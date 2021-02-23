Akıllı Telefonlar
LG, Rollable’ı iptal ettiği iddialarını yalanladı
LG’nin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşündüğü artık yüksek sesle ifade ediliyor. Markanın uzayan ekranlı telefon projesini iptal ettiği öne sürülürken, LG ise iddiaları kesin dille yalanladı.
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LG Rollable ile ilgili son iddiaya markadan yanıt geldi!
Uzayan ekran formuna sahip olan LG Rollable, markanın son dönemdeki yenilikçi planlarının temelini oluşturuyor. CES 2021’de ilk bakış videosunu izlediğimiz fütüristik telefonun Mart ayında resmi olarak duyurulacağı aktarılıyordu. Ancak Güney Kore merkezli Yonhap News’in haberine göre, telefonun tanıtımının belirsiz süreliğine ertelendiği iddia ediliyor. Ortaya çıkan yeni rapor, LG’nin belirsiz durumdaki akıllı telefon işinden dolayı tedarikçilerine bu yönde bilgi aktardığını belirtiyor.
Bir LG sözcüsünün konuyla ilgili The Verge’e yaptığı açıklama ise iddiaların tam tersini ifade ediyor. “Gelecekteki mobil ürünlerle ilgili böyle bir kararın kesinleştiğini reddedebilirim.” diyen sözcü, dolayısıyla Rollable’ın iptal edildiğini de bir anlamda yalanladı. Fakat bu açıklama telefonun zamanında tanıtılacağını garanti altına almıyor. Pandeminin getirdiği belirsizlikler ve bozulan tedarik zinciri nedeniyle LG’nin çıkış tarihini erteleme olasılığı da göz önünde tutuluyor.
Öte yandan, LG’nin akıllı telefon pazarında yoluna devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz bir karar verilmedi. Bazı iddialara göre Vietnam merkezli Vingroup, şirketin mobil birimini ciddi şekilde satın almak istiyor. Ayrıca Google, Facebook ve Volkswagen’in ortağı olduğu bir özel yatırım grubunun da birimle ilgilendiği belirtiliyor. Son olarak yola devam etmeyle ilgili kesin kararın satış görüşmelerinin ardından verileceğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 serisi, 9E modeli ile genişliyor!
OnePlus cephesinden gelecek yeni modellerle alakalı farklı söylentiler, sektörde uzun süredir dolaşıyordu. Söylentiler genellikle baz ve Pro model üzerinde yoğunlaşırken son sızıntılar üçüncü bir modeli işaret ediyor. OnePlus 9E olarak adlandırılması beklenen model, ailenin yeni bireyi olmaya hazırlanıyor.
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Hiç kuşkusuz yakın dönemde çıkması merakla beklenen serilerden biri, OnePlus 9 ailesi. OnePlus tarafından 9 serisiyle alakalı birbirinden farklı söylenti ve sızıntılar gelse de son sızıntı oldukça bir hayli ilginç. İddialara göre OnePlus, 9 serisine yeni bir üye ekliyor.
Yeni üye OnePlus 9E, Snapdragon 690 ile geliyor!
Beklenen yeni amiral gemisi ailesi OnePlus 9 serisi, yeni bir modelle genişlemeye gidiyor. Techmaniacs’ın paylaştığı sızıntı verilere göre 9E olması beklenen model, yeni seriyle birlikte geliyor.
Techmaniacs’ın paylaştığı sızıntılara göre 9E modeli, Snapdragon 690 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber cihazda 6,5” büyüklüğünde FHD+ ve 90Hz tazeleme hızında bir panel yer alacağı ifade ediliyor. Depolama tarafında şirket tercihini 128GB’tan yana yaparken cihazda 8GB RAM bellek bulunacak. 5000 mAh dolaylarında bir batarya kapasitesiyle birlikte gelmesi beklenen 9E, 64MP+8MP’lik kamera setiyle gelecek. Sızıntıların arasında ise fiyatlandırma ile alakalı herhangi bir detay bulunmuyor.
Abileri de oldukça performanslı olacak
OnePlus 9E modeli haricinde diğer modeller için de bazı sızıntılar söz konusu. Serinin en donanımlı üyesi olacak 9 Pro, Snapdragon 888 yongasından güç alıyor. GizChina, 9 Pro modelinde 8GB RAM ve 128GB depolama kapasiteli bir ‘Basic’ konfigürasyon bulunacağını öne sürüyor. Bununla birlikte 3216X1440 boyutlarında 120Hz AMOLED panele sahip olacak cihaz, 48MP ana ve 64MP geniş açı kamerasına ev sahipliği yapacak. Kamera tarafında 3,3x yakınlaştırma seçeneği de sunan cihaza 4500mAh kapasitesinde batarya güç verecek.
Hasselblad işbirliği sonrası kamera için beklentiler yüksek
OnePlus kanadının bu seriyle beraber işbirliğine gittiği İsveçli Hasselblad, fotoğraf ekipmanlarıyla oldukça başarılı işlere imza atan bir firma. Bu bağlamda yeni cihazlarda kamera tarafını üstlenen Hasselblad, kullanıcıların beklentisini bir hayli yükseltmiş durumda. Uzmanlar yeni seriyle beraber 8K video kaydının mümkün olabileceğini ifade ediyor. Ancak diğer bir kesim ise 4K’da 120FPS kaydının kullanıma sunulacağını iddia ediyor. Her ne olursa olsun OnePlus 9 Pro modelinin kamera tarafında başarılı işlere imza atacağı kesin.
Akıllı Telefonlar
Realme Başkan Yardımcısı, GT 5G için deri sürümü onayladı!
Geçtiğimiz süreçte ortaya atılan ve Race modeliyle gelmesi beklenen deri kaplı versiyon, resmi taraftan onayını aldı. Realme Race için ortaya atılan deri versiyon iddiaları, GT 5G için doğrulanmış görünüyor. Gizchina, deri kaplı arka yüzü renkleri dolayısıyla versiyonu ‘BumbleBee Edition’ olarak adlandırıyor.
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Weibo üzerinden Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi Chase’in yaptığı paylaşım, yeni modelle gelecek deri versiyon tartışmalarını sonlandırdı. Realme tarafından Race ismiyle lanse edilmesi beklenen GT 5G, deri kaplı bir versiyona da sahip olacağı ise netleşti. Deri kaplamanın rengi ise Transformers severleri sevindirecek cinsten.
GT 5G, deri kaplama ile geliyor
Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen GT 5G modelinin deri kaplı bir versiyona sahip olacağı bir süredir konuşuluyor. Son gelen haberler ise bu varyantı doğrulamakla kalmıyor bazı diğer detaylara da ev sahipliği yapıyor. Weibo Üzerinden Xu Qi Chase’in paylaşımıyla ortaya çıkan versiyon, sarı ve siyah renklere sahip. Transformers serisinden aşina olduğumuz ve geniş kitlelerce sevilen karakter Bumblebee, Realme tarafına da ilham olmuş. Renkleri ve tarzı sebebiyle ‘Bumblebee Edition’ olarak isimlendirilmesi beklenen modelin adı ise henüz belli değil.
Realme tercihini üçlü kameradan yana yapıyor
Chase tarafından paylaşılan görsel, diğer lansman görsellerinden çok da farklı görünmüyor. Renk ve tasarımsal detayların yer aldığı görselde üçlü kamera kompartımanı göze çarpıyor. Ancak şirket, bu modelde de 64MP değerinde sensör kullanmayı tercih etmiş. Ana kameraya eşlik eden ve 13MP değerindeki diğer iki sensör hakkında ise bir detay bulunmuyor. Ancak beklenti birinin Ultra Geniş Açı diğerinin ise Telefoto olacağı yönünde.
Lansmanı tarihi: 4 Mart
Gizchina tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket cihazın lansmanını4 Mart tarihinde gerçekleştirecek. Şimdilik Çin’e özel olan modelin kısa süre sonra diğer pazarlara da getirilmesi bekleniyor . Cihaz hakkında ortaya atılan bir diğer iddia ise bir diğer tasarım versiyonu hakkında. Göz kamaştırıcı bir cam panele ev sahipliği yapması beklenen diğer versiyon hakkında ise başka bir detay bulunmuyor.
GT 5G, 2021’in ilk Realme Amiral gemisi modeli
Snapdragon 888’den güç alacak cihaz, Realme tarafının 2021 yılında tanıtacağı ilk amiral gemisi olacak. Yeni modelde 12GB RAM bulunurken 256GB UFS 3.1 standardında depolama alanı yer alacak. GT 5G’de farklı RAM ve ROM seçeneklerinin de olması beklenirken 4880 mAh gücündeki batarya cihaza güç verecek. Nispeten yüksek kapasiteli bataryaya ise 65W’lık hızlı şarj adaptörü eşlik ediyor. Versiyonları haricinde cihazın şimdilik onaylanan tek renk seçeneği ise ‘Gümüş’. Bununla beraber arayüz tarafında kullanıcıları, Android 11 üzerinde çalışan Realme UI 2.0 karşılayacak. Cihazın fiyatı ise şimdilik merak konusu.
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Akıllı Telefonlar
Black Shark 4, 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek!
Black Shark‘ın Black Shark 4 serisi yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını bu ayın sonunda veya mart ayının başında duyuracağını biliyoruz. Cihazın TENAA sertifikası, KSR-A0 ve PRS-A0 model numaralarının seriye ait olduğunu gösteriyor. Bu ayın başlarında KSR-A0 modeli, Çin’in 3C platformu tarafından sertifika aldı. Şimdi ise PRS-A0 varyantı, 3C’nin sertifikasyon sürecinden geçti.
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Black Shark 4 serisi, kaç W hızlı şarj desteğine sahip olacak?
Black Shark 4‘ün KSR-A0 modelinin 3C sertifikası, cihazın 120W’a kadar hızlı şarjı desteklediğini gösteriyor. Ayrıca bu hızlı şarjı destekleyen şarj cihazı da telefonun kutusundan çıkacak. Bugün ortaya çıkan PRS-A0 varyantının ise 3C veritabanında aynı 120W hızlı şarj ile geleceği kesinleşti. PRS-A0 modelinin TENAA görüntüleri, cihazın KSR-A0’a kıyasla daha ucuz bir telefon olacağını gösterdi. Bunun sebebi, PRS-A0’ın düz bir arka tasarıma sahip olması. TENAA listesine göre KSR-A0, 6.67 inçlik ekrana, Android 11 işletim sistemine ve 4500 mAh bataryaya sahip olacak.
Black Shark 4‘ün üst modeli, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Serinin alt modeli ise güvenilen bir kaynağa göre Snapdragon 870 yonga setiyle gelecek. 120W hızlı şarjın her iki modelde de bulunması seri açısından oldukça önemli. Bununla birlikte, serinin oyunculara hitap edicek olması hızlı şarj ve yüksek batarya kapasitesi gibi ihtiyaçları ortaya çıkarıyor. Ayrıca cihazlarda oyuncular için özelleştirmelerin de bulunması gerekiyor. Yakın zaman içerisinde cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.
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Yazan: ionsboer, 17 saat önce
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