Apple’a Dava: “M1 MacBook Modellerinde Yanıltıcı Pazarlama”

Apple, geçtiğimiz yıl duyurduğu firmanın kendi üretimi olan M1 yonga setiyle MacBook eksosisteminde büyük bir yeniliğe gitmişti. Yeni nesil MacBook modelleri, görsel olarak Intel işlemcili kardeşleriyle farklılık göstermese de işlem gücü alanında Apple çıtayı hayli yüksek tutmuştu. Intel işlemcili modellerden sonra performans konusunda büyük geliştirmeler sunan M1 MacBook serisi büyük ilgi çekmişti.

Bu MacBook modelleri bir süredir pazarda ve satışları iyi gidiyor. Ancak Kaliforniyalı teknoloji devi, son zamanlarda ortaya çıkan ekran sorunuyla sarsılmış durumda. Kullanıcıların bildirdiğine göre, ekranları kendiliğinden çatlamış veya siyah çizgiler oluşmuş. Servis merkezleri ise durumun kendiliğinden oluştuğu belirtilmesine rağmen çoğu kullanıcıdan onarım için ücret talep etmiş. 13 inç ekran boyutuna sahip modelleri kapsayan bu durum kullanıcıları bir hayli kızdırmış olacak ki Amerika Birleşik Devletleri’nde harekete geçen kullanıcılar, Apple’ı mahkemeye vermişti. Epic Games ile görülen davadan sonra şirketin en büyük davalarından biri de bu olacak gibi görünüyor.

Suçlamalar Ciddi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada büyük suçlamalar olduğu görülüyor. Apple bu davada kullanıcıları yanıltmakla ve sorunlu olduğu bilinen bir ürünün satışına devam etmekle suçlanıyor.

Dava dosyasında yer alan ifadelere göre Apple, ürünlerini piyasaya sürmeden önce yaptığı dayanıklılık testleriyle ilgili yanlış bilgi veriyor. Bu suçlamaya dayanak olarak ise MacBook Pro ve MacBook Air ekranlarındaki sorunun testler sırasında ortaya çıkmaması, çıksa dahi kullanıcılarla paylaşılmaması gösterilmiş. Buna ek olarak Apple’ın bu durumu bilmesine rağmen üretimi devam ettirdiği de dosyada yer alan bir başka ifade.

“Bu durum bilinmesine rağmen Apple bu konuda herhangi bir adım atmamıştır ve bu durumu kamudan saklayarak cihazlarını gelişmiş teknolojilere sahip ve dayanıklı olarak pazarlamaya devam etmiştir. Ancak, kamuya bu şekilde lanse edilen cihazların normal kullanımı bile cihazlarda büyük hasarlara yol açmış, hatta kullanılamaz hale getirmiştir.”

Bunların ciddi iddialar olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Dahası, Apple’ın açıklamaları da bu durumu destekler nitelikte. Zira dava dosyasına göre Apple “Cihazlarımızın güvenilirliğinden emin olmak için 13 inç MacBook Air modellerimizi, kulllanıcıların deneyimlerini yansıtacak şekilde kapsamlı bir dayanıklılık testine soktuk.“ ifadesini kullanmış durumda. Bu açıklamanın, Apple’ın cihazlarındaki sorunlara kayıtsız kaldığının göstergesi olduğu da dava dosyasına eklenen bir başka iddia konumunda.

Tüketici Hakkı İhlali İddiası

Kaliforniya eyaletindeki tüketici haklarının ihlali iddiası ise davanın diğer bir odak noktası. Bu iddia ise Apple’ın onarımlar için ücret talep etmesine dayandırılmış.

Suçlamalar Apple’ın garanti kapsamındaki cihazların onarımı için ücret talep etmesiyle desteklenmiş. Davada bahsi geçen iki müşteriden biri ekran onarımı için 480 Dolar ödediğini belirtirken, ikinci müşteri ise 615 Dolar ödemiş. Davada diğer müşterilerin de benzer ücretler ödediği belirtilirken, Apple’ın bu durumu kullanıcı hatası saydığı da ekleniyor.

MacBook’ların kasası ile ekran arasında biriken tozların bu duruma neden olabileceği bilinse de, durumun yaygınlığının bir üretim hatasını işaret ettiği söyleniyor.

Değişen Ekranlar Da Bu Durumdan Etkilenebilir

Davada parmak basılan bir nokta da değişen ekranların da aynı sorunu yaşama ihtimali. Ekran değişimi ücretli olsun ya da olmasın değişen ekranların da aynı sorundan etkilenme olasılığının yüksek olduğu belirtilmiş. Davada Apple’ın müşterileri sonu olmayan bir ekran değişimi döngüsüne soktuğu ifade ediliyor.

Dava Nasıl Devam Edecek ?

Kullanıcıların Apple’dan isteği aslında tazminat değil. Asıl istenenin Apple’ın MacBook ekranlarının güvenilirliği hakkındaki “yanıltıcı pazarlama” uygulamasından vazgeçmesi ve durumu düzeltmeye çalışması olarak aktarılıyor.

Son zamanlarda Epic Games ile mahkemelik olan Apple’ın bu sefer nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Apple’ın beklentileri karşılamaması durumunda, bu davanın Apple’a yaklaşık 5 milyon dolara mâl olacağı da konuşulanlar arasında. Bu rakamın şirketin ödeyeceği cezalar eklenmeden hesaplandığını da belirtelim.