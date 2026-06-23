Valve’ın yeni kompakt oyun bilgisayarı Steam Machine için resmi fiyatlar açıklandı; 512 GB model 1.049 dolardan, 2 TB model ise 1.349 dolardan başlıyor.
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Fiyatlar
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Steam Machine 512 GB: 1.049 dolar
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Steam Machine 512 GB + Steam Controller: 1.128 dolar
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Steam Machine 2 TB: 1.349 dolar
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Steam Machine 2 TB + Steam Controller: 1.428 dolar
Ayrı satıldığında 99 dolar fiyat etiketine sahip Steam Controller, paketle alındığında yaklaşık 21 dolarlık fiyat avantajı sağlıyor.
Konumlandığı seviye
Haberde, Steam Machine fiyatlarının güncel konsollara göre oldukça yüksek bir noktaya yerleştiği vurgulanıyor; örnek verilen etiketler şöyle:
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Xbox Series S: 399 dolar
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Nintendo Switch 2: 499 dolar
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PS5 Dijital: 599 dolar
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Xbox Series X: 649 dolar
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PS5: 699 dolar
Bu tablo, Steam Machine’i konsollardan belirgin şekilde daha pahalı, kompakt bir “PC sınıfı” oyun makinesi olarak konumlandırıyor.