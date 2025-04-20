Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yeni özelliği olan üç mavi tik özelliği ile gündeme oturdu. Peki WhatsApp 3 üç mavi tik özelliği nedir? Hangi durumlarda 3 mavi tik gözükür?

WhatsApp 3 üç mavi tik özelliği nedir?

WhatsApp üç mavi tik ne zaman gözükür? Yeni sistemde, mesajınız başka bir kullanıcıya iletildiğinde ya da grup içinde birden fazla kişi tarafından görüntülendiğinde, üçüncü bir mavi tik belirecek. Bu da demek oluyor ki, mesaj takibi artık çok daha detaylı hale geliyor.

WhatsApp, bu özelliği Gizlilik ayarlarına entegre ederek kullanıcıların kontrolüne bırakacak. Ayarlar > Gizlilik > Gelişmiş okundu bilgisi yolunu izleyerek bu işlev aktif hale getirilebilecek.

WhatsApp üç mavi tik güncellemesi, Android ve iOS cihazlara kademeli olarak yayılıyor. Kullanıcıların bu yenilikten faydalanabilmesi için WhatsApp’ın en güncel sürümünü yüklemeleri gerekiyor.

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