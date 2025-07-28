Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen yeni nesil konvansiyonel uçak bombası GAZAP ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Yaklaşık 970 kilogram ağırlığındaki bu devasa bomba, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılık kapasitesini önemli ölçüde artırma potansiyeli taşıyor. Geliştirme sürecinin tamamlandığı ve seri üretime hazır olduğu belirtilen GAZAP, Türkiye‘nin bu alandaki teknolojik yetkinliğini gözler önüne seriyor.

Türk Savunma Sanayii’nden Güç Gösterisi: Yıkıcı Etkili Yeni Bomba GAZAP ve NEB-2 Ghost Görücüye Çıktı!

GAZAP, sahip olduğu teknik özelliklerle modern savaş sahasının gereksinimlerine tam olarak cevap veriyor. Tam 970 kilogramlık bir harp başlığı taşıyan bomba, patlama anında 3 metrelik bir alana 10’dan fazla parça tesirli mühimmat yayarak geniş bir etki alanı yaratıyor. F-16 gibi modern savaş uçaklarından atılabilme kabiliyeti, bombanın operasyonel esnekliğini artırıyor. Bu yıkıcı güç, GAZAP‘ı stratejik hedeflere karşı etkili bir silah haline getiriyor.

Fuarda tanıtılan tek etkileyici mühimmat GAZAP değildi. Aynı zamanda, “sahadaki en iyi sığınak delici” olarak nitelendirilen NEB-2 Ghost bombası da büyük ilgi topladı. Bu özel bomba, en güçlendirilmiş beton olan C50 sınıfı betonda bile 7 metre derinliğe nüfuz edebilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu penetrasyon kapasitesi, nükleer santral gibi en korunaklı yapıları dahi hedef alınabilir kılıyor ve GAZAP ile birlikte Türk Hava Kuvvetleri’ne benzersiz bir kabiliyet katıyor.

NEB-2 Ghost bombasının etkinliği, yapılan testlerle de kanıtlanmış durumda. Bir ada hedefine yönelik test atışında, bombanın yerin 90 metre altına kadar ulaştığı ve 160 metre çapındaki adada heyelanlara neden olduğu kaydedildi. Patlama süresinin standart 25 milisaniyeden 240 milisaniyeye çıkarılması, bombanın yıkım etkisini katlayarak artırıyor. Bu ileri mühendislik, Türkiye‘nin Ar-Ge gücünü ve GAZAP gibi projelerin arkasındaki teknik birikimi ortaya koyuyor.

IDEF savunma fuarı, Türkiye‘nin savunma sanayii ürünlerini uluslararası arenada sergilemesi için kritik bir platform görevi görüyor. Hem GAZAP hem de NEB-2 Ghost gibi yüksek teknolojili ürünlerin bu fuarda tanıtılması, ülkenin sadece kullanıcı değil, aynı zamanda üretici ve ihracatçı konumunu da güçlendiriyor. Bu gelişmeler, Türkiye‘nin global savunma pazarındaki iddiasını ve stratejik otonomisini pekiştiren önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

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