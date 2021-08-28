Twitter CEO’su Jack Dorsey Bitcoin İle İlgili Yeni Projesini Açıkladı!

Twitter ve Square’ın CEO’su olan Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin ’e olan ilgisi ve sevgisi ile biliniyor. Bitcoin’in geleceği değiştireceğine inanan Dorsey, lider kripto para birimi ile ilgili iş süreçleri de geliştiriyor. CEO, şimdi de merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını açıkladı.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, yeni kurulan bir kripto para birimi ve merkezi olmayan bir Square birimi ekibi olan TBD’nin merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kuracağını duyurdu. CEO, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada “Bitcoin için merkezi olmayan bir borsa oluşturmak üzere açık bir platform yaratmamıza yardımcı olun.” İfadelerini kullandı.

We’ve determined @TDB54566975’s direction: help us build an open platform to create a decentralized exchange for #Bitcoin https://t.co/jHYWHy1qmu — jack⚡️ (@jack) August 27, 2021

TBD Birim başkanı Mike Brock, Bitcoin’in itibari paralar ile alım satımının yapılabileceği, merkezi olmayan bir borsa (DEX) kuracaklarını söyledi. Ayrıca borsanın tamamen açık kaynak şekilde geliştirileceğinin de altını çizdi ve herhangi bir cüzdanın kullanılabileceğini de belirtti. Brock, borsanın Coinbase gibi merkezi ve saklama hizmetlerini içereceğini söylüyor.

“Bitcoin’in internetin yerel para birimi olacağına inanıyoruz. İnterneti daha merkezi olmayan hale getirmeye yardımcı olacak birçok proje olsa da, odak noktamız yalnızca herkes için sağlam bir küresel para sistemidir. Ama hepsini dahil etmek, eksik olduğunu düşündüğümüz birkaç parça gerektiriyor.”

Şu anda TBD’nin çözmeye çalıştığı temel sorunlar ise maliyet ve ölçeklenebilirlik.

DEX’lerin token takaslarını denetleyen merkezi bir aracı yoktur. Merkezi olmayan bir borsa, tipik olarak bireysel alım ve satım emirleri göndererek kullanıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştıran merkezi bir borsa gibi bir emir defteri tutmaz. Kullanıcılar, diğer borsalardan farklı olarak tokenları doğrudan birbirleriyle değiştirir. Ek olarak, fiat para birimi, geleneksel finans kurumlarına erişimi olmayan ve müşterinizi tanıyın (KYC) uyum prosedürleri olmayan bir DEX’te kullanılamaz.

Jack Dorsey geçtiğimiz temmuz ayında Square aracılığıyla yeni bir merkeziyetsiz ve açık kaynaklı bir proje üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şirketin merkeziyetsiz finansal hizmetler oluşturmayı kolaylaştırmayı amaçlayan açık kaynaklı bir geliştirici platformu oluşturacağını söylemiş ve ilk hedefin Bitcoin olacağını ifade etmişti. Dorsey, hayatının sonuna kadar Bitcoin’in geliştirilmesi için çalışacağını söylüyor. Square, Bitcoin için bir donanım cüzdanı projesinin de üzerinde duruyor.