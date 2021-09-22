iPadOS 15 Kullanıcıları Rahatsız!

Teknoloji gündemini yeni iPhone ve iPad modelleriyle hareketlendiren Apple, son olarak iOS/ iPadOS 15 güncellemesinin yaklaşmasıyla büyük heyecan yaratmıştı. Uzun süredir beklenen iOS 15 ve iPadOS 15 güncellemesi geçtiğimiz günlerde kullanıcılarla buluşturuldu. Yeni sürümü iPhone 6S ve iPad Air 2 gibi eski sayılabilecek cihazlara da sunan Apple, bu hareketiyle birçok kullanıcının takdirini kazandı. Fakat güncellemeyi cihazlarına yükleyen iPad kullanıcıları, Apple’ın yaptığı tasarımsal bir değişiklikten rahatsız olmuş gibi görünüyor.

Ana Ekrana Yerleştirilebilen Uygulama Sayısı Azaltıldı !

iPadOS 15 sürümü ile ana ekrana yerleştirilebilen uygulama sayısının düştüğünü ve kullanım alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten kullanıcılar, birçok platformdan firmayı topa tutmuş durumda.

Apple’ın aslında burada yaptığı tasarım değişikliğinin temel nedeni, iPadOS ile gelen yeni Ana Ekran Widget’ları özelliği olarak gösterilebilir. Geçtiğimiz yıl kullanıcılara sunulan iOS 14 ve iPadOS 14 güncellemesi ile Apple kullanıcılarının yıllardır beklediği Widget özelliği sonunda Apple ekosistemine de gelmişti. Ancak iPadOS 14 ile gelen Widget’lar ana ekrana eklenemiyordu. Bu durum yeni gelen iPadOS 15 güncellemesi ise değişti. Kullanıcılar artık iPadOS ile de ana ekranlarına Widget ekleyebiliyor.

Her ne kadar iPadOS 14 sürümünde Widget’ların ana ekrana eklenememesi eleştirilmişti. Ancak Apple’ın iPadOS 15 ile yaptığı hamlenin daha çok tepki aldığını söyleyebiliriz. Çünkü iPadOS 14 ile gelen Widget’lar, ana ekranda kullanıcıların kendilerinin belirleyeceği bir bölgeye yerleştirilemese de ekranın sol tarafında bulunan bir hızlı erişim çubuğuna konumlandırılabiliyordu. Bu hızlı erişim çubuğunu ana ekranına sabitleyen kullanıcılar ise, Widget özelliğini ana ekranlarında kullanabiliyordu. Bu durum özellikle ana ekranında çok uygulama olmasını isteyen ve sıklıkla kullandığı uygulamaları ana ekranında tutan kullanıcılar için güzel bir özellik olarak nitelendiriliyordu.

Firmanın iPadOS 15 ile aldığı karar ise birçok kullanıcıyı üzdü. Zira ana ekranında çok uygulama barındırmayan kullanıcılar bile ana ekrandaki “tuhaf” olarak nitelendirilebilecek boşluk görüntüsünü beğenmedi. Tabletlerinin artık telefon gibi göründüğünü belirten kullanıcılar bu durumun değişmesi için firmaya ciddi bir baskı yapıyor.

Apple Bu Değişiklikten Vazgeçecek Mi ?

Apple’ın bu değişiklikte direteceğini söylemek zor. Firma daha önce iOS 15/ iPadOS 15’in Beta sürümlerinde kullanıma sunduğu, Safari’nin yeni sekme görünümü kullanıcılardan olumlu geri bildirim almayınca, eski görünümü de kullanıcılara opsiyonel olarak sunmuştu. Yine iPadOS 15’in ilk betalarından beri var olan bu tasarım değişiklinde de firmanın ısrar etmeyeceği ve eski ana ekran düzenini de kullanıcılara opsiyonel olarak sunacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili yeni haberler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın !