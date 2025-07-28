Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki en prestijli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN, geliştirme sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, IDEF 2025 fuarında yaptığı açıklamada, projede gelinen son noktaya ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Demiroğlu, mevcut üç prototipten ikisinin 2026 yılının Nisan ayında gökyüzü ile buluşacağını müjdeleyerek, Milli Muharip Uçak KAAN projesindeki iddialı hedefleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Muharip Uçak KAAN İçin Tarih Verildi: Gökyüzüyle Buluşuyor!

Türkiye’nin gökyüzündeki gücünü perçinleyen Milli Muharip Uçak KAAN projesinin üretim için 1. faza geçiş hazırlıkları tamamlanmış durumda. Projenin sadece bir uçak geliştirme faaliyeti olmadığının altını çizen yetkililer, bunun bir ülkenin kolektif teknoloji ve mühendislik birikiminin zirve yolculuğu olduğunu vurguluyor. 2016’da başlayan bu serüven, 2024’teki ilk başarılı uçuşuyla ülkenin teknoloji alanındaki yeteneklerini kanıtlamıştı. Bu süreç, Milli Muharip Uçak KAAN etrafında şekillenen ekosistemin ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.

TUSAŞ’ın başarıları sadece Milli Muharip Uçak KAAN ile sınırlı değil. Gelişmiş bir jet eğitim uçağı olan Hürjet, uluslararası arenada adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle İspanya ile yapılan görüşmelerde sona gelinmesi, projenin ilk büyük ihracat başarısı olmaya aday. Bu yılın son çeyreğinde imzalanması beklenen anlaşma, Hürjet‘in sınıfının en iyilerinden biri olduğunu tescilleyecek nitelikte. Bu başarı, Milli Muharip Uçak KAAN gibi dev bir projeyi yürüten altyapının bir başka meyvesi olarak dikkat çekiyor.

Hürjet için potansiyel pazar oldukça geniş. Malezya, Endonezya ve Körfez ülkeleri gibi bölgelerden ciddi bir ilgi olduğu belirtiliyor. Hem eğitim hem de hafif taarruz görevlerini üstlenebilen Hürjet, yaklaşık üç tonluk mühimmat kapasitesiyle öne çıkıyor. Operasyonel maliyetlerinin F-16 gibi platformlara kıyasla daha düşük olması, onu birçok ülke için cazip bir seçenek haline getiriyor. TUSAŞ, bu platformun geleceğinin parlak olduğuna ve Milli Muharip Uçak KAAN ile birlikte Türkiye’nin havacılıkta caydırıcı bir güç olmasını sağlayacağına inanıyor.

TUSAŞ hem Milli Muharip Uçak KAAN projesindeki takvimi başarıyla işleterek hem de Hürjet gibi platformlarla ihracat pazarlarında etkinliğini artırarak Türkiye’nin savunma sanayii kabiliyetlerini en üst seviyeye taşıyor. SSB ve ilgili tüm paydaşların desteğiyle yürütülen bu projeler, ülkenin teknoloji ve mühendislik alanındaki bağımsızlık yürüyüşünün en somut kanıtları olarak tarihe geçiyor.

İlginizi Çekebilir: Nükleer olmayan en güçlü bomba GAZAP üretildi! Üstelik yerli!

Siz Milli Muharip Uçak KAAN hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.