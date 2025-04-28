Sihirli Annem filmi için heyecan dorukta. Efsane kadrosuyla tekrar bir araya gelen ekip, Sihirli Annem Hepimiz Biriz adı altında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sihirli Annem filmi ne zaman çıkacak sorusunun cevabı sonunda netleşti. İşte Sihirli Annem Hepimiz Biriz vizyon tarihi!

Sihirli Annem filmi ne zaman çıkacak? Sihirli Annem Hepimiz Biriz vizyon tarihi ne zaman?

Sihirli Annem, adeta büyülü bir hikâyeyle kalbimize dokunmuştu. Sihirli Annem filmi vizyon tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiPeki Sihirli Annem Hepimiz Biriz ne zaman çıkacak? Sihirli Annem Hepimiz Biriz vizyon tarihi 30 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

Sihirli Annem Hepimiz Biriz oyuncuları kimler olacak? İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan gibi usta isimlerin yanı sıra, yapay zekâ teknolojisiyle Defne Joy Fosterda filmde yer alabilir. Filmde, sevilen karakterler Perihan Peri, Dudu Peri, Çilek, Betüş ve Taci yeniden hayat bulacak.

Sosyal medyada yayınlanan afişi ile dikkatleri üzerine çeken film, hem nostalji sevenleri hem de yeni nesli büyülemeye hazırlanıyor. Sinemaseverler için büyük bir nostalji rüzgârı estirecek olan Sihirli Annem Hepimiz Biriz, hayranları için şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor.

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