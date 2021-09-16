Haber
Apple’a Dava: “M1 MacBook Modellerinde Yanıltıcı Pazarlama”
Apple, geçtiğimiz yıl duyurduğu firmanın kendi üretimi olan M1 yonga setiyle MacBook eksosisteminde büyük bir yeniliğe gitmişti. Yeni nesil MacBook modelleri, görsel olarak Intel işlemcili kardeşleriyle farklılık göstermese de işlem gücü alanında Apple çıtayı hayli yüksek tutmuştu. Intel işlemcili modellerden sonra performans konusunda büyük geliştirmeler sunan M1 MacBook serisi büyük ilgi çekmişti.
Bu MacBook modelleri bir süredir pazarda ve satışları iyi gidiyor. Ancak Kaliforniyalı teknoloji devi, son zamanlarda ortaya çıkan ekran sorunuyla sarsılmış durumda. Kullanıcıların bildirdiğine göre, ekranları kendiliğinden çatlamış veya siyah çizgiler oluşmuş. Servis merkezleri ise durumun kendiliğinden oluştuğu belirtilmesine rağmen çoğu kullanıcıdan onarım için ücret talep etmiş. 13 inç ekran boyutuna sahip modelleri kapsayan bu durum kullanıcıları bir hayli kızdırmış olacak ki Amerika Birleşik Devletleri’nde harekete geçen kullanıcılar, Apple’ı mahkemeye vermişti. Epic Games ile görülen davadan sonra şirketin en büyük davalarından biri de bu olacak gibi görünüyor.
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Suçlamalar Ciddi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada büyük suçlamalar olduğu görülüyor. Apple bu davada kullanıcıları yanıltmakla ve sorunlu olduğu bilinen bir ürünün satışına devam etmekle suçlanıyor.
Dava dosyasında yer alan ifadelere göre Apple, ürünlerini piyasaya sürmeden önce yaptığı dayanıklılık testleriyle ilgili yanlış bilgi veriyor. Bu suçlamaya dayanak olarak ise MacBook Pro ve MacBook Air ekranlarındaki sorunun testler sırasında ortaya çıkmaması, çıksa dahi kullanıcılarla paylaşılmaması gösterilmiş. Buna ek olarak Apple’ın bu durumu bilmesine rağmen üretimi devam ettirdiği de dosyada yer alan bir başka ifade.
“Bu durum bilinmesine rağmen Apple bu konuda herhangi bir adım atmamıştır ve bu durumu kamudan saklayarak cihazlarını gelişmiş teknolojilere sahip ve dayanıklı olarak pazarlamaya devam etmiştir. Ancak, kamuya bu şekilde lanse edilen cihazların normal kullanımı bile cihazlarda büyük hasarlara yol açmış, hatta kullanılamaz hale getirmiştir.”
Bunların ciddi iddialar olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Dahası, Apple’ın açıklamaları da bu durumu destekler nitelikte. Zira dava dosyasına göre Apple “Cihazlarımızın güvenilirliğinden emin olmak için 13 inç MacBook Air modellerimizi, kulllanıcıların deneyimlerini yansıtacak şekilde kapsamlı bir dayanıklılık testine soktuk.“ ifadesini kullanmış durumda. Bu açıklamanın, Apple’ın cihazlarındaki sorunlara kayıtsız kaldığının göstergesi olduğu da dava dosyasına eklenen bir başka iddia konumunda.
Tüketici Hakkı İhlali İddiası
Kaliforniya eyaletindeki tüketici haklarının ihlali iddiası ise davanın diğer bir odak noktası. Bu iddia ise Apple’ın onarımlar için ücret talep etmesine dayandırılmış.
Suçlamalar Apple’ın garanti kapsamındaki cihazların onarımı için ücret talep etmesiyle desteklenmiş. Davada bahsi geçen iki müşteriden biri ekran onarımı için 480 Dolar ödediğini belirtirken, ikinci müşteri ise 615 Dolar ödemiş. Davada diğer müşterilerin de benzer ücretler ödediği belirtilirken, Apple’ın bu durumu kullanıcı hatası saydığı da ekleniyor.
MacBook’ların kasası ile ekran arasında biriken tozların bu duruma neden olabileceği bilinse de, durumun yaygınlığının bir üretim hatasını işaret ettiği söyleniyor.
Değişen Ekranlar Da Bu Durumdan Etkilenebilir
Davada parmak basılan bir nokta da değişen ekranların da aynı sorunu yaşama ihtimali. Ekran değişimi ücretli olsun ya da olmasın değişen ekranların da aynı sorundan etkilenme olasılığının yüksek olduğu belirtilmiş. Davada Apple’ın müşterileri sonu olmayan bir ekran değişimi döngüsüne soktuğu ifade ediliyor.
Dava Nasıl Devam Edecek ?
Kullanıcıların Apple’dan isteği aslında tazminat değil. Asıl istenenin Apple’ın MacBook ekranlarının güvenilirliği hakkındaki “yanıltıcı pazarlama” uygulamasından vazgeçmesi ve durumu düzeltmeye çalışması olarak aktarılıyor.
Son zamanlarda Epic Games ile mahkemelik olan Apple’ın bu sefer nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Apple’ın beklentileri karşılamaması durumunda, bu davanın Apple’a yaklaşık 5 milyon dolara mâl olacağı da konuşulanlar arasında. Bu rakamın şirketin ödeyeceği cezalar eklenmeden hesaplandığını da belirtelim.
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Basın Bülteni
OPPO Enco Serisi Kulaklıklar ile Kablosuz Bir Deneyim
OPPO kablosuz kulaklık modelleri Enco X, Enco Air ve Enco Buds müzikseverlere kablosuz bir deneyim yaşatmak için ideal ürünler olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dynaudio ile yaptığı iş birliğiyle Enco X Hi-Fi deneyimini arttıran bir performans sunarken, Enco Air kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor. Enco Buds ise net bir ses performansı sunarken, gelen aramalarda çevredeki gürültüyü azaltan Akıllı Çağrı Gürültü Azaltma özelliğiyle dikkat çekiyor.
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İçindekiler
‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı: OPPO Enco Air
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, kaliteli bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.
Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması, performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
Dynaudio ile birlikte yaratılan Hi-Fi kalitesi: OPPO Enco X
Yüksek kalitede Hi-Fi deneyimi sunan Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz.
Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan OPPO Enco X, ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırabiliyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor. Enco X’in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
Yapay zeka tabanlı gürültü azaltma teknolojisi: Enco Buds
OPPO Enco Buds, çağrı esnasında kullanılabilen yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu özellik ortam sesleri ile insan sesleri arasında ayrım yapabiliyor, gürültüyü etkili bir şekilde azaltırken dışarıdan gelen önemli konuşmaların duyulmasına imkan tanıyor. Gürültülü bir yolculukta bile, konuştuğunuz kişi yanınızdaymış gibi sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan OPPO Enco Buds, spor salonundayken, işe gidip gelirken kısacası yaşamınızın her anında size eşlik ediyor. Akıllı kulaklık tam şarjla 6 saate kadar ve şarj kutusuyla kullanıldığında 24 saate kadar dinleme imkanı sunuyor. Sabah evden çıkmaya hazırlanırken 15 dakika şarj edip işe gidene kadar müziğin keyfini bir saat boyunca çıkarabilirsiniz.
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Genel
Razer’dan Yeni Oyuncu Ürünü: Parmak Kılıfı
Razer, oyuncu ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Bu sefer ki ürün ise duyanlara “yok artık” dedirtiyor. Oyuncular için parmak kılıfı satacak olan Razer, bu ürünü için mobil oyuncuları hedefliyor.
Duyduklarınız şaka değil. Razer gerçekten de yeni parmak kılıflarını satışa sunuyor. Ürün, bir eldivenin yalnızca parmak kısımlarını anımsatıyor. Oyun oynamak için parmağa geçiriliyor ve mobil cihazı kavramayı kolaylaştırması hedefleniyor.
Parmak kılıfı, Razer’dan duyduğumuz ilk saçma ürün değil. Firma daha önce de Project Hazel isminde RGB ışıklandırmalı Covid-19 yüz maskesi tanıtmıştı. Project Hazel konsept tasarım olarak tanıtılsa da parmak kılıfları Razer’ın internet sitesinde satışa çıkmış durumda. Ürün 10 dolarlık bir satış etiketine sahip.
Razer, RGB yüz maskesi projesi için beta testi kayıtlarına başlayacak.
Parmak kılıfı, genel olarak Fortnite gibi mobil oyunları oynarken mobil cihazını elinden kaydıran kişilere yönelik tasarlanmış. Ürün bu kişilere, oyun oynarken mobil cihazına sağlam bir kavrama sunmayı vaat ediyor. Ürünün satış sayfasındaki bilgilere göre parmak kılıfları yumuşak ve yüksek hassaslığa sahip bir kumaştan üretilmiş. Ve kumaşın içeriği ise %35 gümüş iplikli kumaş, %60 naylon ve %5 oranında likradan oluşuyor. Ürünün malzemesinin hafif ve nefes aldırabilir bir yapıda olduğu vurgulanıyor ve evrensel olarak tek bir boyutta sunuluyor. Parmaklarınız ne kadar büyük veya küçük olursa olsun bu ürünün de parmaklarınıza uyum sağlayacağı söyleniyor.
Mobil oyunculuk için parmak kılıfı fikri her ne kadar kulağa saçma gelse de Razer bu ürünü ilk olarak piyasaya süren firma değil. Bazı güvenilirliği düşük Amazon satıcıları, Powstro, Flydigi ve Sameo gibi marka adları altında buna benzer ürünlerin satışını yapıyorlardı. Ürünün alternatifleri olsa da Razer hali hazırda oyunculara geniş perspektifte kaliteli ürünler sunduğu için bu alanda da rakip kabul etmeyeceği bir gerçek. Razer da belki oyuncularda oluşturduğu bu güvenilirliği kullanarak buna benzer ürünleri satışa sunabiliyor ve tepki çekmiyor.
Parmak kılıfı fikri her ne kadar bizlere şu anda gülünç gelse de mobil oyun sektörü 15 milyar dolarlık bir değerlendirmeyi aşmış durumda ve bu sektör büyüdükçe buna benzer ürünlere oluşan talep de mutlaka artacaktır. Dolayısıyla Razer’a bu ürünüyle başarılar diliyoruz.
Razer, oyunculara yönelik ürünler konusundaki lider firmalardan bir tanesi. Günümüzde her ürünün başına ‘Oyuncu’ ibaresinin eklenmesinin satışları arttırdığı bir gerçek olarak bilinse de parmak kılıfı, rgb ışıklı covid maskesi gibi ürünler de artık bazı oyuncularda kendilerinin dolandırıldığı hissiyatını oluşturmaya başlamış görünüyor. Oyuncular ekipman konusunda genel olarak hassas olsa da yine de insan olarak herkesin de bir sınırı var tabi ki.
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