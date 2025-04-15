S23 One UI 7 güncellemesi için geri sayım resmen başladı. Samsung’un 2023 model amiral gemisi için sunduğu yeni arayüz ne zaman geliyor? Peki S23 One UI 7 ile birlikte hangi yenilikler bizi bekliyor? Türkiye’deki kullanıcılar bu güncellemeyi erken alabilir mi? İşte S23 Android 15 çıkış tarihi ile ilgili son iddia!

S23 One UI 7 çıkış tarihi ortaya çıkmış olabilir!

S23 One UI 7 güncellemesi, Samsung’un resmi planları doğrultusunda Nisan ayı itibarıyla dağıtıma girecek şekilde planlanmıştı ancak işler çok yolunda gitmedi ve ertelenmeler yaşandı. Şimdi ise Güney Kore merkezli teknoloji devi, bu güncellemeyi Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modelleri için hazırlıyor.

Kanada merkezli Telus operatörü tarafından paylaşılan güncellenmiş yazılım takvimi, S23 Android 15 çıkış tarihinin 22 Nisan olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu da S23 One UI 7 çıkış tarihi konusunda daha önceki belirsizliğe son veriyor.

Söz konusu takvim bilgisi resmi olmasa da, operatörlerin sunduğu bilgiler genellikle Samsung’un iç planlamasına paralel ilerliyor. Üstelik Telus’un açıklaması, sadece Kanada’daki kullanıcılar için değil, Türkiye gibi diğer pazarlarda da güncellemenin bu tarihten önce ya da eş zamanlı yayınlanabileceğine işaret ediyor.

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S23 One UI 7 çıkış tarihi konusunda Samsung’dan henüz doğrudan bir açıklama gelmemiş olsa da, eldeki bilgiler bu tarihin oldukça isabetli olduğunu gösteriyor. Eğer Telus’un programı doğruysa, Türkiye’deki Galaxy S23 kullanıcılarının da güncellemeyi bu tarihe çok yakın bir zamanda alması olası.

S23 One UI 7 ile gelen Android 15 tabanlı yenilikler arasında gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri, pil verimliliğinde iyileştirmeler ve daha sezgisel bir kullanıcı arayüzü dikkat çekiyor. Özellikle amiral gemisi sınıfındaki Galaxy S23 ailesi için bu güncelleme, cihazların daha uzun ömürlü ve stabil bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S23 Android 15 güncellemesi sizce yeterli yenilikler sunuyor mu? Türkiye’deki kullanıcılar olarak bu güncellemeyi ilk alanlardan olmayı bekliyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın, daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin!