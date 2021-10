SEC, ProShares Bitcoin Vadeli ETF’sini onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ProShares Bitcoin Vadeli ETF’sine onayı verdi. ProShares ETF, Pazartesi günü işlemlere açılacak. Ayrıca bu ETF, SEC tarafından onaylanan ilk Bitcoin ETF’si olma özelliği taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yıllardır düzinelerce Bitcoin ETF başvuruları alıyordu. Ancak kripto paralara karşı olumsuz tutumu sebebiyle de bu başvuruları olabildiğince erteliyor veya reddediyordu. Bugün önemli bir olay yaşandı ve SEC ilk Bitcoin ETF’sine onay verdi.

Finansal hizmet sağlayıcısı ProShares, dün yeni bir tarifname sunarak Bitcoin Strateji ETF’sinin Pazartesi günü ilerlemesi için onay aldığını belirtti. Şirketin ETF’si spot işlemler yerine daha çok Bitcoin vadeli işlemlerine bağlı durumda. Yine de bunun onayı kripto endüstrisi için tarihi bir öneme sahip.

ETF’ler aslında hisse senetleri, emtia veya diğer varlıkların fiyatlarını takip eden yatırım ürünleridir. Hisse senetleri gibi halka açık borsalarda işlemleri gerçekleştirilir. Bu da normal piyasa saatlerinde ürünlerin alınıp satılabileceği anlamına geliyor. Ve özellikle de Binance gibi bir platformdan kripto almaya çekinen insanların emeklilik ve yatırım planlarıyla oldukça kolay bir şekilde birleştirilebiliyor.

ProShares ile birlikte artık SEC, Bitcoin ETF’lerini onaylamaya başlıyor. Bir çok farklı firma da kendi ETF’lerinin onaylanması için hali hazırda sıraya girmiş durumda. Bu şirketler arasında da Mike Novogratz’ın Galaxy Digital şirketi ve Cathie Wood’un ARK Invest şirketi de bulunuyor. Ekim ayının sonlarına doğru da bu ETF’lerin onaylandığını görebiliriz. Bununla birlikte SEC, VanEck ve Valkyrie’den gelen teklifleri onaylamak için de kısıtlı bir süreye sahip.

Perşembe günü de ajanstan yeni bir bülten yayınlandı. Bülten 10 Haziran’da hazırlanmış ve Bitcoin vadeli işlemleriyle ilgili bilgiler içeriyor. Twitter’dan yapılan duyuruda yatırımcılar Bitcoin vadeli işlemlerinin içerdiği risk ve faydalarla ilgili uyarılmış. An itibariyle de Bitcoin sahipleri tüm faydalar için hazır durumda ETF onaylamalarını bekliyorlar.

Before investing in a fund that holds Bitcoin futures contracts, make sure you carefully weigh the potential risks and benefits.

Check out our Investor Bulletin to learn more: https://t.co/AZbrkpfn8F

— SEC Investor Ed (@SEC_Investor_Ed) October 14, 2021