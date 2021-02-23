LG, Rollable’ı iptal ettiği iddialarını yalanladı

LG’nin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşündüğü artık yüksek sesle ifade ediliyor. Markanın uzayan ekranlı telefon projesini iptal ettiği öne sürülürken, LG ise iddiaları kesin dille yalanladı.

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LG Rollable ile ilgili son iddiaya markadan yanıt geldi!

Uzayan ekran formuna sahip olan LG Rollable, markanın son dönemdeki yenilikçi planlarının temelini oluşturuyor. CES 2021’de ilk bakış videosunu izlediğimiz fütüristik telefonun Mart ayında resmi olarak duyurulacağı aktarılıyordu. Ancak Güney Kore merkezli Yonhap News’in haberine göre, telefonun tanıtımının belirsiz süreliğine ertelendiği iddia ediliyor. Ortaya çıkan yeni rapor, LG’nin belirsiz durumdaki akıllı telefon işinden dolayı tedarikçilerine bu yönde bilgi aktardığını belirtiyor.

Bir LG sözcüsünün konuyla ilgili The Verge’e yaptığı açıklama ise iddiaların tam tersini ifade ediyor. “Gelecekteki mobil ürünlerle ilgili böyle bir kararın kesinleştiğini reddedebilirim.” diyen sözcü, dolayısıyla Rollable’ın iptal edildiğini de bir anlamda yalanladı. Fakat bu açıklama telefonun zamanında tanıtılacağını garanti altına almıyor. Pandeminin getirdiği belirsizlikler ve bozulan tedarik zinciri nedeniyle LG’nin çıkış tarihini erteleme olasılığı da göz önünde tutuluyor.

Öte yandan, LG’nin akıllı telefon pazarında yoluna devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz bir karar verilmedi. Bazı iddialara göre Vietnam merkezli Vingroup, şirketin mobil birimini ciddi şekilde satın almak istiyor. Ayrıca Google, Facebook ve Volkswagen’in ortağı olduğu bir özel yatırım grubunun da birimle ilgilendiği belirtiliyor. Son olarak yola devam etmeyle ilgili kesin kararın satış görüşmelerinin ardından verileceğini belirtelim.