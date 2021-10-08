iPhone 14 Dedikoduları Ağızları Açık Bıraktı: İki Çentik Kullanılabilir!

Apple, iPhone X ile çentikli tasarıma geçerek büyük bir yeniliğe imza attı. Android tarafı ise önce bu tasarımı kopyaladı, sonrasında da delikli çentik ve Pop-Up kamera çözümleri ile bu tasarımı bir adım ileriye taşıdı. Yine bir yenilik arayan Android telefon üreticileri, artık bazı cihazlarda ekran altı kamera gibi çözümleri bile deniyor.

Apple ise iPhone X döneminden beri kullandığı tasarımı sürdürmekte ısrarcı. Apple’ın bu tasarım tercihi, bir süredir eleştiri oklarının hedefindeydi. Android tarafının giriş seviye cihazlarda bile delikli kamera gibi çözümler kullanmasıyla bu eleştiriler artmıştı. Apple ise 14 Eylül’de yapılan tanıtımla şikayetleri dinlediğini gösterdi ve iPhone 13 ile FaceID çentiğini bir miktar küçülttü. Ancak bu da eleştirileri pek dindirmedi.

Eleştiriler sürerken, iPhone 14’ten gelen bilgiler tam tabiriyle ağızları açık bıraktı. MacRumors’un ünlü sosyal medya platformu Weibo’da tespit ettiği bir gönderide iPhone 14’ün alıştığımız FaceID çentiğinin yanında bir de delikli bir çentik bulundurabileceği söyleniyor.

Apple’ın En Büyük Tasarım Hamlesi Olabilir

Dedikodular gerçekten oldukça şaşırtıcı. Şu ana kadar gelen iPhone 14 sızıntıları, cihazda Samsung’un hayatımıza kattığı delikli çentik tasarımının kullanılacağını gösteriyordu. Bu sızıntıların doğru olacağına kesin gözüyle bakılırken gelen bu bilgi, herkese ters köşe yaptı.

Ancak bu tasarımın iPhone 14 ve (eğer gelirse) 14 Mini modelleri yerine serinin Pro modellerinde kullanılacağı konuşuluyor. Yani iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde, iPhone 13’ten daha küçük bir çentiğin yanında bir de kamera deliği bulunabilir. Böyle bir tasarımın oldukça ilginç ve en iyi ihtimalle absürt görüneceğini söyleyebiliriz.

Bu bilgiler şimdilik sadece dedikodu, ancak bu dedikodular doğru çıkarsa ortalık karışabilir. Çünkü Apple’ın bu denli radikal kararlar aldığı pek görülen bir şey değil. Böylesi bir tasarım değişikliği, firmanın tarihindeki en büyük değişiklik olabilir.

iPhone 14 İle Tasarım Sahasında Dengeler Değişiyor Mu?

Artık Android tarafında bile kullanıcılar delikli çentik tasarımının değişmesini isterken, Apple’ın yeni telefonunda iki çentik bulundurmasına pek ihtimal verilmiyor. Yine de firmanın üzerinde FaceID çentiğinden kurtulmak için önemli bir baskı var.

Fakat FaceID gibi kızılötesi ışınlar ile 3 boyutlu tarama yapan ve derinlik haritası oluşturan gelişmiş sistemlerin bir alana ihtiyacı oluyor. Zira bu sistemler sadece kamera ile çalışmıyor. Sadece kamera kullanan sistemlerin güvensiz olduğunu iddia eden Apple, derinlik haritası sayesinde yüz kilidinin kullanıcıların fotoğrafı ile kırılamayacağını iddia ediyor ki bu aslında doğru.

Apple’ın sensörler için gereken alanı nasıl küçülteceği merak ediliyor. Aslında Huawei, P40 Pro modelinde sunduğu FaceID benzeri “Depth Camera” çözümü ile bunu daha önce başarmıştı. Bu sistem, Apple’ın sunduğu güvenliği sensörlere çok yer ayırmadan sağlayabiliyordu. Apple’dan beklenen, sensörlerin cihazın ekran çerçevelerine yerleştirilmesi ve delikli kamera gibi bir çözüm kullanılması.



Hatırlanacağı üzere iPhone X’ten sonra çentikli tasarımı benimseyen firmaların başında P20 serisi ile Huawei geliyordu. Şimdiyse Apple’ın Huawei benzeri bir tasarım benimseyebileceği konuşuluyor. Yani, artık Apple’ın tasarım sahasında diğer üreticileri kopyalayacağı vakitlere girebiliriz.

Peki siz iPhone 14’ten ne bekliyorsunuz ? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer haberler için bizi takip etmeyi unutmayın!

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