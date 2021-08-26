Kurumsalların NFT ilgisi artıyor

Visa’nın geçen hafta NFT satın almasından sonra Budweiser da kendi NFT’sini tanıttı. Tanıtılan NFT’ler firma tarafından başka bir sanatçıdan satın alındı. Firmalardan bir bir NFT adımı gelirken diğer firmalardan da benzer adımların gelmesi bekleniyor.

Dev bira üreticisi Budweiser da NFT trenine atladı ve bir küçük NFT koleksiyonu oluşturmaya ve kendi NFT’lerini tanıtmaya başladı. Firma, Twitter hesabının profil fotoğrafını el ile çizilmiş NFT bir bira roketiyle değiştirdi. Bu NFT için Budweiser, 8 ETH (yaklaşık 25,000 dolar) ödedi. Ayrıca firma beer.eth alan adını da 30 ETH (yaklaşık 100,000 dolar) karşılığında satın aldı.

Budweiser tarafından satın alınan NFT roket, sanatçı Tom Sachs tarafından tasarlanmış. Tom Sachs, çizdiği roketlere çeşitli firmaların logolarını koyarak ortaya Rocket Factory (roket fabrikası) ismini verdiği NFT serisini çıkarmış. Bu şekilde logolarını kullandığı firmaları hedef kitle olarak belirleyen Tom Sachs en azından Budweiser ürünü için amacına ulaşmış görünüyor.

Welcome to the party 🚀🍻 https://t.co/uSh51Vyr41 — Tom Sachs: Rocket Factory (@tsrocketfactory) August 25, 2021

Budweiser, son zamanlarda NFT satın alan kurumsal şirketlerden yalnızca bir tanesi. Pazartesi günü ödeme şirketi Visa da bir CryptoPunk NFT’sine 165,000 dolar ödediğini duyurmuştu. CryptoPunklar 2017 yılında yapılmış ve 10,000 farklı piksel grafikli avatarlardan meydana geliyor. Visa’nın açıklamasının ardından CryptoPunk ve genel olarak NFT piyasasında çılgınca bir artış yaşanmış ve CryptoPunk NFT’leri milyonlarca dolara satılmaya başlamıştı.

Visa duyurusunda şu ifadelere yer vermişti:

“Son 60 yıl boyunca, Visa, ilkel kağıt kredi kartlardan pos cihazlarına, tarihi ve ticari el yapımı koleksiyonlar oluşturmuştur. Bugün, yeni NFT-ticaret çağına adımımızı atarken, Visa, CryptoPunk#7610’u koleksiyonumuza kabul ediyor.”

Over the last 60 years, Visa has built a collection of historic commerce artifacts – from early paper credit cards to the zip-zap machine. Today, as we enter a new era of NFT-commerce, Visa welcomes CryptoPunk #7610 to our collection. https://t.co/XoPFfwxUiu — VisaNews (@VisaNews) August 23, 2021

Arizona Iced Tea firması da geçen Cuma günü red-hot Bored Ape Yacht Club serisinden bir Bored Ape NFT’si satın aldığını duyurmuştu. İçecek firması, satın aldığı NFT’yi pazarlama malzemesi olarak kullanmayı planlıyor. Ancak Bored Apes (sıkılmış maymunlar) NFT serisinin yaratıcısı Yuga Labs, Arizona Iced Tea’nin kendi logolarını yanlış kullandığını belirtti. Dolayısıyla gelecek günler bu iki firma arasında bir telif hakkı davasıyla sonuçlanabilir.

NFT piyasası bu sene içerisinde çıkışıyla ciddi bir patlama yaşamış ve insanların ilgisini çekmişti. Ancak bu ilginin çabuk bitmesinin ardından NFT piyasası bir süredir sessizliğini koruyordu. Bu sessizlik ise kurumsal firmalar tarafından bozulmuşa benziyor. İkinci patlamasını yaşayan NFT piyasasında kurumsal firmalar koleksiyonlarını oluşturmak ve kendi NFT serilerini piyasaya sürmek için yarış halindeler. Tuvalet kağıdı firması Charmin ve fast food restoran zincirleri Taco Bell ile Pizza Hut da kendi ürünlerini tasvir eden NFT serilerini piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Budweiser’dan önce de kendi firma ismini başka firmalarla yan yana kullanırken oldukça seçici davranan kredi kartı şirketi Visa’nın hali hazırda oldukça popüler olan bir NFT serisinden bir parça satın alması, firmanın NFT piyasasında bir sanatsal değer, finansal kazanç ve olumlu bir tanınırlık gördüğünü gösteriyor.

Visa’nın NFT topluluğuna ulaşmak istediği biliniyor. Bu da Visa’nın gelecekte kripto paraları benimsemesi adına olumlu bir adım olarak görülebilir. Aynı durum .eth uzantılı bir alan adı satın almasıyla Budweiser için de geçerli.

Firmaların NFT piyasasını canlı tutmak için yaptığı çabalar şimdilik işe yarıyormuş gibi gözüküyor. Ancak çabanın devam edebilmesi için de daha fazla firmanın bu alana dahil olması gerekiyor. Dolayısıyla gelecekte ismi çeşitli NFT’lerle anılan firmaların sayısında artış görebiliriz.