Jack Dorsey, Square’in Bitcoin Madencilik Sistemi Kurabileceğini Açıkladı!

Jack Dorsey ‘in CEO’su olduğu Square, Bitcoin donanım cüzdanına ek olarak, ortalama insanlara yönelik bir madencilik sistemi de inşa ediyor olabilir. Dorsey, Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili önemli bir duyuru gerçekleştirdi.

Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin ağını kurmak için daha fazla plan yapıyor. Dorsey, finansal hizmetler şirketi Square’in dünya çapında madenciliği merkezden uzaklaştırmak için bir Bitcoin madencilik sistemi oluşturmayı düşündüğünü duyurdu. Dorsey, Twitter üzerinden paylaşığı tweet dizisinde sisteminin nasıl çalışacağını ve neden gerekli olduğunu açıkladı. Sistem, “özel silikon” (özel olarak özelleştirilmiş ASIC’ler) ve açık kaynak geliştirme kullanacak. Square’in hala oluşturmakta oldukları donanım cüzdanı gibi, toplulukla ve topluluk için açık işbirliği içinde tasarlanacak.

1/Mining needs to be more distributed. The core job of a miner is to securely settle transactions without the need for trusted 3rd parties. This is critical well after the last bitcoin is mined. The more decentralized this is, the more resilient the Bitcoin network becomes. True? — jack⚡️ (@jack) October 15, 2021

Dorsey, Bitcoin ağının güvenliğini zaman içinde korumak için madenciliğin daha fazla dağıtılması gerektiğini düşünüyor. Madencilik, anlamlı getiriler elde etmek için gereken devasa hash gücü nedeniyle şu anda erişilmesi zor bir endüstridir. Bitcoin madenciliği, Çin’in madencilik yasağından bu yana diğer alanlara yayılmasına rağmen, yakın zamana kadar Çin’de oldukça yoğunlaşmıştı.

Ayrıca Dorsey, madenciliğin daha enerji verimli olması gerektiğini söylüyor. Çin yasağı, kömürün endüstriden çıkarılmasına da yardımcı olmasına rağmen, bu konuda hala çalışmaya ihtiyacı var. Ağın hash oranının yaklaşık yarısı yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyor. Bu sayı giderek artıyor.

Dorsey ayrıca, Silikon tasarımının şu anda fazla yoğunlaştığına ve tedarikin aşırı yoğunlaşmasına neden olduğuna inanıyor. Sektördeki dikey entegrasyon eksikliği ile birleştiğinde, madenciliği ortalama insanlar için erişilemez olarak nitelendiriyor.

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“Günümüzde bireylerin kendileri için bir madenci çalıştırmanın karmaşıklığının üstesinden gelmeleri için yeterli teşvik yok. Madencileri çalıştıran insanların önündeki en büyük engeller nelerdir? Madencilik daha fazla dağıtılmalıdır. Bir madencinin temel işi, güvenilir 3. taraflara ihtiyaç duymadan işlemleri güvenli bir şekilde halletmek. Bu, son bitcoin çıkarıldıktan sonra çok önemlidir. Bu ne kadar merkezi olmayan olursa, Bitcoin ağı o kadar esnek hale gelir.”

Square ekibi, Jesse Dorogusker liderliğindeki yeni projeleriyle ilgili teknik araştırmalarına şimdiden başladı. Dorogusker, ekibinin “daha verimli silikon prototipleme, karma algoritmalar ve güç mimarileri” ile başlayacağını söyledi.

Twitter CEO’su Bitcoin’i hayatının en önemli işi olarak görüyor ve Bitcoin’i hayatının sonuna kadar geliştirmek için çalışacağını söylüyor. Bu nedenle, Twitter ve Square şirketlerini kullanarak benimsemeyi ve altyapıyı artırmaya kendini adamış durumda. En son yeniliği geçen ay bir Twitter güncellemesinde geldi ve ABD kullanıcılarının Bitcoin’de birbirlerine bahşiş vermesine izin verdi.