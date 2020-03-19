Honor 30S, 30 Mart’ta geliyor!

Geçtiğimiz hafta birkaç farklı renk seçeneğiyle görülen Honor 30S modelinin lansman tarihi belli oldu. Cihaz, 30 Mart tarihinde resmi lansman ile tanıtılacak. Tanıtım tarihi, Çin sosyal ağı Weibo üzerinden duyuruldu. Duyurulan mesajda ayrıca Honor 30S‘in 5G destekli olacağı doğrulandı.

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Honor 30S hangi özellikler ile birlikte gelecek?

Elimizde telefonun özellikleriyle ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, Honor tarafından paylaşılan bir görüntüye göre Honor 30S çentiksiz bir ekran ile gelecek. Geçtiğimiz haftalarda cihazla ile ilgili çeşitli sızıntılar paylaşmıştık. Bunlardan başlıcaları cihazın Kirin 820 SoC ile birlikte gelecek olmasıydı. Kirin 820, 5G destekli bir yonga seti olması ile orta segmentte oldukça rekabetçi bir yonga seti olarak görünüyor. Bunun haricinde hem elimizdeki renderlardan hem de sızıntılardan cihazın dörtlü kamera dizilimine sahip olacağını biliyorduk.

Honor 30S, tasarım olarak V30 serisine benzemekle birlikte ona ek olarak arka tarafta yeni bir modül bulunduruyor. Cihazın şarj özelliğine gelicek olursak, 10V ve 4A olmak üzere 40W‘lık bir hızlı şarj ile gelecek. Geçtiğimiz günlerde sızan birkaç görüntü ile birlikte cihazın beyaz ve turuncu olmak üzere en az iki farklı renk seçeneği ile geleceği doğrulanmıştı.

Cihaz ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz.