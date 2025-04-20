Manifest, Türkiye’nin yeni nesil kadın müzik grubu olarak adını sıkça duyurmaya başladı. 2024’te ses getiren “Zamansızdık” ve “Arıyo” single’larıyla pop müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Manifest yeni albüm duyurusuyla birlikte Türkiye müzik piyasasında yeni bir döneme kapı aralarken, yaz sonunda gerçekleştirilecek festivalle de gündemi sarsmaya hazırlanıyor.

Manifest yeni albüm ne zaman çıkacak?

Altı yetenekli genç kadından oluşan Manifest, ilk albümlerini 13 Haziran 2025 tarihinde yayınlayacaklarını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. Albüm öncesinde, 9 Mayıs’ta yayınlanacak kısa film ile albümün hikâyesi sinematik bir anlatımla tanıtılacak. Bu kısa film, ardından çıkacak üç klibin temelini oluşturacak.

Manifest enerjisini doruğa çıkaracak diğer gelişme ise 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul LifePark’ta düzenlenecek “Manifestival” isimli iki günlük festival. Grup, sahne şovlarına özel koreografiler ve canlı performanslar hazırlarken, etkinlik boyunca sürpriz sanatçılar ve eğlenceli atölyelerle unutulmaz bir deneyim yaşatmayı planlıyor.

Farklı tarzları bir araya getiren Manifest, dans odaklı prodüksiyonları ve etkileyici sahne tasarımlarıyla genç müzikseverlerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Manifest yeni albüm ile birlikte Türk pop sahnesine yepyeni bir soluk getirirken, festival projesiyle de yazın en çok konuşulan grubu olma yolunda ilerliyor.

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