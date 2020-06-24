Basın Bülteni
LG Instaview kampanyası ile buzdolabı hediye ediyor!
LG Instaview kampanyası kapsamında IntaView model buzdolabı hediye ediyor. LG Türkiye’nin Facebook, Youtube ve Instagram hesaparını takip edip, Zach King’in videosuna yorum yapan kullanıcılar buzdolabını kazanma şansı yakalacaklar. 15 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyada, buzdolabının yanı sıra farklı hediyeler de verilecek.
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Zach King tarafından çekilen ve LG InstaView bozdolabının özelliklerini anlatan video, şu anda LG Türkiye’nin Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarında mevcut. 5 Temmuz 2020 tarihine kadar bu hesapları takip ederek, yüklenen videoları beğenmeniz gerekiyor. Daha sonra ise buzdolabının en beğendiğiniz özelliğini yorumlarda yazmanız lazım. Videoda”En sevdiğin InstaView özelliği nedir?” sorusuna cevap veren katılımcılar, buzdolabı kazanma fırsatı elde edecekler.
Katılımcıların LG Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarında (Youtube, Facebook, Instagram) yorum yapmaları ya da birden fazla yorumda bulunmaları kazanma şanslarını artıracak. 17 Temmuz’da açıklanacak kazanan ise, jüri tarafından, yaptığı yoruma gelen beğeni ve yorum sayısına göre seçilecek. Yarışma katılımcıları, LG InstaView Buzdolabı’nın yanı sıra, birbirinden farklı hediyeleri kazanma şansına da sahip olacaklar.
Ayrıca, LG Beyaz Eşya Kampanyası kapsamında, 06 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında, LG BrandShop, Teknosa ya da MediaMarkt’tan buzdolabını alanlar, LG markalı diğer beyaz eşya alışverişlerinde kullanabilecekleri, 3.000 TL’ye varan indirim çeki kazanıyorlar.
LG InstaView Buzdolapları Soğuk Hava Kaybını Önlüyor
LG IntaView Door-in-Door Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile, daha fazla yiyecek depolarken, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası düzenliyor!
Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası dahilinde, teknik serviste değişimi yapılan ekran, anakart ve kişiye özel koruma filmi fiyatı üzerinde yüzde 40’a varan indirim uygulayacak. Kampanya, 31 Temmuz 2020’ye kadar geçerli olacak. Onarım indirimi ayrıca, kargo servisinde de mevcut.
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Huawei, kullanıcılarına 15 Haziran ve 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında indirimli servis fiyatları sunuyor. Ekran değişimlerinde yüzde 20, anakart değişimlerinde yüzde 40’a varan indirimlerin yanı sıra Huawei müşterileri, özelleştirilmiş telefon koruma filmlerine yüzde 40 indirimli sahip oluyor. Ayrıca her Cuma günü kampanyaya katılıp Huawei Teknik Servislerine gelen müşterilere, onarım sonrası cihaz tesliminde sürpriz hediyeler veriliyor.
Huawei Teknik Servis yaz kampanyasına dahil olan tüm modeller!
Huawei Teknik Servisi yaz kampanyasına dahil olan telefon ve tablet modelleri ise P40 Pro, P40, P40 lite, P40 lite E, P30 Pro, P30, P30 lite, Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20, P20 lite, Y5 2018, Y5 2019, Y6 2018, Y6 2019, Y6s, Y7 2018, Y9 Prime 2019, P Smart, P Smart 2019, Nova 5T, MediaPad T3 10 ve MediaPad T5 10 olarak sıralanıyor.
Kişiye özel koruma filmleri için Huawei CanPark ve Huawei Kadıköy servislerine uğrayabilirsiniz.
Ücretsiz kargo servisi neler sunuyor?
Ücretsiz kargo servisi hizmetiyle, kullanıcılar teknik servise gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde bekleyebilecekler.
Firma, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.
Cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek
Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.
Kullanıcılar, ürünlerinin kalan garanti sürelerini, yedek parça fiyatlarını ve teknik servis bilgilerini telefona yüklü “Destek Uygulaması” ya da Huawei internet sitesinden öğrenebilirler.
Basın Bülteni
Anker’den Babalar Günü için tavsiyeler!
Anker’den Nebula’nın yeni modellerinden biri olan Mars II Pro’yu Babalar Günü için ideal bir tercih olduğu açıklaması geldi. Taşınabilir projeksiyon cihazı, sahip olduğu DLP IntelliBright teknolojisi sayesinde HD kalitesinde keskin görüntüleri 500 ANSI Lümenlik parlaklıkla yansıtabiliyor. İki adet 10 Watt gücündeki hoparlörü de güçlü bas ve tiz performansı sunabiliyor.
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Babalar için kulaklık tavsiyeleri!
Hi-Res sertifikası ile en doğru sesi verebilen Soundcore Life 2 Neo, müziksever babalar için zengin bir dinleme deneyimi vadediyor. Kablosuz kulak üstü kulaklıktaki BassUp teknolojisi ve titanyum kaplamalı 40 mm sürücüler, standart kulaklıklardan %100 daha fazla bas tonu ortaya çıkartıyor.
Katlanabilir tasarımı ve güçlendirilmiş menteşeleriyle hem dayanıklı hem de kolayca taşınabilen Life 2 Neo, şarj konusunda da iddialı. Düşük enerji tüketim özellikli Bluetooth çipi sayesinde tam şarjla 60 saate kadar, 5 dakikalık şarjla ise 5 saate kadar çalışabilen bir kulaklık.
Grammy ödülü müzik yapımcılarının tavsiyeleriyle kulaklık deneyimi!
Anker’den yeni kablosuz (TWS) kulaklığı Soundcore Liberty 2 Pro, Astria Koaksiyel Akustik Mimarisi ile sunduğu stüdyo kalitesinde performans vadediyor. HearID özelliğiyle dinleme davranışlarını akıllı biçimde analiz ederek kulağa özel bir ses profili çıkartan Liberty 2 Pro, tek şarjla 8 saate kadar, kutusundaki 4 kez tam şarj edebilme özelliğiyle de toplam 32 saate kadar kullanılabiliyor.
Soundcore Motion+: BassUp teknolojisiyle ses deneyimi güçleniyor!
Ufak boyutlarıyla her yere kolayca taşınabilen Bluetooth hoparlörler, kolayca bağlantı kurulabilmeleriyle de konfor sağlıyorlar. Soundcore Motion+, bu özelliklerin yanına Hi-Res sertifikası ve sürücüleriyle 30 Watt’lık güçlü ses çıkışı, BassUp teknolojisiyle ses deneyimi güçleniyor.
Tam şarjla 12 saate kadar kesintisiz çalışabilen ve IPX7 sertifikası ile suya dayanıklı olan hoparlörün Soundcore mobil uygulaması da müziklerinizi en iyi kalitede dinleme imkanı sunuyor.
Motion Q: IPX7 sertifikalı Bluetooth hoparlör
Özel dış kasası ve IPX7 sertifikası sayesinde tamamen suyun içerisine girse bile çalışabilen Motion Q, eğlenmeyi seven babalara hitap ediyor. Sahip olduğu 360 derecelik hoparlörlerle 16 Watt’lık güçlü bir ses çıkışı sunan Bluetooth hoparlör, 10 saate kadar kesintisiz çalışabilmesinin yanı sıra, istendiğinde bir diğer Motion Q ile eşleştirilerek partilerin vazgeçilmezi haline geliyor.
Akıllı Telefonlar
POCO F2 Pro Türkiye lansmanı, 18 Haziran’da düzenlenecek!
POCO F2 Pro Türkiye lansmanı “18 Haziran 2020 Perşembe” günü canlı düzenlenecek. Canlı etkinliği; YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden takip etmek mümkün olacak.
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POCO, bildiğiniz üzere daha önce Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyet gösteren, ardından da bağımsız olarak yoluna devam etme kararı alan bir şirket. Fiyat/performans akıllı telefonları üreten şirketimizin yeni akıllı telefonu, lansman dahilinde resmen Türkiye’de satılmaya başlanacak. Lansmanda ayrıca, şirketin Türkiye içi pazarda nasıl konumlandırılacağını da muhtemelen öğrenmiş olacağız.
Daha önce Xiaomi mağazalarında POCO F1’in satışı yapılmış ve hem fiyatıyla hem de sahip olduğu özellikleriyle kullanıcıların ilgisini oldukça çekmişti. Şimdi ise F2 Pro’yla birlikte seriye devam eden firmamızın, isterseniz hangi özelliklerle telefonu tanıtacağını hatırlatalım.
POCO F2 Pro teknik özellikleri neler?
Ekran: 6.67 inç, FHD+ Super AMOLED panel, 395 ppi, HDR 10+ (ekran-gövde oranı: %87.2)
Ekran koruma teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5
Yonga seti: Snapdragon 865 (7nm+)
İşlemci: 8 çekirdekli (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)
Ekran kartı: Adreno 650
Hafıza ve RAM seçenekleri: 6 GB (LPDDR4X)/128 GB, 8 GB (LPDDR5)/256 GB
Renk seçenekleri: Neon Mavisi, Hayalet Beyazı, Elektirik Moru, Siber Grisi
Batarya ve şarj desteği: 4.700 mAh, 30W hızlı şarj (63 dakikada %100)
Kamera özellikleri neler?
64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF
5 MP, f/2.2, 50mm (telefoto makro), AF
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra-geniş), 1.12µm
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS
F2 Pro’nun fiyatı ne olacak?
F2 Pro’nun 6GB RAM/128 GB depolama seçenekli modelinin fiyatı, yapılan global etkinlikte 499 Euro olarak açıklanmıştı. 8GB RAM ve 256 GB depolamalı model için ise 599 Euro satış etiketiyle piyasada olacağı belirtiliyordu. Türkiye fiyatı şu an için belirlenmiş değil. Muhtemelen lansmanda tüm detaylar aktarılacaktır.
POCO F2 Pro Türkiye lansmanını nereden izleyebiliriz?
F2 Pro lansmanı, 18 Haziran Perşembe günü saat 15’te YouTube, Twitter ve Facebook’taki POCO hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Lansmanı izlemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
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