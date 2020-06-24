LG Instaview kampanyası ile buzdolabı hediye ediyor!

LG Instaview kampanyası kapsamında IntaView model buzdolabı hediye ediyor. LG Türkiye’nin Facebook, Youtube ve Instagram hesaparını takip edip, Zach King’in videosuna yorum yapan kullanıcılar buzdolabını kazanma şansı yakalacaklar. 15 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyada, buzdolabının yanı sıra farklı hediyeler de verilecek.

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Zach King tarafından çekilen ve LG InstaView bozdolabının özelliklerini anlatan video, şu anda LG Türkiye’nin Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarında mevcut. 5 Temmuz 2020 tarihine kadar bu hesapları takip ederek, yüklenen videoları beğenmeniz gerekiyor. Daha sonra ise buzdolabının en beğendiğiniz özelliğini yorumlarda yazmanız lazım. Videoda”En sevdiğin InstaView özelliği nedir?” sorusuna cevap veren katılımcılar, buzdolabı kazanma fırsatı elde edecekler.

Katılımcıların LG Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarında (Youtube, Facebook, Instagram) yorum yapmaları ya da birden fazla yorumda bulunmaları kazanma şanslarını artıracak. 17 Temmuz’da açıklanacak kazanan ise, jüri tarafından, yaptığı yoruma gelen beğeni ve yorum sayısına göre seçilecek. Yarışma katılımcıları, LG InstaView Buzdolabı’nın yanı sıra, birbirinden farklı hediyeleri kazanma şansına da sahip olacaklar.

Ayrıca, LG Beyaz Eşya Kampanyası kapsamında, 06 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında, LG BrandShop, Teknosa ya da MediaMarkt’tan buzdolabını alanlar, LG markalı diğer beyaz eşya alışverişlerinde kullanabilecekleri, 3.000 TL’ye varan indirim çeki kazanıyorlar.

LG InstaView Buzdolapları Soğuk Hava Kaybını Önlüyor

LG IntaView Door-in-Door Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile, daha fazla yiyecek depolarken, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.