A101 teknoloji katalog listesİ 1 Mayıs 2025 haftasında teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak ürünlerle dolu. A101 teknoloji ürünleri arasında yer alan ürünler, günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler sunuyor. İşte A101 1 Mayıs 2025 teknoloji ürünleri sayfası:

1 Mayıs A101 Ekstra Teknoloji Ürünleri Neler? İşte A101 Teknoloji Ürünleri Sayfası!

Bu haftaki A101 ekstra teknoloji kataloğu içerisinde pek çok dikkat çekici ürün yer alıyor. 1 Mayıs 2025 A101 ekstra kataloğunda yer alan ürünleri sizin için listeledik. A101 Aldın Aldın 1 Mayıs kataloğunu buradan inceleyebilirsiniz. İşte A101 teknoloji ürünleri:

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped

Elektrikli üç tekerlekli yapı

Şehir içi ulaşımda pratik çözüm

Kolay şarj edilebilir batarya sistemi

Fiyatı: 49.990 TL

VOLTA VB3 Elektrikli Bisiklet

Hafif ve kompakt tasarım

Elektrikli destekli pedal sistemi

Günlük kullanım için ideal

Fiyatı: 20.990 TL

VOLTA VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Katlanabilir yapı ile taşıma kolaylığı

Elektrikli sürüş desteği

Şarj edilebilir batarya

Fiyatı: 20.990 TL

HI-LEVEL 43” UHT750 4K Ultra HD TV

43 inç ekran boyutu

4K Ultra HD görüntü kalitesi

Geniş bağlantı seçenekleri

Fiyatı: 9.999 TL

ONVO 55OVF5000AQ 55” Frameless Ultra HD QLED Google TV

55 inç çerçevesiz ekran

QLED teknolojisiyle canlı renkler

Google TV arayüzü

Fiyatı: 16.499 TL

SEG CM 911 INV 9 Kg Çamaşır Makinesi

9 kg yıkama kapasitesi

Inverter motor teknolojisi

Enerji tasarruflu çalışma

Fiyatı: 12.999 TL

SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi

4 farklı yıkama programı

Standart boyut

Gelişmiş su tasarrufu

Fiyatı: 9.799 TL

SEG NF4831 No-Frost Buzdolabı

No-Frost soğutma teknolojisi

Geniş iç hacim

Enerji verimli tasarım

Fiyatı: 18.999 TL

FLAVEL FLV 1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu

3 çekmeceli kompakt tasarım

Gıdaları uzun süre taze tutma

Ev içi kullanım için ideal

Fiyatı: 6.750 TL

GOODWEST Siyah Cam Ankastre Set 3’lü

Siyah cam şık tasarım

Set içeriği: fırın, ocak, davlumbaz

Mutfaklara estetik katkı

Fiyatı: 7.999 TL

PIRANHA+ PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi

Yüksek basınçlı temizlik

Kolay taşınabilir tasarım

Ev dışı alanlarda kullanım

Fiyatı: 2.999 TL

KIWI KSW 3042 Dikiş Makinesi

Kompakt dikiş çözümleri

Ev tipi kullanım

Kolay dikiş ayarı

Fiyatı: 1.999 TL

KIWI KSC-4270 Şarjlı Islak Kuru Süpürge

Şarjlı kullanım kolaylığı

Hem ıslak hem kuru temizlik

Küçük alanlarda etkili

Fiyatı: 1.599 TL

ARZUM AR4096 Dikey Süpürge

Pratik kullanım

Yüksek çekim gücü

Kablo sarma haznesi

Fiyatı: 1.599 TL

SINBO SSI-6626 Buharlı Kırışıklık Giderici

Buhar destekli düzleştirme

Kırışıklıklara hızlı çözüm

Kompakt yapı

Fiyatı: 799 TL

SINBO SCM-4214 Kahve Makinesi

Köpüklü Türk kahvesi için ideal

Kolay kullanım

Şık tasarım

Fiyatı: 749 TL

KIWI KCM 7514 Cam Elektrikli Cezve

Cam hazne

Elektrikli kullanım

Hızlı ısıtma

Fiyatı: 549 TL

KIWI KK3328 Cam Su Isıtıcı

Şeffaf cam gövde

Geniş su haznesi

Otomatik kapanma

Fiyatı: 599 TL

ENGLISH HOME MBS 3001 Mini Blender Seti

Çok parçalı kullanım

Küçük mutfaklara uygun

Günlük kullanım için ideal

Fiyatı: 1.499 TL

ARZUM Monomix El Blender

El tipi kullanım

Kolay temizlik

Ergonomik tasarım

Fiyatı: 999 TL

SINBO SHD-7093 Saç Kurutma Makinesi

Yüksek watt gücü

Farklı ısı ayarları

Taşınabilir tasarım

Fiyatı: 499 TL

APRILLA AHS 2026 Saç Düzleştirici

Seramik plaka

Hızlı ısınma süresi

Kompakt yapı

Fiyatı: 399 TL

Teknolojik ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmak isteyenler için bu haftaki 1 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri, kesinlikle kaçırılmaması gereken fırsatlar barındırıyor.

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