Kripto Para
Sızıntı: Twitter, Bitcoin İle Bahşiş Verme Özelliği Getiriyor!
Gelen bilgilere göre Twitter, Bitcoin ile ilgili iş süreçlerinden birini deniyor. Raporlara göre Twitter, Lightning Network‘te Bitcoin kullanan ipuçlarını test ediyor. Twitter beta sürümündeki sızıntıya göre Bitcoin ile bahşiş verme özelliği Twitter ‘da aktifleşebilir.
Birden fazla rapora göre Twitter, Bitcoin ile bahşiş verme özelliğini deniyor. MacRumors’a göre mevcut Twitter beta sürümü, bu hizmetin test edildiğini gösteriyor. Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi ise hizmetin nasıl görüneceği ile ilgili bir görüntü sızdırdı.
#Twitter is working on the ability to receive tips in #Bitcoin 👀 pic.twitter.com/uycD3qsR5F
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 1, 2021
Raporlar ve sızıntılara göre Twitter’ın Bitcoin ile bahşiş verme özelliği, daha küçük BTC ödemeleri için Lightning Network kullanacak. Özellik, hem çevrimiçi (custodial) hem de çevrim dışı cüzdanları (non-custodial) destekleyecek. Sızan görüntüye göre Twitter, Bitcoin Lightning App Strike ile oldukça yakın bir şekilde çalışıyor. İkili arasındaki iş birliği ile Bitcoin faturaları oluşturulacak. Twitter kullanıcıları Bitcoin ile bahşiş almak için bir Strike hesabına ihtiyaç duyacak. Söylentilere göre bu işlemler için bir ücret de alınmayacak.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, kripto para piyasası tarafından Bitcoin’e olan ilgisi nedeniyle yakından tanınıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Dorsey, Bitcoin’in Twitter’da bir bahşiş verme hizmeti olan Tip Jar’a geleceğinin sinyallerini vermişti. Ayrıca kripto paranın Super Follows, Commerce ve Subscriptions gibi diğer ürünlerde de kullanılabileceğini eklemişti. Şimdi ortaya çıkan sızıntılar ve raporlar, bu sinyallerin gerçekleşmeye başladığına dair bir ipucu niteliği taşıyor olabilir. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.
Bitcoin destekçisi Jack Dorsey’in CEO’su olduğu bir diğer şirket Square de en az Twitter kadar Bitcoin ile birlikte anılıyor. Şirketin bilançosunda BTC bulunuyor ve yakın zamanda bir Bitcoin donanım cüzdanı çıkarma çalışmaları da yürütülüyor. Ayrıca Dorsey, Bitcoin’in geleceği değiştireceğine inanıyor ve lider kripto para birimi ile ilgili iş süreçleri de geliştiriyor. CEO, merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını da açıklamıştı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Tenis Yıldızı Naomi Osaka’nın Kripto ve NFT Macerası Dogecoin ile Başlamış
NFT koleksiyonlarına sahip olan ünlü tenis yıldızı Naomi Osaka, kripto para yatırımlarına da başlamayı düşündüğünü söyledi. Kripto ve NFT serüveninin Dogecoin sayesinde başladığının da altını çizdi.
Tenis dünyasını hali hazırda domine eden ve tekli kadınlarda dünyanın en iyisi olmak için mücadele veren Naomi Osaka artık başka alanlarda da başarı arıyor. Kripto para yatırımcılığı da bu alanların başında geliyor.
Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Osaka, kripto paralara yatırım yapmayı gözden geçirdiğini söyledi ve bu ilgisinin popüler meme coin olan Dogecoin ile başladığını belirtti. Hikayesine göre Osaka’nın menejeri ilk olarak kendisine kripto paralara yatırım yapması fikrini iletti. Ancak kendisi daha önceden sosyal medyadaki Dogecoin muhabbetlerine zaten tanık oluyormuş. Osaka’nın ise şu anda yatırım yapmak için kripto para dünyasını araştırdığı belirtildi.
Osaka zaten NFT koleksiyonları aracılığıyla bir şekilde kripto para dünyasına girmiş durumda. NFT aslında dijital bir eşyanın sahipliğini gösteren bir token olarak kullanılıyor. 2021’in ilk yarısında NFT pazarının ticaret hacmi 2.5 milyar dolara ulaştı. Hatta o tarihlerden beri NFT piyasası çok daha büyümüş durumda. NFT pazar yerlerinden biri konumunda olan OpenSea tek başına yalnızca Ağustos ayında 3 milyar dolarlık hacmi geçmiş durumda.
Nisan ayında Osaka, kardeşi eski profesyonel tenis oyuncusu Mari Osaka tarafından hazırlanmış bir NFT koleksiyon serisini çıkartmıştı. Satışlar, Naomi Osaka’nın Oyun Akademi Vakfı için 600,000 dolarlık bir gelir oluşturdu. Ve çekilişle 5 dolar karşılığında kazanılan NFT’lerden bir tanesi, yakın bir zaman önce bir diğer pazar yerinde 200,000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Ulusal Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) ünlü oyun kurucusu Tom Brady tarafından spor merkezli bir NFT start-up’ı olarak kurulan Autograph.io, geçen hafta DraftKings pazar yeri aracılığıyla Naomi Osaka’nın yeni NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü. NFT koleksiyonları 12 dolar ile 1500 dolar arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi. 1500 dolara satılan NFT’ler şu anda 350,000 dolar fiyat etiketiyle listelenmiş durumda.
Don’t miss out on the chance to grab one of my first NFTs Autograph Premier Preseason Access Passes drop today at 3PM ET: https://t.co/xO2J34D5Gu pic.twitter.com/HppYN63775
— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 25, 2021
Osaka’nın Autograph NFT koleksiyon serisi bir yanda tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından birisi olan 2021 ABD Açık gerçekleşirken piyasaya çıktı. ABD Açık da VaynerNFT partnerliğiyle kendi NFT koleksiyonunu da satışa çıkardı. NFT’ler genel olarak Venus Williams ve Andy Roddick gibi turnuvanın eski şampiyonlarından ilham alıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Coinbase’deki Bitcoin Bakiyesi 4 Yılın En Düşük Seviyesinde! Anlamı Ne?
Bitcoin fiyatı 47.188 dolardan işlem görüyor ve konsolidasyon aşamasına 50 bin doların altında devam ediyor. Lider kripto para birimi geçen hafta 50 bin doları aşarak 3 ayın en yüksek seviyesi olan 50.400 dolara ulaştı ancak kilit direncin üzerindeki konumunu sağlamlaştıramadı. O zamandan beri 45.000-50.000 dolar aralığında işlem görerek bölgede önemli bir zincir üstü destek oluşturdu. BTC fiyatı çok az ivme gösterirken, döviz çıkışları artmaya devam etti. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase’deki Bitcoin bakiyesi de şu an Aralık 2017 tarihindeki kadar düşük. Peki bunun anlamı ne?
Bitcoin fiyatınındaki büyük hareketleri tahmin ve takip edebilmenin en önemli yollarından biri borsalardaki Bitcoin miktarının izlenmesidir. Yüksek bir sayının olması, işlem görecek daha fazla Bitcoin olduğu anlamına gelir.
Coinbase kripto para borsası, mayıs çöküşünden sonra ılımlı girişlerin ardından geçtiğimiz hafta önemli bir Bitcoin çıkışı gördü. Çıkış, Coinbase’in Bitcoin rezervinde 700.000 BTC’ye ulaşan önemli bir düşüşe yol açtı. Coinbase’deki BTC bakiyesi en son Aralık 2017’de BTC fiyatının yeni bir ATH’ye ulaştığı zaman bu kadar düşüktü. Coinbase’deki BTC arzındaki bu önemli düşüş, borsayı bol miktarda kullanan balinaların ve hatta kurumsal yatırımcıların işi olabilir. Tüccarlar fiyatta bir artış beklediğinden, borsalardan BTC çıkışı yükseliş sinyali olarak görülüyor. Arz şoku, en iyi kripto para biriminin 50 bin dolarlık kilit direnci aşmasına yardımcı olabilir.
Diğer yandan Coinbase’deki BTC bakiyesinin düşüklüğü, yukarıda bahsettiğimiz metrik göz önüne alındığında BTC fiyatının yükseleceğine dair olumlu bir işaret olabilir. Ancak Coinbase harici pek çok büyük kripto para borsasının da olduğunu ve onlardaki durumların da incelenip anlamlı bir tez oluşturulması gerektiğini göz ardı etmemek gerek.
Bitcoin Fiyatı 50 Bin Doları Zorluyor
Bitcoin fiyatı 50 bin dolar seviyesine ulaşmasının ardından kalıcı bir tutunma sağlayamayarak reddedildi ve yönünü aşağı çevirdi. Büyük bir düzeltme yaşamamasına rağmen, ATH’lerini test edebilmesi için kilit dirençlerin aşılması gerekiyor. BTC fiyatı için ani direnç 49.400 dolar seviyelerinde.
Bitcoin, bölgede biriken yaklaşık 1,65 milyon BTC ile 45 bin ila 50 bin dolar aralığında güçlü bir zincir içi destek oluşturmuş durumda. Şu anda bu güçlü destek bölgesinin tepesinde oturuyor ve bir sonraki zincir içi desteğe geçmek için 55 bin dolar ile 59 bin dolar arasında bir katalizöre ihtiyacı var.
#Bitcoin price is currently sitting at the top end of a strong on-chain support zone.
Over 1.65M $BTC now have an on-chain cost basis within the $45k to $50k range
The green zone below, at $31k to $40k, is also home to another 2.98M $BTC, indicative of large accumulation demand pic.twitter.com/P5W3zlvrSU
— glassnode (@glassnode) August 30, 2021
*Yatırım tavsiyesi içermez.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Resmileşti: Xiaomi Otomobil Üretecek!
Sızıntı: Twitter, Bitcoin İle Bahşiş Verme Özelliği Getiriyor!
Tenis Yıldızı Naomi Osaka’nın Kripto ve NFT Macerası Dogecoin ile Başlamış
Philips Fidelio T1 Sunduğu Özelliklerle Dikkat Çekiyor
Coinbase’deki Bitcoin Bakiyesi 4 Yılın En Düşük Seviyesinde! Anlamı Ne?
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! | TECNO CAMON 16 KUTU AÇILIŞI
SNAPDRAGON İLE OLMUŞ! | Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ! | ROG Falchion kompakt klavye incelemesi!
EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! | TECNO CAMON 16 KUTU AÇILIŞI
SNAPDRAGON İLE OLMUŞ! | Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ! | ROG Falchion kompakt klavye incelemesi!
EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.