Yıllar boyunca Dünya’nın enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisinin tek çare olduğunu savunan teknoloji milyarderi, bugün kendi vizyonuyla çelişen adımlar atıyor. Elon Musk xAI veri merkezlerini beslemek için gaz türbinleri kullanırken, bir yandan da Grok yapay zeka modelinin düşen popülaritesini kurtarmaya çalışıyor. Peki, Elon Musk xAI için inşa ettiği bu yeni enerji düzeniyle kendi kurduğu yeşil gelecek hayallerine ihanet mi ediyor?

Elon Musk xAI veri merkezleri için fosil yakıtlara sığınıyor

Elon Musk xAI bünyesinde yer alan Colossus süper bilgisayarını çalıştırmak için Memphis ve Mississippi’deki iki veri merkezinde izin alınmamış 62 adet metan gazı türbini işletiyor. Tesla’nın kurulma amacını fosil yakıt ekonomisinden güneş elektriği ekonomisine geçiş olarak tanımlayan iş insanı, bugün karbon salınımını devasa boyutlara ulaştıran bir operasyonu yönetiyor. Bu tesislerin yılda 6 milyon tondan fazla sera gazı salınımı yapabileceği belirtiliyor.

Musk, 2017 yılında ABD’nin tüm enerji ihtiyacının Nevada veya Texas’taki küçük bir çöl alanına kurulacak güneş panelleriyle karşılanabileceğini iddia etmişti. Ancak günümüz gerçekliği, yapay zeka yarışındaki agresif büyüme hırsının bu çevreci vizyonu nasıl gölgelediğini açıkça gözler önüne seriyor. Üstelik bu muazzam enerji tüketimi, pazar payı hızla eriyen bir sohbet botu için harcanıyor.

xAI’ın geliştirdiği Grok, 2026 yılına hızlı bir giriş yapsa da popülaritesini korumayı başaramadı. İndirilme oranlarında yüzde 60 kayıp yaşayan sohbet botu, aktif kullanıcı sayısında ChatGPT, Claude, Gemini ve DeepSeek gibi rakiplerinin oldukça gerisine düştü. Şirketler arasında yapılan araştırmalar, kurumsal pazarın da bu yapay zekayı büyük ölçüde göz ardı ettiğini gösteriyor.

“Düşmanım” dediği Anthropic şirketine sunucu kiraladı

Veri merkezindeki 220 bin adet Nvidia grafik işlemcisini kendi yapay zekasıyla dolduramayan Musk, dikkat çekici bir ticari hamleye imza attı. Daha önce “batı medeniyetinden nefret etmekle” suçladığı ve “kötü” olarak nitelendirdiği rakip yapay zeka şirketi Anthropic ile milyarlarca dolarlık bir anlaşma gerçekleştirdi. Anthropic, xAI sunucularını kullanmak için 2029 yılına kadar sürecek 40 milyar dolarlık bir ödeme yapacak.

Anlaşmanın en çarpıcı detaylarından biri ise Musk’ın elinde tuttuğu kontrol gücü oldu. SpaceX S-1 belgelerinde yer alan bilgilere göre, Anthropic’in insanlığa zarar verecek bir eylemde bulunması durumunda Musk’ın sunucuları kapatma hakkı bulunuyor. Bu durum, yapay zeka dünyasında benzersiz bir güç dengesi yaratıyor.

SpaceX halka arzı öncesi yeni bir vaat: Uzaydan güneş enerjisi

SpaceX şirketi, 2 trilyon dolar değerleme hedefiyle gerçekleştirmeyi planladığı tarihi SpaceX halka arzı öncesinde yatırımcılara yeni bir vizyon sunuyor. Şirketin SEC belgelerinde, yeryüzündeki güneş panellerinden beş kat daha verimli çalışacağı iddia edilen uzay tabanlı güneş paneli projesi öne çıkarılıyor. Musk, birkaç yıl içinde yapay zeka işlem gücü üretmenin en ucuz yolunun uzayda kurulacak veri merkezleri olacağını savunuyor.

Yeryüzündeki güneş panellerinin maliyeti düşerken ve verimliliği artarken, panelleri roketlerle uzaya fırlatma fikri ciddi soru işaretleri barındırıyor. Birçok uzmana göre bu strateji, temiz enerji sorununu çözmekten ziyade Starship roketlerine yapay bir talep yaratmayı amaçlıyor. SpaceX’in sadece bir roket şirketi olmaktan çıkıp devasa bir enerji altyapı sağlayıcısına dönüşmesi, halka arzdaki piyasa değerini katlamak için kurgulanmış bir finansal hamle olarak değerlendiriliyor.

Uzay tabanlı güneş enerjisi nedir?

Uzay tabanlı güneş enerjisi, yörüngeye yerleştirilen devasa uydu sistemleriyle kesintisiz güneş ışığı toplayıp bu enerjiyi mikrodalga veya lazer teknolojisiyle yeryüzüne ileten bir alternatiftir. Atmosfer engeli ve gece-gündüz döngüsü olmadığı için sürekli enerji üretimi vaat eder. Ancak kurulum maliyetleri ve enerjiyi kayıpsız iletme teknolojisi henüz ticari olarak kanıtlanmamıştır.

