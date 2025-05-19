Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bu özel uygulama, hem sürücülere farklı bir deneyim sunuyor hem de yol güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Peki Melodili Yol nedir ve nasıl çalışır?

Melodili Yol nedir? İşte Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Melodili Yol uygulamasının Türkiye’de ilk kez Ankara’nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini belirtti. Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında oluşan titreşim ve ses üretme prensibine dayandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Yüzeydeki her bir oyuk veya işaretleme, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor” dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü (Ankara) sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21’inci kilometresinde yer alan Eymir köyü mevkisinde uygulamanın tamamlandığını belirtti. Uygulamanın, Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nı etkilemeyecek bir mesafede hayata geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, “Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart’ın Türk Marşı’nı net şekilde duyabiliyor” dedi.

Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının 2’nci etabı için çalışmaların 17 Mayıs 2025 tarihinde Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’nun Sivrihisar çıkışındaki 37’nci kilometresinde yer alan Kertek mevkisinde başlatıldığını açıkladı. Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetlerin arttığını belirten Bakan Uraloğlu, “Biz bu nedenle uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Melodili Yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini aktaran Uraloğlu, “Taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üst yapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili Yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor” açıklamasında bulundu.

Benzer uygulamaların yurt dışında yapıldığına da şahit olmuştuk. Bu uygulama sayesinde hem sürücüler dikkatlerine yola verebilecekler, hem de eğlenceli yolculuk yapabilecekler. Bu güzel uygulamanın devamının geleceğini umuyoruz.

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