Kripto Para ETFleri Kripto Para Borsaları İçin Tehdit Mi?

Kripto para piyasası uzun bekleyişten sonra bu hafta ilk Bitcoin ETF’sini aldı. Piyasa aynı zamanda ProShares Bitcoin ETF için ezici bir taleple eşit ölçüde yanıt verdi. Bu, önümüzdeki on yılda piyasaya çıkacak olan kripto devriminin sadece bir başlangıcı olabilir. Kripto para borsaları için de bir tehdit olabilir mi?

7 trilyon dolarlık ETF endüstrisi, varlık yönetimi endüstrisinin ücret ve maliyetlerini düşürmede kilit bir rol oynamıştır. ETF’ler veya borsada işlem gören fonlar, hisse senetlerine benzer şekilde işlem görür. Son yirmi yılda bunları kullanma maliyetleri önemli ölçüde düştü ve gider oranları yarı yarıya azaldı.

Yüksek ücretler talep eden kripto borsaları için zorlayıcı olabilecek kripto alanında da benzer bir devrim beklenebilir. Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, buna tüm trendlerin en büyüğü diyor ve borsalardan iş çalacağını söylüyor. Son Twitter gönderisinde Balchunas şunları ifade etti:

ETFs are like a Terrordome, no one barely makes any money, everyone used to living on dirt and scraps and battling Vgrd. Lean af, adapting to The Great Cost Migration. It will steal business from crypto, esp from exchanges, unless they self-cannibalize a bit. pic.twitter.com/FduVfJ4dvm — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 22, 2021

“ETF’ler Terrordome gibidir, kimse neredeyse hiç para kazanmaz, herkes pislik ve artıklarla yaşar ve Vgrd ile savaşırdı. Yalın, Büyük Maliyet Göçüne uyum sağlayın. Kendilerini biraz yamyamlaştırmadıkça, kriptodan, özellikle borsalardan iş çalacaktır.”

Fazla Kripto Ücreti Alan İşletmeler Tehlike Altında Olabilir

Quartz’dan bir makaleden alıntı yapan Balchunas, Coinbase ve ETF gibi borsaların alım satım ücretlerini karşılaştırıyor. Coinbase gibi kripto borsaları %1,49 ile %9,99 arasında yüksek bir ücret alıyor. Benzer şekilde, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) gibi mevcut Bitcoin fonları da ETF fon standartlarından hala daha yüksek olan %2 ücret alıyor.

Öte yandan, ProShares Bitcoin ETF sadece %0,1 ücret alıyor. Bu nedenle, yüksek ücretlerin aksine Quartz şunları belirtiyor:

“Bir aracılık uygulaması kullanan bir tüccar, tüm gün boyunca tüm ABD borsasını temsil eden bir ETF alıp satmak için neredeyse hiçbir şey ödeyemez. Bu rekabet güçleri dijital varlıkların ticaretinde serbest bırakılırsa, kripto komisyoncuları ve borsaları (genellikle aynı anda) için ağır ücretli günler sona erebilir.”

Ayrıca, ETH endüstrisinin piyasaya yeni varlıklar getirmenin yasal ve düzenleyici yönlerini çözmenin bir yolu olduğunu belirtiyor. Böylece, ETF yaratıcılarının sanal varlıklara bahis yapmak için yaratıcı yeni yollar bulacağını da ekliyor.