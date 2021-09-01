Sızıntı: Twitter, Bitcoin İle Bahşiş Verme Özelliği Getiriyor!

Gelen bilgilere göre Twitter, Bitcoin ile ilgili iş süreçlerinden birini deniyor. Raporlara göre Twitter, Lightning Network‘te Bitcoin kullanan ipuçlarını test ediyor. Twitter beta sürümündeki sızıntıya göre Bitcoin ile bahşiş verme özelliği Twitter ‘da aktifleşebilir.

Birden fazla rapora göre Twitter, Bitcoin ile bahşiş verme özelliğini deniyor. MacRumors’a göre mevcut Twitter beta sürümü, bu hizmetin test edildiğini gösteriyor. Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi ise hizmetin nasıl görüneceği ile ilgili bir görüntü sızdırdı.

#Twitter is working on the ability to receive tips in #Bitcoin 👀 pic.twitter.com/uycD3qsR5F — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 1, 2021

Raporlar ve sızıntılara göre Twitter’ın Bitcoin ile bahşiş verme özelliği, daha küçük BTC ödemeleri için Lightning Network kullanacak. Özellik, hem çevrimiçi (custodial) hem de çevrim dışı cüzdanları (non-custodial) destekleyecek. Sızan görüntüye göre Twitter, Bitcoin Lightning App Strike ile oldukça yakın bir şekilde çalışıyor. İkili arasındaki iş birliği ile Bitcoin faturaları oluşturulacak. Twitter kullanıcıları Bitcoin ile bahşiş almak için bir Strike hesabına ihtiyaç duyacak. Söylentilere göre bu işlemler için bir ücret de alınmayacak.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, kripto para piyasası tarafından Bitcoin’e olan ilgisi nedeniyle yakından tanınıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Dorsey, Bitcoin’in Twitter’da bir bahşiş verme hizmeti olan Tip Jar’a geleceğinin sinyallerini vermişti. Ayrıca kripto paranın Super Follows, Commerce ve Subscriptions gibi diğer ürünlerde de kullanılabileceğini eklemişti. Şimdi ortaya çıkan sızıntılar ve raporlar, bu sinyallerin gerçekleşmeye başladığına dair bir ipucu niteliği taşıyor olabilir. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

Bitcoin destekçisi Jack Dorsey’in CEO’su olduğu bir diğer şirket Square de en az Twitter kadar Bitcoin ile birlikte anılıyor. Şirketin bilançosunda BTC bulunuyor ve yakın zamanda bir Bitcoin donanım cüzdanı çıkarma çalışmaları da yürütülüyor. Ayrıca Dorsey, Bitcoin’in geleceği değiştireceğine inanıyor ve lider kripto para birimi ile ilgili iş süreçleri de geliştiriyor. CEO, merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını da açıklamıştı.