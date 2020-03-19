Akıllı Telefonlar
Honor 30S, 30 Mart’ta geliyor!
Geçtiğimiz hafta birkaç farklı renk seçeneğiyle görülen Honor 30S modelinin lansman tarihi belli oldu. Cihaz, 30 Mart tarihinde resmi lansman ile tanıtılacak. Tanıtım tarihi, Çin sosyal ağı Weibo üzerinden duyuruldu. Duyurulan mesajda ayrıca Honor 30S‘in 5G destekli olacağı doğrulandı.
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Honor 30S hangi özellikler ile birlikte gelecek?
Elimizde telefonun özellikleriyle ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, Honor tarafından paylaşılan bir görüntüye göre Honor 30S çentiksiz bir ekran ile gelecek. Geçtiğimiz haftalarda cihazla ile ilgili çeşitli sızıntılar paylaşmıştık. Bunlardan başlıcaları cihazın Kirin 820 SoC ile birlikte gelecek olmasıydı. Kirin 820, 5G destekli bir yonga seti olması ile orta segmentte oldukça rekabetçi bir yonga seti olarak görünüyor. Bunun haricinde hem elimizdeki renderlardan hem de sızıntılardan cihazın dörtlü kamera dizilimine sahip olacağını biliyorduk.
Honor 30S, tasarım olarak V30 serisine benzemekle birlikte ona ek olarak arka tarafta yeni bir modül bulunduruyor. Cihazın şarj özelliğine gelicek olursak, 10V ve 4A olmak üzere 40W‘lık bir hızlı şarj ile gelecek. Geçtiğimiz günlerde sızan birkaç görüntü ile birlikte cihazın beyaz ve turuncu olmak üzere en az iki farklı renk seçeneği ile geleceği doğrulanmıştı.
Cihaz ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 şimdi de konum servisleri ile sorun yaşıyor.
Samsung‘un bu yıl çıkardığı amiral gemisi telefon Galaxy S20 sorunlardan kurtulamıyor. Wifi, pil ve kamera konularında kullanıcılarından olumsuz deri dönüş alan firmanın şimdi ki derdi ise konum servisleri.
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Navigasyon uygulamaları verimli çalışmıyor.
Twitter üzerinden bir kullanıcının ilk olarak duyurduğu sorun, zamanla fark edilmeye başlandı. Şöyle ki, Samsung Galaxy S20 ailesinin fertleri konum servislerini tam anlamıyla çalıştıramıyor. Waze ve Google Maps gibi uygulamalar, Galaxy S20 cihazlarında zayıf ve yavaş bir şekilde çalışıyor. Tam konum verememe uygulamaların kitlenmesi gibi sorunlarla karşılaşan kullanıcılar, telefonu yeniden başlatmanın bir çözüm olmadığını da kaydediyor. Bazı kullanıcılara göre 5G‘den LTE moda geçiş sorunu kısmen çözüyor. Ayrıca bu durum bazı karşısında bazı kullanıcılar cihazın konum servislerini bazı uygulamalar sayesinde teste tuttu. Bu testler sonucunda ise cihazın GPS modülünün uydu ile olan bağlantılarını güçlü kuramadığı resmileşti. Harita uygulamalarını verimli kullanamayan kullanıcılar merakla Samsung‘un yapacağı düzeltmeyi bekliyorlar.
Şu günler de Wifi, kamera ve batarya konularında yaşanan sıkıntılar için güncelleme yayınlayacak olan Samsung, bu navigasyon sorunu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre bu sorun yazılımsal. Yani Samsung, uzaktan bir güncelleme ile bu sorunu halledebilecek seviye de ancak daha önce bahsettiğimiz gibi, bu konuda bir açıklama yer almıyor. Aynı zamanda bu sorunun ülkemizde yaşanıp yaşanmadığı ile alakalı herhangi bir bildirim yapılmadı.
Akıllı Telefonlar
LG K40s, Turkcell Online Mağaza’da ayda 108 TL’ye satılacak!
LG’nin uygun fiyatlı akıllı telefonu LG K40s Turkcell Online Mağazalarda 108 TL’lik 12 taksitle satılıyor. Kampanya 6 Nisan 2020’ye kadar devam ediyor.
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Firmanın giriş seviyesi akıllı cihazı K40s, ayda sadece 108 TL’ye 12 taksitle satışa sunuldu. Turkcell online mağazalarda geçerli olan kampanya 6 Nisan 2020’ye kadar devam edecek.
LG K40s’in Özellikleri Neler?
LG K40s, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çekiyor. Sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkan K40s, 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor.
Süper geniş açılı kamerası ise, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. 6.1-inç HD+ ekran kalitesine sahip cihaz, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde temiz ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor.
Google Asistan tuşu, Google Lens, Crop Shot, Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği ve uzun ömürlü pili ile ekstra sağlamlığı K40s’in diğer çekici özellikleri arasında bulunuyor.
Hardware Plus YouTube kanalımızda da incelemesini gerçekleştirdiğimiz LG K40s’le ilgili detaylı bilgi almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 9 Lite için Android 10 müjdesi!
Xiaomi‘nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mi 9 serisi güncelleme almaya devam ediyor. Firma orta seviye telefonu Mi 9 Lite modeli için Android 10 güncellemesini dünya genelinde dağıtmaya başladı.
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Android 10 dağıtımı başladı.
Xiaomi Mi 9 Lite, Android 10 güncellemesine kavuşuyor. V11.0.1.0.QFCMIXM model numaralı güncelleme beraberinde MIUI 11 ve Şubat ayı güvenlik güncellemesini de getiriyor. MIUI 11 ile birlikte karanlık moda ve birbirinden farklı yazı tipine sahip olacak cihaz ayrıca daha performanslı ve sade bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca “Always On Display” özelliği için de yeni animasyonlar getirildi. Telefonlara bildirimi düşmeye başlayan güncellemenin, gelmeme durumuna karşı bazı Xiaomi hayran forumları dosyaları indirilebilir vaziyette kullanıcılara sunuyor. Sizler de güncellemeyi telefonunuz üzerinde kolayca kontrol edip yükleyebilirsiniz. Xiaomi Mi CC9 olarak da bilinen bu cihaz bu güncelleme ile birlikte Android 10 alan cihazlar kervanına katılıyor.
Xiaomi Mi 9 Lite teknik özellikleri
Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya çıkan cihaz gücünü Snapdragon 710‘dan alıyor. 6.39 inç Süper AMOLED ekranla gelen cihaz damla çentik tasarımını kullanıyor. Parmak izi okuyucusunu da ekran altına yerleştiren cihaz amiral gemisi telefonlarda yer alan özelliği orta seviyeye de sunuyor. Ön kamera 32 MP olarak belirlenirken arkada yer alan üç kamera ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 6 GB RAM ile gelen cihaz depolama seçeneği bakımından ise 64 ve 128 GB‘lık iki farklı seçenekle bizleri karşılıyor. Türkiye’de ortalama 2500 ₺ civarına bulunabilen cihazın, üç farklı renk seçeneği bulunuyor.