Kripto Para
Kurumsalların NFT ilgisi artıyor
Visa’nın geçen hafta NFT satın almasından sonra Budweiser da kendi NFT’sini tanıttı. Tanıtılan NFT’ler firma tarafından başka bir sanatçıdan satın alındı. Firmalardan bir bir NFT adımı gelirken diğer firmalardan da benzer adımların gelmesi bekleniyor.
Dev bira üreticisi Budweiser da NFT trenine atladı ve bir küçük NFT koleksiyonu oluşturmaya ve kendi NFT’lerini tanıtmaya başladı. Firma, Twitter hesabının profil fotoğrafını el ile çizilmiş NFT bir bira roketiyle değiştirdi. Bu NFT için Budweiser, 8 ETH (yaklaşık 25,000 dolar) ödedi. Ayrıca firma beer.eth alan adını da 30 ETH (yaklaşık 100,000 dolar) karşılığında satın aldı.
Budweiser tarafından satın alınan NFT roket, sanatçı Tom Sachs tarafından tasarlanmış. Tom Sachs, çizdiği roketlere çeşitli firmaların logolarını koyarak ortaya Rocket Factory (roket fabrikası) ismini verdiği NFT serisini çıkarmış. Bu şekilde logolarını kullandığı firmaları hedef kitle olarak belirleyen Tom Sachs en azından Budweiser ürünü için amacına ulaşmış görünüyor.
Welcome to the party 🚀🍻 https://t.co/uSh51Vyr41
— Tom Sachs: Rocket Factory (@tsrocketfactory) August 25, 2021
Budweiser, son zamanlarda NFT satın alan kurumsal şirketlerden yalnızca bir tanesi. Pazartesi günü ödeme şirketi Visa da bir CryptoPunk NFT’sine 165,000 dolar ödediğini duyurmuştu. CryptoPunklar 2017 yılında yapılmış ve 10,000 farklı piksel grafikli avatarlardan meydana geliyor. Visa’nın açıklamasının ardından CryptoPunk ve genel olarak NFT piyasasında çılgınca bir artış yaşanmış ve CryptoPunk NFT’leri milyonlarca dolara satılmaya başlamıştı.
Visa’nın Satın Alımının Ardından CryptoPunk NFT’leri Günlük Satış Rekoru Kırdı
Visa duyurusunda şu ifadelere yer vermişti:
“Son 60 yıl boyunca, Visa, ilkel kağıt kredi kartlardan pos cihazlarına, tarihi ve ticari el yapımı koleksiyonlar oluşturmuştur. Bugün, yeni NFT-ticaret çağına adımımızı atarken, Visa, CryptoPunk#7610’u koleksiyonumuza kabul ediyor.”
Over the last 60 years, Visa has built a collection of historic commerce artifacts – from early paper credit cards to the zip-zap machine. Today, as we enter a new era of NFT-commerce, Visa welcomes CryptoPunk #7610 to our collection. https://t.co/XoPFfwxUiu
— VisaNews (@VisaNews) August 23, 2021
Arizona Iced Tea firması da geçen Cuma günü red-hot Bored Ape Yacht Club serisinden bir Bored Ape NFT’si satın aldığını duyurmuştu. İçecek firması, satın aldığı NFT’yi pazarlama malzemesi olarak kullanmayı planlıyor. Ancak Bored Apes (sıkılmış maymunlar) NFT serisinin yaratıcısı Yuga Labs, Arizona Iced Tea’nin kendi logolarını yanlış kullandığını belirtti. Dolayısıyla gelecek günler bu iki firma arasında bir telif hakkı davasıyla sonuçlanabilir.
BIG NEWS, ZONIE'S! AriZona APED into the @BoredApeYC – We're stoked to introduce our Bored Ape #NFT & have some huge things planned!
Shout out to @BoredApeComic & check out https://t.co/dIYyQOZEWT Issue #1 for a huge surprise reveal. #NFTcommunity #BAYC #BoredApeYC #NFT pic.twitter.com/qs3CVNCGl3
— AriZona Iced Tea (@DrinkAriZona) August 20, 2021
NFT piyasası bu sene içerisinde çıkışıyla ciddi bir patlama yaşamış ve insanların ilgisini çekmişti. Ancak bu ilginin çabuk bitmesinin ardından NFT piyasası bir süredir sessizliğini koruyordu. Bu sessizlik ise kurumsal firmalar tarafından bozulmuşa benziyor. İkinci patlamasını yaşayan NFT piyasasında kurumsal firmalar koleksiyonlarını oluşturmak ve kendi NFT serilerini piyasaya sürmek için yarış halindeler. Tuvalet kağıdı firması Charmin ve fast food restoran zincirleri Taco Bell ile Pizza Hut da kendi ürünlerini tasvir eden NFT serilerini piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Budweiser’dan önce de kendi firma ismini başka firmalarla yan yana kullanırken oldukça seçici davranan kredi kartı şirketi Visa’nın hali hazırda oldukça popüler olan bir NFT serisinden bir parça satın alması, firmanın NFT piyasasında bir sanatsal değer, finansal kazanç ve olumlu bir tanınırlık gördüğünü gösteriyor.
Visa’nın NFT topluluğuna ulaşmak istediği biliniyor. Bu da Visa’nın gelecekte kripto paraları benimsemesi adına olumlu bir adım olarak görülebilir. Aynı durum .eth uzantılı bir alan adı satın almasıyla Budweiser için de geçerli.
Firmaların NFT piyasasını canlı tutmak için yaptığı çabalar şimdilik işe yarıyormuş gibi gözüküyor. Ancak çabanın devam edebilmesi için de daha fazla firmanın bu alana dahil olması gerekiyor. Dolayısıyla gelecekte ismi çeşitli NFT’lerle anılan firmaların sayısında artış görebiliriz.
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Kripto Para
Binance, Birleşik Krallık Yasa Düzenleyicileriyle İş Birliği Yapmıyor!
Birleşik Krallık finansal hizmetleri düzenleyici kurumu, FCA yaptığı açıklama ile Binance’in işiyle ilgili en temel bilgileri bile sağlamayı reddettiğini duyurdu. Ancak popüler kripto para alım satım platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’dan ise bunun aksi yönünde bir açıklama geldi.
Birleşik Krallık’taki finansal hizmetleri düzenleme görevine sahip olan Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), ilk denetim raporunda Binance Markets Limited şirketinin işiyle ilgili temel bilgileri sağlamayı reddettiği ve şirketin “etkin bir şekilde denetlenemez” olduğu belirtilmiş. FCA, denetim uyarısında şu ifadeleri kullanmış:
“FCA, firmanın yanıtının tamamlanmamış olduğunu ve yanıtında bilgi sağlama konusunda doğrudan red ibareleri bulunduğunu düşünmektedir. Bu red ibareleri aynı zamanda şirketin iş ve grup yapısının nasıl düzenlendiği hakkındaki detayların sağlanması için de geçerli.”
FCA ayrıca, firmanın Birleşik Krallık vatandaşlarının ürünleri satın almak için hangi yolları kullanabileceği ve Binance internet sitesi Binance.com’un arkasındaki yasal varlığın tanımlanmasını açıklamayı da reddettiğini ekledi.
FCA’in 25 Haziran 2021 tarihli denetim raporunda yasa düzenleyicilerin, firmanın bilgi sağlama konusundaki belirgin isteksizliği sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığının da altı çiziliyor.
“Firmanın bu tarihe kadarki etkileşimine dayanarak FCA, firmanın etkin bir şekilde denetlenemediğini düşünmektedir. Bu durum da firmanın tüketicileri belirgin bir risk altına sokan karmaşık ve yüksek riskli finansal ürünler sunan küresel bir gruba üyeliği bağlamında oldukça endişe vericidir.”
FCA’e göre firma, müşterilerine regülasyonlara uyumluluk sağlama konusundaki isteğini belirtti. Ancak 26 Haziran’daki FCA’in ilk tüketici uyarısına kadar bu konuda hiçbir faaliyet gösterilmedi. Binance açıklamasıyla Binance Markets Limited şirketinin Birleşik Krallık müşterilerine özel olarak açılacak olan Binance.UK’nın işletilmesi için kurulan bir şirket olduğunu belirtti. Binance sözcüsü de durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“FCA tarafından belirtildiği üzere, Binance Markets Limited istenen gerekliliklere tüm yönüyle uyum sağlamıştır. Ortaya çıkacak olan herhangi bir olası problemin çözümü için FCA ile görüşmelere devam edeceğiz.”
Binance CEO’su CZ de konuyla ilgili dün bir tweet atarak Binance Markets Limited’ın istenen tüm gereklilikleri sağladığını duyurdu.
"25 August 2021 update. On 25 June 2021, the FCA imposed requirements on Binance Markets Limited. The firm complied with all aspects of the requirements"https://t.co/ryque3nHFb
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 25, 2021
Son zamanlarda ülkelerin yasa düzenleyicileri tarafından oldukça sıkıştırılan Binance uyum sağlama konusunda zorlanıyor gibi gözüküyor. Ülkelerin de merkezi bulunmayan bağımsız bir platformdan çekindikleri için kendi ülkelerinde faaliyet gösterebilmesi için Binance’ten lisans talep ediyorlar. Binance ise konuyla ilgili mücadelesine devam ederek kadrosuna uyumluluk konularındaki çalışmaları yürütecek çalışanlar katmaya devam ediyor. Binance’in çeşitli ülkelerin istediği yasal uyumluluklarla mücadelesiyle ilgili bağlantılı haberlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Tüm Binance Kullanıcılarına Kimlik Doğrulaması Zorunlu Hale Geliyor
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Kripto Para
Bitcoin ve Ethereum Mega Rallisi İçin Ünlü İsimden Önemli Açıklamalar!
Kripto para piyasasının en büyük iki ismi Bitcoin ve Ethereum son haftalarda geçmiş aylarda yaşamış oldukları kayıpları telafi edecek grafikler sergiliyor. Uzun zaman 3 bin doların altında seyreden Ethereum fiyatı yazı sırasında 3232 dolar, 64 bin dolarlık zirvesinden %50’den fazla düşüş yaşayan Bitcoin fiyatı ise 48.925 dolardan işlem görüyor. 50 bin dolar sınırını geçmiş olan BTC fiyatı 25 Ağustos gününü ise dalgalı bir grafik ile kapatıyor denebilir. Peki her iki kripto para birimi için devamlı bir yükseliş olabilir mi? Yeni zirveler ne zaman görülebilir? Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz Bitcoin ve Ethereum mega rallisi ile ilgili tahminlerini paylaştı.
Neler Oldu?
Kripto para piyasasının genelinde yeşil renk hakim olsa da grafiklerde oldukça dalgalı bir görünüm göze çarpıyor. Özellikle Bitcoin’in dün 50 bin dolar sınırında güçlü tutunamaması ile yaşadığı hafif geri çekilme, pek çok altcoinin de düşüş yaşamasına neden olmuştu. Ethereum da bu düşüşten etkilenerek 3.300 dolar desteğinin altına düşmüştü.
25 Ağustos Çarşamba günü piyasada aşağı yönlü bir grafik hakim olsa da pek çok piyasa uzmanı ve önemli isim piyasanın yıl bitimine kadar önemli bir yükseliş ivmesi yakalamasını bekliyor. Bu isimlerden biri de kripto para piyasasının yakından tanınan isimlerinden olan Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz. CNBC röportajında piyasalardaki son görünüme dair görüşlerini paylaşan Michael Novogratz, yılın son çeyreğinde kripto para piyasasında beklenen yükselişin gerçekleşebileceğini düşündüğünü ifade etti.
"I think the government, the Fed, Treasury is playing a really, really dangerous game buying $120B in securities a month and monetizing our debt," says @Novogratz. "It's the most dangerous game I've seen in my career." pic.twitter.com/gmfJG3rXNo
— Squawk Box (@SquawkCNBC) August 25, 2021
“Finansal sistemi blok zinciri ile yeniden inşa edeceğiz”
“Bundan 4 hafta önce Bitcoin 30.000 dolar, Ethereum 2.000 dolar seviyelerine kadar düştü. Amazon ve Walmart iş ilanları ile birlikte ise yükselişe geçti. Bu şirketler dünyanın en büyüklerinden ve bu hareketin bir parçası olmak istediler. Visa dün CryptoPunk alımı ile beraber işin bir parçası olduğunu ortaya koydu. Finansal sistemi blok zinciri ile yeniden inşa edeceğiz. Fiyatlar bu süreçte bir süre stabilize olabilir. Çünkü sonsuza kadar yükselemezler. Ancak benim tahminim 2021 yılının son çeyreği S&P ve kripto paralar için iyi bir çeyrek olacak.”
Galaxy Digital, geçtiğimiz günlerde Bitcoin ile birlikte merkeziyetsiz finansa (DeFi) bağlı yeni bir kripto endeksi başlatmak için harekete geçtiğini duyurdu. Galaxy DeFi Endeksi Fonu’nun, Bloomberg Galaxy DeFi Endeksi’ni baz alacağı ifade edildi. Fonun içerisindeki 9 DeFi tokeninin ağırlıkları şu şekilde olacak:
- Uniswap UNI (%40)
- AAVE (%18)
- Maker MKR (%12,7)
- Compound COMP (%10)
- Yearn Finance YFI (%5,4)
- Synthetix SNX (%5)
- SushiSwap SUSHI (%4,3)
- ZRX (%2,8)
- UMA (%1,8)
Galaxy Digital ayrıca ABD’nin en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs’ın müşterilerine sağlayacağı Bitcoin vadeli işlemleri için likidite desteği sağlayacağını da duyurmuştu.
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