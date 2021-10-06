“Jelly Scrolling” Yetmedi: iPad Mini Yine Ekran Sorunuyla Gündemde!

Apple’ın 14 Eylül’de yaptığı etkinlikte tanıttığı yeni iPad Mini 6, firmanın büyük beklentilerinin olduğu bir model. Kalın çerçevelerden kurtulan tasarım, firmanın mobil pazardaki en güçlü işlemcisi A15 Bionic işlemci ve daha birçok önemli özelliği ile tablet pazarının iddialı oyuncularından biri olan iPad Mini 6, son zamanlarda yaşanan “Jelly Scrolling” sorunu ile gündeme gelmişti. Ekranın bir kısmının diğer kısmından daha hızlı yenileme yapmasıyla ortaya çıkan bu sorun hakkında Apple tarafından talihsiz olarak nitelendirdiğimiz bir açıklama gelmişti. Bu açıklamada “Jelly Scrolling” olayı her LCD ekranda bulunan bir “durum” olarak nitelendirilmişti.

Firmanın açıklamasının üzerinden günler geçmişti ki bazı kullanıcılar yeni bir ekran sorununu gündeme taşıdı. Kullanıcılar, ekranlarının dokunmalar ile dalgalandığından ve çeşitli renk bozulmaları yaşadığından şikayetçi. Anladığımız kadarıyla iPad Mini 6’nın küresel pazarda satışlarının başlaması, cihaz hakkındaki şikayetleri daha da arttırıyor. Apple ise bu konuda şimdilik sessiz.

iPad Mini modellerindeki Liquid Retina Ekran Sorunlu Mu?

Kullanıcıların bahsettiği sorunlar, bir ögeye dokunup basılı tutma gibi ekrana normalden bir miktar daha fazla kuvvet uygulandığı durumlarda yaşanıyor. Özellikle cihazlar koyu temaya ayarlandığında belirginliği artan bu durum, kullanıcıları oldukça rahatsız etmiş olacak ki birçok platformdan firma topa tutuluyor.

Durumu her yerde paylaşan ve diğer kullanıcılardan da kendi cihazlarındaki durumu paylaşmalarını isteyerek bir “geri çağırma” kampanyası başlatmak isteyen kullanıcılar, durumu oldukça detaylı bir şekilde anlatmış.

Yorumlar, ekrandaki sorunların (Jelly Scrolling ile benzer şekilde) cihaz dik tutulduğu zamanlarda ortaya çıktığını söylüyor. Cihaz dik konumdayken ekranın sağ üst kısmındaki hafif dokunuşların bile dalgalanma ve renk bozulması oluşturduğunu söyleyen kullanıcılar, Apple Store’a gidip cihaz değişimi istemiş.

Ancak asıl sorun burda başlıyor. Zira değişim talebi kabul edilen kullanıcılar, yeni cihazlarında da aynı sorunu yaşıyor. Bu da ekran sorununun sadece tek bir iPad Mini 6’yı değil birçok cihazı etkilediğini gösteriyor. Değişim cihazında da aynı sorunu yaşadığını söyleyen kullanıcı sayısı ise bir hayli fazla.

Reddit’te durumu dile getiren bir kullanıcı ise, mağazadaki diğer bütün cihazları inceledikten sonra bütün iPad Mini 6 modellerinde dalgalanma ve renk bozulması sorununu tespit eden bir Apple Store yetkilisinin de geri çağırma ihtimali üzerinde durduğunu aktarıyor.

Apple’dan Ne Beklemeliyiz?

YouTube gibi platformlara yüklenen videolardan anladığımız kadarıyla bu sorun, Jelly Scrolling sorunundan daha ciddi. Kullanıcılar da haklı olarak yüksek paralar ödeyerek sahip oldukları cihazlarında sorun olmasından memnun değil.

Apple’dan ne beklenebileceği sorusu ise biraz karışık. Apple’ın geçmişinde cihaz geri çağırma pek görülen bir şey değil. Son zamanlarda ortaya çıkan 13 inçlik M1 MacBook modellerindeki ekran çatlama sorunu hakkında veya yine iPad Mini 6 modelini etkileyen Jelly Scrolling sorunu hakkında firma herhangi bir geri çağırma kampanyası başlatmamıştı.

Bazı Apple servis merkezi çalışanları geri çağırma olasılığı üzerinde dursa dahi teknoloji çevreleri bunun olacağına pek ihtimal vermiyor. Durumu yaşayan kullanıcılara ise servis merkezlerinden cihaz değişimi talep etmeleri öneriliyor. Ancak eğer cihazda gerçekten bir sorun varsa, kullanıcılar sonu olmayan bir değişim döngüsüne girecek.

Peki siz ülkemizde 5.799 liralık fiyat etiketiyle satılan iPad Mini 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de kendi iPad Mini 6 cihazınızda aynı durumla karşılaştıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer haberler için bizi takip etmeyi unutmayın!

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