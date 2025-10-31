Android telefonlar artık sadece esneklikleriyle değil, güvenlik yönleriyle de öne çıkıyor. Uzun yıllardır “iPhone daha güvenli” algısı sürse de, son araştırmalar tabloyu tersine çevirdi. Yeni bir YouGov raporuna göre, Android cihazlar dolandırıcılık ve kimlik avı mesajlarına karşı iOS’tan daha korunaklı. Peki Android mi daha güvenli iPhone mu?

Android telefonlar, iPhone’lara göre dolandırıcılığa karşı daha güvenli

Geleneksel olarak birçok kullanıcı “iPhone daha güvenlidir” görüşüne sahip. Apple’ın “kapalı ekosistem” yaklaşımı, yıllardır iOS’un güvenlik konusundaki üstünlüğünü simgeliyordu. Ancak YouGov tarafından yapılan yeni bir küresel araştırma, Android ekosisteminin dolandırıcılık (yani scam) korumasında iOS’u geride bıraktığını ortaya koydu.

ABD, Hindistan ve Brezilya’da 5.000 kullanıcıyla yapılan çalışmada, iOS kullanıcılarının %65’inin haftada en az üç dolandırıcılık mesajı aldığını bildirdiği; buna karşın Android kullanıcılarının %58’inin hiçbir dolandırıcılık mesajı almadığını söylediği tespit edildi. Üstelik Android kullanıcıları, cihazlarının koruma sistemlerini iPhone sahiplerine göre %20 daha “etkili” buluyor.

Google’ın yerleşik koruma sistemleri fark yaratıyor

Google’ın geliştirdiği güvenlik altyapısı, bu farkın en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Android cihazlarda bulunan Google Mesajlar ve Google Telefon uygulamaları, yapay zekâ destekli dolandırıcılık tespiti (Scam Detection) sayesinde şüpheli arama ve mesajları anında engelleyebiliyor.

Bu sistem, bilinen spam göndericileri otomatik olarak filtreliyor ve bilinmeyen numaralardan gelen mesajları gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Eğer mesajda dolandırıcılık veya kimlik avı (phishing) unsurları tespit edilirse, kullanıcıya anlık bir uyarı gönderiliyor. Ayrıca şüpheli bağlantılar, kullanıcı daha tıklamadan otomatik olarak engelleniyor.

Yine “Google Telefon” uygulamasındaki Call Screen özelliği (ne yazık ki her ülkede kullanımda değil), dolandırıcı çağrıları kullanıcı adına yanıtlayabiliyor. Sistem, karşı tarafın kim olduğunu anlamaya çalışarak potansiyel riskli aramaları gerçek zamanlı olarak filtreliyor. Google ayrıca, çağrı sırasında kullanıcıların yanlışlıkla güvenlik ayarlarını kapatmasını veya şüpheli uygulamaları yüklemesini önleyen güvenlik bariyerleri de kullanıyor.

Pixel cihazlar zirvede: iPhone en alt sırada

Rapor, Google Pixel cihazlarının da güvenlik tarafında açık ara lider olduğunu ortaya koyuyor. Pixel sahipleri, iPhone kullanıcılarına kıyasla %96 oranında daha az dolandırıcılık mesajı aldığını belirtmiş. Buna karşılık iPhone sahipleri, Pixel kullanıcılarına göre %136 daha fazla scam mesaj aldıklarını söylemiş.

Hatta daha çarpıcı bir istatistiğe göre, iPhone kullanıcıları, cihazlarının dolandırıcılığa karşı “etkili olmadığını” söyleme konusunda Pixel sahiplerinden %150 daha fazla. Bu da iOS’un özellikle mesaj tabanlı dolandırıcılık vakalarında zayıf kaldığını gösteriyor.

Testlerde iPhone son sırada kaldı

Farklı markalar arasında yapılan karşılaştırmada — Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro, Galaxy Z Fold7 ve Motorola Razr+ 2025 modelleri — dolandırıcılık koruma özellikleri değerlendirildiğinde iPhone’un son sırada kaldığı görüldü.

Android cihazlar, çağrı filtreleme, gerçek zamanlı uyarı ve otomatik link engelleme gibi güvenlik özelliklerinde daha gelişmiş sistemlere sahip.

Google’ın on-device AI (cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ) tabanlı yaklaşımı, gizliliği korurken güvenliği artırıyor. Veriler buluta gönderilmeden analiz ediliyor, bu da hem kullanıcı gizliliğini hem de saldırı riskini azaltıyor.

Android güvenliği algıyı tersine çevirebilir

Uzmanlara göre bu araştırma, uzun yıllardır süregelen “iOS daha güvenli” algısını tersine çevirebilir. Android tarafında Google, Samsung ve Motorola gibi üreticilerin güvenlik yatırımları son yıllarda ciddi biçimde arttı. Artık Android telefonlar, yalnızca açık kaynaklı olmalarıyla değil; akıllı tehdit tespiti ve scam koruma sistemleriyle de öne çıkıyor.

Peki sizce Android telefonlar gerçekten iPhone’lardan daha güvenli mi? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.