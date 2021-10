Kripto Para ETFleri Kripto Para Borsaları İçin Tehdit Mi?

Kripto para piyasası uzun bekleyişten sonra bu hafta ilk Bitcoin ETF’sini aldı. Piyasa aynı zamanda ProShares Bitcoin ETF için ezici bir taleple eşit ölçüde yanıt verdi. Bu, önümüzdeki on yılda piyasaya çıkacak olan kripto devriminin sadece bir başlangıcı olabilir. Kripto para borsaları için de bir tehdit olabilir mi?

7 trilyon dolarlık ETF endüstrisi, varlık yönetimi endüstrisinin ücret ve maliyetlerini düşürmede kilit bir rol oynamıştır. ETF’ler veya borsada işlem gören fonlar, hisse senetlerine benzer şekilde işlem görür. Son yirmi yılda bunları kullanma maliyetleri önemli ölçüde düştü ve gider oranları yarı yarıya azaldı.

Yüksek ücretler talep eden kripto borsaları için zorlayıcı olabilecek kripto alanında da benzer bir devrim beklenebilir. Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, buna tüm trendlerin en büyüğü diyor ve borsalardan iş çalacağını söylüyor. Son Twitter gönderisinde Balchunas şunları ifade etti:

