Jack Dorsey, Square’in Bitcoin Madencilik Sistemi Kurabileceğini Açıkladı!

Jack Dorsey ‘in CEO’su olduğu Square, Bitcoin donanım cüzdanına ek olarak, ortalama insanlara yönelik bir madencilik sistemi de inşa ediyor olabilir. Dorsey, Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili önemli bir duyuru gerçekleştirdi.

Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin ağını kurmak için daha fazla plan yapıyor. Dorsey, finansal hizmetler şirketi Square’in dünya çapında madenciliği merkezden uzaklaştırmak için bir Bitcoin madencilik sistemi oluşturmayı düşündüğünü duyurdu. Dorsey, Twitter üzerinden paylaşığı tweet dizisinde sisteminin nasıl çalışacağını ve neden gerekli olduğunu açıkladı. Sistem, “özel silikon” (özel olarak özelleştirilmiş ASIC’ler) ve açık kaynak geliştirme kullanacak. Square’in hala oluşturmakta oldukları donanım cüzdanı gibi, toplulukla ve topluluk için açık işbirliği içinde tasarlanacak.

1/Mining needs to be more distributed. The core job of a miner is to securely settle transactions without the need for trusted 3rd parties. This is critical well after the last bitcoin is mined. The more decentralized this is, the more resilient the Bitcoin network becomes. True?

