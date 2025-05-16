Vertiv™ SmartRun, kurulumu sadeleştirerek iş gücü ihtiyacını en aza indiriyor ve yüksek yoğunluklu bilgi işlem ortamları için hızlı ve kolay ölçeklenebilirlik sunuyor.

Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, modüler ve ön üretimli tavan üstü altyapı sistemi olan Vertiv™ SmartRun ’ı global pazara sunduğunu duyurdu. Veri merkezi kurulumlarını hızlandırmak üzere tasarlanan bu yenilikçi çözüm; yüksek yoğunluklu güç dağıtım barası, sıvı soğutma borulama ağı, sıcak koridor izolasyonu ve ağ altyapısı gibi kritik bileşenleri tek bir ölçeklenebilir sistemde birleştiriyor. Vertiv™ SmartRun, bu bütünsel yaklaşımıyla veri merkezi altyapı kurulumlarını hem sadeleştiriyor hem de önemli ölçüde hızlandırıyor. Bu hepsi bir arada çözüm, karmaşıklığı azaltarak hem yeni kurulan hem de mevcut altyapıya entegre edilen kolokasyon ve hiperscale veri merkezlerinde, bulut sistemleri ve yapay zekâ eğitim uygulamalarının kurulum sürelerini önemli ölçüde hızlandırıyor.

Uçtan uca hız sunan Vertiv SmartRun, farklı tasarım gereksinimlerine uyum sağlayabilen esnek yapılandırmalar sağlayarak ölçeklenebilirlik ve verimlilik açısından önemli avantajlar sağlıyor. Ön üretimli montajı, tak-çalıştır tasarımı ve tek adımda kurulum süreci sayesinde Vertiv SmartRun, geleneksel saha kurulum yöntemlerine kıyasla sahada yüzde 85’e kadar daha hızlı devreye alınabiliyor. Bu sayede, yalnızca tek bir ekip ile günde 1 MW’tan büyük veri merkezi kurulumları başarıyla gerçekleştirilebiliyor. Önceden tasarlanmış bu sistem, güç barası, borulama, ağ kablolaması ve sıcak koridor izolasyonu gibi bileşenlerin mühendislik incelemesi ve kurulumu için gereken iş gücünü azaltarak, üstten geçen altyapıların entegrasyonunda sadeleştirilmiş ve verimli bir yaklaşım sunuyor.

Sistem, yapay zekâ veri merkezlerinde yeni nesil ısı uzaklaştırma teknolojilerinin IT ekipman alanına entegrasyonu sırasında karşılaşılan zorluklara da çözüm sunuyor. Bu zorlukları aşmak için Vertiv SmartRun tasarımına ikincil bir sıvı dolaşım ağı entegre ediliyor. Ön üretimli paslanmaz çelik borulama sistemleri, tasarım, üretim ve devreye alma süreçlerindeki karmaşıklığı azaltarak, uçtan uca sıvı soğutma desteği için tek bir kaynak sunuyor.

Vertiv’in Altyapı Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Viktor Petik, “Dijital altyapıya yönelik talepler arttıkça, kurumlar büyümeyi hızlandırırken aynı zamanda karmaşıklığı azaltacak çözümler arıyor. Vertiv™ SmartRun, yüksek yoğunluklu bilgi işlem altyapısının geleceğini desteklemek üzere operasyonel çeviklik ve sorunsuz ölçeklenebilirlik sunan ön üretimli ve stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor.” dedi.

Vertiv™ SmartRun sistemi, kurulumdan bakıma ve optimizasyona kadar tüm aşamalarda sıvı soğutmalı altyapılara kapsamlı destek sunan küresel bir Vertiv uzman ağı tarafından destekleniyor. Vertiv™ Liquid Cooling Services ve Vertiv™ Services aracılığıyla sunulan bu kapsamlı hizmetler, yüksek yoğunluklu ortamlarda etkin termal yönetim sağlarken, sıvı soğutmalı sistemlerin uzun vadeli güvenilirliğini de garanti altına alıyor.