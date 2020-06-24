Vivo iQOO Z1x, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Vivo, oyuncular için iQOO Z1 isimli Dimensity 1000+ yonga setini kullanan orta segment bir telefon piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bu telefonun biraz daha ucuz bir versiyonu olacak olan iQOO Z1x‘in teknik özellikleri sızdırıldı. Cihaz, teknik özellik tarafında oyuncuları ilgilendiren noktalarda kesintiye uğramamış gibi görünüyor.

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Vivo iQOO Z1x hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Geçtiğimiz günlerde Vivo iQOO Z1x hakkında paylaşılan belgelerde cihazın bazı teknik özelliklerini görmüştük. Cihaz, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak ve 5.000 mAh değerinde oldukça büyük bir bataryaya sahip olacak. Bugün ise Weibo‘da ortaya çıkan sızıntılarda daha fazla teknik özellik ortaya çıktı. iQOO Z1x, 6.57 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ile gelecek. Telefonun 33W hızlı şarj desteği bulunacak. Taban modelde 44W hızlı şarj desteği bulunuyordu. Bu demek oluyor ki cihazın şarj tarafında önemli bir kesintiye gidilecek.

iQOO Z1x, sızıntılara göre 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. RAM tarafında DDR5 RAM kullanılacağı tahmin ediliyor. Bunun haricinde UFS 3.0 mı yoksa UFS 2.1 depolama birimi mi kullanılacağı ise merak konusu. Cihazın kullanıcılara taban modelden daha uygun bir fiyat sunması gerekiyor. Oyun odaklı bu telefonun çıkış fiyatının 2000 CNY(280$/250€) olacağı tahmin ediliyor.