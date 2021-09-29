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Apple’dan iPad Mini ve Jelly Scrolling Açıklaması: Hata Değilmiş!
Geçtiğimiz hafta yaptığımız haberde sizlere iPad Mini 6 kullanıcılarından gelen Jelly Scrolling şikayetini aktarmıştık. Apple’ın yeni iPad Mini modelinin ülkemizde satışa sunulmasına kısa zaman kala gelen haber, cihaz hakkında çeşitli soru işaretleri oluşmasına neden olmuştu. Her ne kadar Jelly Scrolling etkisi ilk bakışta fark edilmese de, bir kere fark eden kullanıcılar için bu etkiyi görmezden gelmek zorlaşıyor.
Yeni iPad Mini 6, artık ülkemizde de 5.799 liralık satış fiyatıyla raflardaki yerini almış durumda. Ancak Jelly Scrolling konusunda Apple bir süredir sessizliğini koruyordu. Dün ise firma sonunda sessizliğini bozdu ve konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Firmanın açıklamasına göre Jelly Scrolling yazılımsal veya donanımsal bir hata değil, bütün LCD ekranlarda bulunan bir “durum”. Birçok iPad Mini kullanıcısının tepkisini çeken açıklamaların biraz talihsiz olduğunu söylemeliyiz.
Diğer Ekranlar Bu Durumdan iPad Mini Kadar Etkilenmiyor
Apple’ın Ars Technica’ya yaptığı açıklamalara göre, bu durum LCD ekranlar için normal. Açıklamada ekranın bölüm bölüm yenilendiği ve bu yenileme sırasında bazı küçük gecikmeler yaşanmasının mümkün olduğu belirtiliyor.
Birçok platformda ise kullanıcılar bu durumun diğer LCD ekrana sahip iPad modellerinde bu denli belirgin olmadığını iddia eddiyor. Kullanıcıların bildirdiklerine göre serinin en ucuz modeli olan 9. Nesil iPad modellerinde dahi bu durum çıplak gözle ve hatta kamera ile yavaş çekimlerde bile farkedilemeyecek düzeyde.
“İşte iPad Mini’nin ekranında kaydırma yaparken çekilen bir yavaş çekim video kaydı. Kare kare ilerleyen videoda gördüğünüz gibi cihazın sağ tarafı sol tarafından daha hızlı ilerliyor. Normal kullanımda pek belirgin değil, ancak bazen göze batıyor. Tablet yatay kullanılırken ise durum tamamen ortadan kayboluyor”
The Verge isimli haber sitesinde editörlük yapan Dieter Bohn’un son Twitter paylaşımı da ekrandaki Jelly Scrolling etkisini gözler önüne seriyor. Bohn’un paylaşımına gelen yorumlara bakılırsa birçok iPad Mini kullanıcısı da bu durumu kendi cihazlarında farketmiş.
Peki Şimdi Ne Olacak ?
Apple’ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla bu durumdan rahatsız olan kullanıcılar için herhangi bir ekran tamir programı başlatılmayacak veya cihaz değişimi yapılmayacak.
iPad Mini’lerinden memnun olmayan kullanıcıların bir an önce 14 günlük iade ve değişim hakkından yararlanarak iade sürecini başlatmaları veya aldıkları mağazalardan değişim istemeleri öneriliyor. Zira kullanıcıların yorumlarından anlaşıldığı kadarıyla her iPad Mini 6 modelinde bu durum aynı derecede fark edilir değil. Yani değişim cihazında Jelly Scrolling etkisi daha az olabilir.
Çözüm olarak tamir veya değişim yapılmayacağı neredeyse kesin olsa da Apple’ın bu konuyu çözecek bir güncelleme yayınlaması muhtemel.
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