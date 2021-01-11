LG Rollable, CES 2021’de görücüye çıktı!

Akıllı telefon pazarında bir süredir yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklanan LG, Wing modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. “Project Explorer” adlı bu konseptin yeni ürünü olmaya hazırlanan LG Rollable ise resmi olarak ilk kez CES 2021 etkinliğinde göründü!

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LG Rollable, resmi tasarım detaylarıyla ortaya çıktı!

Bu yıl dijital olarak düzenlenen CES 2021’de gördüğümüz LG Rollable, markanın etkinliğinin kapanış konuşmasında sahneye çıktı. Dolayısıyla cihazın tam anlamıyla tanıtıldığını söylemek bir hayli zor görünüyor. Kısa tanıtım videosunda ekran tasarımıyla ilgili ipuçları edindiğimiz telefonun ilk önce 6.8 inçlik standart ölçülere sahip olduğunu görüyoruz. Daha sonra ekran, otomatik olarak 7.4 inç boyutuna büyüyerek tablet formuna ulaşıyor. Videonun sonunda ise “Keşfetmek için daha fazlası” sloganı eşliğinde modelin adı yer alıyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate Xs gibi katlanabilir akıllı telefonlar, geçtiğimiz yıl mobil pazarın yenilikçi ürünleri olmuştu. Ancak ekran kırışması başta olmak üzere bir takım fiziksel sorunlar, tüketicilerin bu cihazlara kuşkuyla davranmasına neden oldu. Görünüşe göre LG, üzerinde uzun süredir çalıştığı “içe sarılan ekran” fikriyle bu konseptin yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak istiyor.

Yılın ilk yarısında tanıtılması beklenen LG Rollable, markanın bir süredir boş bıraktığı amiral gemisi sınıfına da geri dönüş ürünü olacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alması beklenen telefon, 16 GB RAM ve 4.200 mAh batarya ile desteklenecek. Tasarımıyla dikkat çeken LG Rollable’ın fiyat tarafında ise şimdilik herhangi bir bilgi mevcut değil.