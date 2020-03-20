Realme Narzo 10 ve Narzo 10A, 26 Mart’ta geliyor!

Realme, birkaç gün önce yeni Narzo serisini tanıtacağını duyurmuştu. Bugün ise şirket, 26 Mart‘ta Narzo 10 ve Narzo 10A akıllı telefonlarını bir lansmanla tanıtacağını açıkladı. Etkinlik 12:30’da (7 AM UTC) başlayacak ve Realme India‘nın resmi kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

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Realme Narzo 10 ve Narzo 10A hakkında neler biliniyor?

Realme, lansman tarihini duyurmanın yanı sıra, telefonlar hakkında hype oluşturmak için birkaç ayrıntıyı doğruladı. Cihazların kameraları ile ilgili görsel ve detaylı bilgi paylaşıldı. Narzo 10 arka tarafta 48 MP ana kamerası ve dörtlü bir kamera dizilimi ile gelecek. Narzo 10A modeli ise f/1.8 diyafram aralığına sahip bir ana kamera ve üçlü bir kamera dizilimi bulunduracak.

Realme tarafından ortaya çıkarılan bir diğer özellik ise cihazların 6.5 inçlik su damlası çentikli bir ekran tasarımı kullanıcak olması. Bunun haricinde cihazlar hızlı şarj destekli 5000 mAh‘lik bir pil ve işlemci konusunda oyun oynamak için tasarlanmış, A sınıfı olarak gösterilen bir işlemci bulunduracaklar.

Tanıtım sayfası, bu iki telefonun arka panellerini yakından görmemizi sağlayan görseller içeriyor. Bu görsellere göre Narzo 10, Realme 6i‘ye benziyor. Narzo 10, yeşil ve beyaz renk seçenekleri ile gözükürken, 10A modeli mavi bir tonda görülüyor. Ancak muhtemelen farklı renk seçenekleri de bulunacaktır.

Cihazları daha yakından incelediğimizde, arka tarafta bulunan parmak izi okuyucusunu da görebiliyoruz. Söylentilere göre Narzo 10, ismi değiştirilmiş Realme 6i, Narzo 10A ise Endonezya ve Tayland‘da piyasaya çıkan C3’ün üçlü kamera dizilimi ile yenilenen modeli. İlerleyen günlerde detaylar paylaşıldıkça her şey daha net ortaya çıkacaktır.