin pratik becerilerini geliştirmeleri için öğretici deney ekipmanları sağlayacak.
Kurulan fon aracılığıyla öğretmenlere eğitimler verilerek, programın istikrarlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Bu fonla öğrencilerin yeteneklerini göstermesine, iş bulmasına ve yetenek arzı ile talep arasındaki verimli eşleşmeyi yakalamasına yardımcı olacak tüm paydaşların birlikte çalışması hedefleniyor.
Daha fazla akademi ile daha fazla eğitim
Huawei Kurumsal İş Grubu Hizmet Başkan Yardımcısı Hank Stokbroekx, konferans kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Her yıl 600 ila 1.000 adet Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi kuracağız. Bu akademilerle, dijitalleşen dünyada daha fazla öğretmene ve öğrenciye fayda sağlamayı, daha fazla insanın eşit ve kaliteli eğitimden yararlanmasını, dijital becerilerini geliştirmesini ve sektöre yeni bir ivme kazandırmasını amaçlıyoruz.
Bu program aynı zamanda, Huawei’nin ekosistem gelişiminin yeni bir aşamasını da işaret ediyor. Marka gelecekte, endüstrilerin dijital dönüşümünü teşvik etmek için ekosistemdeki tüm paydaşlarla iş birliğini derinleştirecek, yatırımları artıracak ve çok yönlü, tam zamanlı sürdürülebilir bir yetenek ekosisteminin inşasını hızlandıracak.”
Akıllı Telefonlar
realme, Reynmen ile evde kalan takipçilerine konser düzenleyecek!
realme, Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında evde kalmanın önemine vurgu yapmak adına Reynmen ile bir farkındalık kampanyası düzenliyor.
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21 Mart Cumartesi akşamı, realme Instagram hesabı üzerinden düzenlenecek konserde, hem hastanelere maske bağışı yapılacak hem de ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunulacak. Bağışlara Ahbap Platformu destek verecek.
Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını Türkiye sınırlarında 13 Mart tarihinde görülmüştü. İş yerleri, restoranlar çalışmaya ara verirken, ülke çapında konserler, spor ve kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Virüsü kontrol altına almak ve yayılmasını engellemek için tüm vatandaşların evde kalması gerekiyor. Sokakta vakit geçirmemesi, olabilecek en az insana temas etmesi gerekiyor.
realme, #EvdeKal çağrısı yaptı!
Şirket, bu süreçte gençlere evde oturma çağrısı (#EvdeKal) yaparak Reynmen ile sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. 21 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da realme Instagram hesabından canlı yayınlanacak Reynmen konseri ile birlikte, devlet hastanelerine maske bağışlanacak.
Ayrıca Ahbap Platformu’nun da yapılacak etkinliğe dahil olacak. İzleyiciler bağışta bulunarak 15 günde işten çıkarılmış insanlara yardımda bulunabilecekler. Ev etkinliklerine devam edeceğini açıklayan marka, aynı zamanda evde oturan sevenlerine de hediyeler verecek.
realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev “Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyorum. Marka olarak #EvdeKal diyoruz ve gençleri evde kalmaları konusunda motive etmek istiyoruz. Hep beraber atlatacağız” dedi.
realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu bu sıkıntılı zamanları ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza vurgu yapıyor. Dedeoğlu, “Bu günleri hep beraber atlatacağımız inancındayım. Markalar olarak bu dönemde daha çok fedakarlık yapmalı, her alanda halkımızın yanında olmalıyız, destek vermeliyiz” dedi.