Türkiye otomotiv endüstrisi, 2025’e hızlı bir giriş yapamadı. Sektöre yön veren otomobil üretim verileri, yılın ilk çeyreğinde beklenen ivmenin altında kaldı. Açıklanan resmi rakamlara göre 2025 üretilen otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldı.

Türkiye’de 2025’de toplam kaç otomobil üretildiği belli oldu

Türkiye’de üretilen toplam otomobil sayısı Ocak-Mart 2025 döneminde 220 bin 927 olarak kaydedildi. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7’lik bir düşüş anlamına geliyor. Diğer yandan, kaç otomobil üretildi sorusunun genel cevabı olan toplam araç üretimi ise 344 bin 120 adetle sınırlı kaldı.

Traktörler dahil edildiğinde bu sayı 352 bin 299’u bulsa da, yine de geçtiğimiz yıla oranla %9’luk bir azalma yaşandığı görülüyor. Otomobil üretimindeki gerileme, ticari araçlarda da benzer şekilde hissedildi. Hafif ticaride %9, ağır ticaride ise çarpıcı bir şekilde %32 oranında düşüş yaşandı.

Bu da sektördeki daralmanın sadece binek araçlarla sınırlı olmadığını gösteriyor. 2025 üretilen otomobil sayısı ile ilgili bu negatif tablo, ihracat açısından da endişe verici. İlk çeyrekte araç ihracatı %1 gerileyerek 254 bin 683’e düştü; otomobil ihracatındaki kayıp ise %3 seviyesinde oldu.

Türkiye otomotiv sektörünün toparlanması için önümüzdeki aylarda hem üretim hem de ihracat cephesinde daha güçlü adımların atılması gerekecek gibi görünüyor. Kaç otomobil üretildi sorusunun gelecekte nasıl bir yanıt bulacağı ise global ekonomik gelişmelere ve iç piyasa taleplerine bağlı olacak.

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