Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Z1x, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde Vivo, oyuncular için iQOO Z1 isimli Dimensity 1000+ yonga setini kullanan orta segment bir telefon piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bu telefonun biraz daha ucuz bir versiyonu olacak olan iQOO Z1x‘in teknik özellikleri sızdırıldı. Cihaz, teknik özellik tarafında oyuncuları ilgilendiren noktalarda kesintiye uğramamış gibi görünüyor.
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Vivo iQOO Z1x hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde Vivo iQOO Z1x hakkında paylaşılan belgelerde cihazın bazı teknik özelliklerini görmüştük. Cihaz, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak ve 5.000 mAh değerinde oldukça büyük bir bataryaya sahip olacak. Bugün ise Weibo‘da ortaya çıkan sızıntılarda daha fazla teknik özellik ortaya çıktı. iQOO Z1x, 6.57 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ile gelecek. Telefonun 33W hızlı şarj desteği bulunacak. Taban modelde 44W hızlı şarj desteği bulunuyordu. Bu demek oluyor ki cihazın şarj tarafında önemli bir kesintiye gidilecek.
iQOO Z1x, sızıntılara göre 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. RAM tarafında DDR5 RAM kullanılacağı tahmin ediliyor. Bunun haricinde UFS 3.0 mı yoksa UFS 2.1 depolama birimi mi kullanılacağı ise merak konusu. Cihazın kullanıcılara taban modelden daha uygun bir fiyat sunması gerekiyor. Oyun odaklı bu telefonun çıkış fiyatının 2000 CNY(280$/250€) olacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9 modeli, Çin’de ön siparişe açıldı
Redmi 9 modeli, nihayet Çin’de tanıtıldı. Redmi Note serisine ek olarak rakamlı bir seri de barındıran Redmi ailesi; yeni üyesi olan Redmi 9 ile giriş seviyesi kullanıcılara hitap etmeyi planlıyor.
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Redmi 9 hakkında neler biliyoruz
Büyük başarı yakalayan Redmi 8 serisinin devamı niteliğinde karşımıza çıkan Redmi 9, uygun fiyatlı bir cihaz olarak pazardaki yerini alıyor. Fakat cihazın fiyatına değinmeden önce, gelin teknik özelliklerine bir göz atalım.
6.53 inç boyutta, FHD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile satışa sunulan cihaz, damla çentikli bir tasarıma sahip. Ayrıca 1080p bir ekran sunulması, cihazın güzel bir avantajı olarak göze çarpıyor. Kamera tarafına gelecek olur isek, cihaz arka tarafta dörtlü bir kamera modülüne sahip. Bu modülde, 13 megapiksel geniş açı kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ön taraftaki kamera ise, alışkın olduğumuz cinsten 8 megapiksel çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerası.
Cihazda kullanılan işlemci ise, Mediatek’in Helio G80 modeli. Ayrıca cihazda, 6 GB Ram ve 128 GB dahili depolama da, opsiyonel olarak sunuluyor. Batarya boyutu ise, 5.020 mAh olarak belirlenmiş. Yazılım olarak ise, bizleri çok güncel bir cihaz karşılıyor. Android 10 işletim sistemi ve MIUI 12 arayüzüne sahip olarak kutudan çıkan cihaz; en güncel yazılım deneyimini yaşamanızı sağlıyor. Sevenleri için ise, 3.5 mm ses girişi de mevcut.
Fiyata gelir isek, Xiaomi burada ilginç bir fiyat stratejisi izlemiş. Redmi 9’u standart versiyonu olan 4 Gb Ram ve 64 GB dahili depolama opsiyonu ile satın almak isterseniz; ödemeniz gereken tutar 799 Yuan, yani yaklaşık 113 Dolar.Bu kadar pozitif özellik için gayet uygun sayılabilecek bir fiyat. Cihazın diğer opsiyonlarındaki fiyatlara gelecek olur isek; 4 Gb Ram ve 128 Gb dahili depolama 999 Yuan, yani yaklaşık 141 Dolar. 6 Gb Ram ve 128 Gb dahili depolama ise 1199 Yuan, yani 170 Dolar. Çin’deki kullanıcılar, şuanda bu fiyatlar ile Redmi 9 için ön sipariş verebiliyorlar. Siz Redmi 9 ile ilgili ne düşünüyorsunuz. Yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Realme C11 modelinin lansman tarihi belli oldu!
Çinli teknoloji şirketinin merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Realme C11 modelinin lansman tarihi belli oldu. Şirketin yeni telefonu hakkında yeni detaylar, resmi belgeler ve sızıntılar aracılığıyla ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Realme orta giriş seviye akıllı telefon serisi C ailesine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz günlerde aldığı bazı sertifikalar ile bunun sinyalini bizlere göstermişti. Realme C11 adıyla gelmesi beklenen cihazın işlemcisinin yanında bazı teknik özellikleri de belli oldu.
6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 3+ korumalı ekran ekran ile gelecek olan bu model, MediaTek Helio G35 yonga setinden beslenecek. Uygun fiyatı korumak için 2 GB RAM kullanan cihaz, 32 GB dahili depolama birimine yer verecek.
Şirket tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgiye göre Realme C11, 30 Haziran tarihinde çevrimiçi bir etkinlik ile resmen tanıtılacak. Söz konusu akıllı telefonun ilk olarak Hindistan ve Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Realme’nin C11 modelinin, ülkemize satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Realme C11 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde
- Koruma: Corning Gorilla Glass 3+
- İşlemci: 2.3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 12nm yonga seti (Cortex-A53 CPU) ARM GPU
- RAM: 2 GB LPDDR4x
- Depolama birimi: 32 GB – microSD kart ile 256 GB’a kadar hafıza arttırımı
- İşletim sistemi: Realme UI tabanlı Android 10
- Arka kamera: 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensörlü
- Ön kamera: 8 Megapiksel
- Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou
- Batarya: 5000 mAh
Akıllı Telefonlar
OnePlus, uygun fiyatlı cihazlar da üretmeye başlayacak
Bir süredir amiral gemisi cihazları ile öne çıkan OnePlus, piyasadaki rekabete daha fazla dahil olabilmek adına uygun fiyatlı modeller de üretmeye başlayacağını açıkladı. OnePlus tarafından resmi olarak yapılan açıklamaya göre, uygun fiyatlı yeni OnePlus cihazları, düzenli olarak görebilmemiz mümkün.
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Uygun fiyatlı OnePlus cihazlarda bizleri neler bekliyor
OnePlus yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, uygun fiyata sahip olacak bu modeller, ilk olarak Avrupa ve Hindistan pazarlarında; ardından da Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulacak. OnePlus marka amiral gemisi cihazların tasarımcısı Paul Yu ise, genç ve kreatif bir ekip ile son birkaç aydır uygun fiyatlı yeni seri cihazlar üzerinde durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Yeni seride beklenen ilk cihazlar ise, OnePlus Z veya OnePlus Nord olacak. Cihazda beklenen özellikler ise, ana kamera 48 megapiksel olmak üzere arka tarafta dörtlü kamera modülü, 6.4 inç OLED ekran paneli ve 90 Hz ekran yenileme hızı şeklinde. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisi ve 5G desteği bekleniyor. Ayrıca cihaz, 4000 mAh bataryaya sahip olabilir.
OnePlus cephesinin uygun fiyata sahip olacak yeni cihazı için olası çıkış tarihinin Temmuz ayının ilk yarısında olması bekleniyor. Amiral gemisi katili cihazları ile ün yapmış olan OnePlus, bakalım yeni atıldığı segmentte de aynı başarıyı yakalayabilecek mi. Sonuç ne olursa olsun bizce OnePlus’ın bu segmente dahil olması bizlerin, yani son kullanıcıların avantajına olacaktır. Üreticiler arasında ne kadar rekabet olursa bizler de daha iyi cihazları daha uygun fiyatlarla edinebiliriz. Siz OnePlus’ın bu hamlesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus bu segmentte başarıya ulaşabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!