Evlerde temizlik beklentilerinin artmasıyla birlikte kullanıcılar yalnızca görünen kirleri değil, zemine tutunan ve temizlenmesi daha fazla zaman gerektiren kalıntıları da tek adımda ortadan kaldırabilecek çözümler arıyor. Roborock F25 Steam, yüksek sıcaklıklı buhar desteği ve güçlü emiş performansını bir araya getirerek özellikle mutfaklar, yoğun kullanılan yaşam alanları ve evcil hayvanlı evlerde temizlik süreçlerini kolaylaştırmak üzere geliştirildi.

Kuruyan ve Yapışan Kirlerle Mücadelede Yeni Bir Yaklaşım

F25 Steam’in öne çıkan özelliklerinden biri, 180°C’ye kadar ulaşabilen VaporFlow™ buhar teknolojisi. Yüksek sıcaklıktaki buhar, zemindeki yapışkan kirlerin ve inatçı kalıntıların yumuşatılmasına yardımcı olurken, cihazın 25.000 Pa emiş gücü bu kirlerin etkili şekilde toplanmasını destekliyor. Bu sayede kullanıcılar, günlük temizlik sırasında karşılaşılan daha zorlu kirleri ek ekipman veya ek temizlik adımlarına ihtiyaç duymadan temizleyebiliyor.

Fırçaya Dolanan Saçlara Karşı Daha Az Bakım İhtiyacı

Uzun saçlı kullanıcılar ve evcil hayvan sahipleri için temizlik sonrasında karşılaşılan en yaygın sorunlardan biri, saç ve tüylerin fırça etrafında birikmesi oluyor.

Roborock F25 Steam, JawScrapers® dolaşma engelleyici tasarımı sayesinde saçların ve tüylerin fırçaya dolanmasını azaltmaya yardımcı oluyor. Böylece cihazın bakım ihtiyacı azalırken temizlik performansının korunması da destekleniyor.

Ulaşılması Zor Alanlar Artık Daha Erişilebilir

Yatak, koltuk ve dolap altları gibi alanlar, günlük temizlik sırasında çoğu zaman gözden kaçabiliyor veya erişim zorluğu nedeniyle yeterince temizlenemeyebiliyor.

FlatReach® 2.0 teknolojisi sayesinde F25 Steam, 180 dereceye yakın yatabilen gövde yapısıyla alçak mobilyaların altına daha rahat ulaşabiliyor. Bu sayede kullanıcılar ağır eşyaları hareket ettirmeden ulaşılması zor alanları temizleyebiliyor.

Temizlik Sonrasında da Kullanıcıyı Yormuyor

Temizlik deneyimi yalnızca kullanım anıyla sınırlı değil. Cihazın bakım süreçleri de günlük kullanım konforunu doğrudan etkiliyor.

F25 Steam’in akıllı bakım sistemi; fırçadaki kir seviyesini algılayarak temizlik sürecini optimize ederken, otomatik gövde yıkama, yüksek hızlı kurutma ve sıcak hava destekli bakım fonksiyonlarıyla cihazın bir sonraki kullanıma hazır kalmasına yardımcı oluyor.

Bu sayede kullanıcılar yalnızca zemin temizliğine değil, cihaz bakımına ayırdıkları zamanı da azaltabiliyor.

Tek Şarjla Daha Fazla Alan Temizliği

80 dakikaya kadar çalışma süresi ve geniş temiz su tankı kapasitesi sayesinde F25 Steam, büyük yaşam alanlarında kesintisiz kullanım sunacak şekilde tasarlandı.

Odadan odaya geçişlerde sık şarj veya su takviyesi ihtiyacını azaltan bu yapı, günlük kullanım konforunu desteklerken temizlik süreçlerinin daha verimli şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor.

Günlük Temizlikten Daha Fazlası

Roborock F25 Steam; yüksek sıcaklıklı buhar teknolojisi, güçlü emiş performansı, dolaşma önleyici sistemi ve akıllı bakım özellikleriyle yalnızca zemin temizliğine değil, temizlik deneyiminin tamamına odaklanıyor.

Modern yaşamın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen model, özellikle mutfaklar, yoğun kullanılan yaşam alanları ve evcil hayvanlı evlerde günlük temizlik rutinlerini daha kolay ve daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.