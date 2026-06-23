Valve’ın yeni kompakt oyun bilgisayarı Steam Machine için resmi fiyatlar açıklandı; 512 GB model 1.049 dolardan, 2 TB model ise 1.349 dolardan başlıyor.

Fiyatlar

Steam Machine 512 GB: 1.049 dolar

Steam Machine 512 GB + Steam Controller: 1.128 dolar

Steam Machine 2 TB: 1.349 dolar

Steam Machine 2 TB + Steam Controller: 1.428 dolar

Ayrı satıldığında 99 dolar fiyat etiketine sahip Steam Controller, paketle alındığında yaklaşık 21 dolarlık fiyat avantajı sağlıyor.

Konumlandığı seviye

Haberde, Steam Machine fiyatlarının güncel konsollara göre oldukça yüksek bir noktaya yerleştiği vurgulanıyor; örnek verilen etiketler şöyle:

Xbox Series S: 399 dolar

Nintendo Switch 2: 499 dolar

PS5 Dijital: 599 dolar

Xbox Series X: 649 dolar

PS5: 699 dolar

Bu tablo, Steam Machine’i konsollardan belirgin şekilde daha pahalı, kompakt bir “PC sınıfı” oyun makinesi olarak konumlandırıyor.