Japonya ile Türkiye arasında savunma sanayiinde yeni bir iş birliği dönemi mi başlıyor? Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani’nin Ankara ve İstanbul’daki temasları bu soruyu gündeme taşıdı. Nakatani, hem Türk yetkililerle hem de savunma sanayi şirketleriyle görüşerek özellikle insansız hava araçları (SİHA) alanında iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Peki bu görüşmeler ne anlama geliyor?

Japonya ve Türkiye savunma sanayii görüşmelerinde neler konuşuldu?

Nakatani, resmi temasları sırasında iki ülkenin savunma otoritelerinin çalışma grupları seviyesinde görüşmelere başlaması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu. Bu çerçevede Japonya’nın askeri teknoloji ve lojistikten sorumlu kurumları ile Türkiye’nin Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında düzenli temasların sağlanması hedefleniyor.

Görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında Japonya’nın Türk yapımı SİHA’lara duyduğu ilgi, Türkiye’nin ise Japonya’nın komuta ve kontrol teknolojilerinden yararlanma isteği yer aldı. Ayrıca olası bir iş birliğinde ihracat kontrol çerçevelerinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir: Nükleer olmayan en güçlü bomba GAZAP üretildi! Üstelik yerli!

Nakatani’nin ziyaret programında Baykar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve donanma tersaneleri de vardı. Bu ziyaretler Japonya’nın Türkiye’nin insansız sistemler konusundaki kabiliyetini daha yakından tanıma isteğini gösteriyor. Ancak Japon bakan, bu görüşmelerin doğrudan ürün alımı anlamına gelmediğinin de altını çiziyor.

Türkiye, özellikle Baykar öncülüğünde geliştirdiği SİHA’larla Ukrayna başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yaparak küresel ölçekte dikkat çekmiş durumda. Japonya ise kara, hava ve deniz kuvvetlerinde insansız sistemlerin kullanımını genişletmeyi planlıyor. Bu bağlamda Türk yapımı SİHA’lar Tokyo için potansiyel seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir: KAAN Nisan yakında göklerde olacak! İşte tarih!

Öte yandan Japonya, savunma politikalarında daha aktif bir rol üstlenmeye çalışırken, Türkiye de Avrupa ve Orta Doğu dışındaki bölgelerle ilişkilerini çeşitlendirmeye önem veriyor. İki ülkenin de ABD müttefiki olması, bu iş birliği potansiyelini daha anlamlı hale getiriyor.

Henüz anlaşma yok ama mesaj net: Türk SİHA’ları dünyadan talep görüyor

Hem Türk hem Japon yetkililer, görüşmelerin erken aşamada olduğunu ve henüz resmi bir anlaşma beklenmediğini ifade etti. Ancak atılan bu adım, gelecekte daha somut projelerin gündeme gelebileceğinin güçlü bir işareti. Japonya’nın ilgisi, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatı için Asya pazarında da yeni kapılar açabilir.

Peki sizce Türkiye ile Japonya arasında savunma sanayiinde kurulacak iş birliği iki ülkeye ne gibi avantajlar sağlayabilir? Böyle bir ortaklık uluslararası dengeleri etkiler mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.