Realme Başkan Yardımcısı, GT 5G için deri sürümü onayladı!

Geçtiğimiz süreçte ortaya atılan ve Race modeliyle gelmesi beklenen deri kaplı versiyon, resmi taraftan onayını aldı. Realme Race için ortaya atılan deri versiyon iddiaları, GT 5G için doğrulanmış görünüyor. Gizchina, deri kaplı arka yüzü renkleri dolayısıyla versiyonu ‘BumbleBee Edition’ olarak adlandırıyor.

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Weibo üzerinden Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi Chase’in yaptığı paylaşım, yeni modelle gelecek deri versiyon tartışmalarını sonlandırdı. Realme tarafından Race ismiyle lanse edilmesi beklenen GT 5G, deri kaplı bir versiyona da sahip olacağı ise netleşti. Deri kaplamanın rengi ise Transformers severleri sevindirecek cinsten.

GT 5G, deri kaplama ile geliyor

Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen GT 5G modelinin deri kaplı bir versiyona sahip olacağı bir süredir konuşuluyor. Son gelen haberler ise bu varyantı doğrulamakla kalmıyor bazı diğer detaylara da ev sahipliği yapıyor. Weibo Üzerinden Xu Qi Chase’in paylaşımıyla ortaya çıkan versiyon, sarı ve siyah renklere sahip. Transformers serisinden aşina olduğumuz ve geniş kitlelerce sevilen karakter Bumblebee, Realme tarafına da ilham olmuş. Renkleri ve tarzı sebebiyle ‘Bumblebee Edition’ olarak isimlendirilmesi beklenen modelin adı ise henüz belli değil.

Realme tercihini üçlü kameradan yana yapıyor

Chase tarafından paylaşılan görsel, diğer lansman görsellerinden çok da farklı görünmüyor. Renk ve tasarımsal detayların yer aldığı görselde üçlü kamera kompartımanı göze çarpıyor. Ancak şirket, bu modelde de 64MP değerinde sensör kullanmayı tercih etmiş. Ana kameraya eşlik eden ve 13MP değerindeki diğer iki sensör hakkında ise bir detay bulunmuyor. Ancak beklenti birinin Ultra Geniş Açı diğerinin ise Telefoto olacağı yönünde.

Lansmanı tarihi: 4 Mart

Gizchina tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket cihazın lansmanını4 Mart tarihinde gerçekleştirecek. Şimdilik Çin’e özel olan modelin kısa süre sonra diğer pazarlara da getirilmesi bekleniyor . Cihaz hakkında ortaya atılan bir diğer iddia ise bir diğer tasarım versiyonu hakkında. Göz kamaştırıcı bir cam panele ev sahipliği yapması beklenen diğer versiyon hakkında ise başka bir detay bulunmuyor.

GT 5G, 2021’in ilk Realme Amiral gemisi modeli

Snapdragon 888’den güç alacak cihaz, Realme tarafının 2021 yılında tanıtacağı ilk amiral gemisi olacak. Yeni modelde 12GB RAM bulunurken 256GB UFS 3.1 standardında depolama alanı yer alacak. GT 5G’de farklı RAM ve ROM seçeneklerinin de olması beklenirken 4880 mAh gücündeki batarya cihaza güç verecek. Nispeten yüksek kapasiteli bataryaya ise 65W’lık hızlı şarj adaptörü eşlik ediyor. Versiyonları haricinde cihazın şimdilik onaylanan tek renk seçeneği ise ‘Gümüş’. Bununla beraber arayüz tarafında kullanıcıları, Android 11 üzerinde çalışan Realme UI 2.0 karşılayacak. Cihazın fiyatı ise şimdilik merak konusu.