A101 teknoloji katalog listesİ 1 Mayıs 2025 haftasında teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak ürünlerle dolu. A101 teknoloji ürünleri arasında yer alan ürünler, günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler sunuyor. İşte A101 1 Mayıs 2025 teknoloji ürünleri sayfası:
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1 Mayıs A101 Ekstra Teknoloji Ürünleri Neler? İşte A101 Teknoloji Ürünleri Sayfası!
Bu haftaki A101 ekstra teknoloji kataloğu içerisinde pek çok dikkat çekici ürün yer alıyor. 1 Mayıs 2025 A101 ekstra kataloğunda yer alan ürünleri sizin için listeledik. A101 Aldın Aldın 1 Mayıs kataloğunu buradan inceleyebilirsiniz. İşte A101 teknoloji ürünleri:
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped
- Elektrikli üç tekerlekli yapı
- Şehir içi ulaşımda pratik çözüm
- Kolay şarj edilebilir batarya sistemi
- Fiyatı: 49.990 TL
VOLTA VB3 Elektrikli Bisiklet
- Hafif ve kompakt tasarım
- Elektrikli destekli pedal sistemi
- Günlük kullanım için ideal
- Fiyatı: 20.990 TL
VOLTA VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet
- Katlanabilir yapı ile taşıma kolaylığı
- Elektrikli sürüş desteği
- Şarj edilebilir batarya
- Fiyatı: 20.990 TL
HI-LEVEL 43” UHT750 4K Ultra HD TV
- 43 inç ekran boyutu
- 4K Ultra HD görüntü kalitesi
- Geniş bağlantı seçenekleri
- Fiyatı: 9.999 TL
ONVO 55OVF5000AQ 55” Frameless Ultra HD QLED Google TV
- 55 inç çerçevesiz ekran
- QLED teknolojisiyle canlı renkler
- Google TV arayüzü
- Fiyatı: 16.499 TL
SEG CM 911 INV 9 Kg Çamaşır Makinesi
- 9 kg yıkama kapasitesi
- Inverter motor teknolojisi
- Enerji tasarruflu çalışma
- Fiyatı: 12.999 TL
SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi
- 4 farklı yıkama programı
- Standart boyut
- Gelişmiş su tasarrufu
- Fiyatı: 9.799 TL
SEG NF4831 No-Frost Buzdolabı
- No-Frost soğutma teknolojisi
- Geniş iç hacim
- Enerji verimli tasarım
- Fiyatı: 18.999 TL
FLAVEL FLV 1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu
- 3 çekmeceli kompakt tasarım
- Gıdaları uzun süre taze tutma
- Ev içi kullanım için ideal
- Fiyatı: 6.750 TL
GOODWEST Siyah Cam Ankastre Set 3’lü
- Siyah cam şık tasarım
- Set içeriği: fırın, ocak, davlumbaz
- Mutfaklara estetik katkı
- Fiyatı: 7.999 TL
PIRANHA+ PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi
- Yüksek basınçlı temizlik
- Kolay taşınabilir tasarım
- Ev dışı alanlarda kullanım
- Fiyatı: 2.999 TL
KIWI KSW 3042 Dikiş Makinesi
- Kompakt dikiş çözümleri
- Ev tipi kullanım
- Kolay dikiş ayarı
- Fiyatı: 1.999 TL
KIWI KSC-4270 Şarjlı Islak Kuru Süpürge
- Şarjlı kullanım kolaylığı
- Hem ıslak hem kuru temizlik
- Küçük alanlarda etkili
- Fiyatı: 1.599 TL
ARZUM AR4096 Dikey Süpürge
- Pratik kullanım
- Yüksek çekim gücü
- Kablo sarma haznesi
- Fiyatı: 1.599 TL
SINBO SSI-6626 Buharlı Kırışıklık Giderici
- Buhar destekli düzleştirme
- Kırışıklıklara hızlı çözüm
- Kompakt yapı
- Fiyatı: 799 TL
SINBO SCM-4214 Kahve Makinesi
- Köpüklü Türk kahvesi için ideal
- Kolay kullanım
- Şık tasarım
- Fiyatı: 749 TL
KIWI KCM 7514 Cam Elektrikli Cezve
- Cam hazne
- Elektrikli kullanım
- Hızlı ısıtma
- Fiyatı: 549 TL
KIWI KK3328 Cam Su Isıtıcı
- Şeffaf cam gövde
- Geniş su haznesi
- Otomatik kapanma
- Fiyatı: 599 TL
ENGLISH HOME MBS 3001 Mini Blender Seti
- Çok parçalı kullanım
- Küçük mutfaklara uygun
- Günlük kullanım için ideal
- Fiyatı: 1.499 TL
ARZUM Monomix El Blender
- El tipi kullanım
- Kolay temizlik
- Ergonomik tasarım
- Fiyatı: 999 TL
SINBO SHD-7093 Saç Kurutma Makinesi
- Yüksek watt gücü
- Farklı ısı ayarları
- Taşınabilir tasarım
- Fiyatı: 499 TL
APRILLA AHS 2026 Saç Düzleştirici
- Seramik plaka
- Hızlı ısınma süresi
- Kompakt yapı
- Fiyatı: 399 TL
Teknolojik ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmak isteyenler için bu haftaki 1 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri, kesinlikle kaçırılmaması gereken fırsatlar barındırıyor.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listede sevdiğiniz bir ürün var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!