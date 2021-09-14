iPhone 13 ailesi tanıtıldı! | Türkiye fiyatları ne kadar?

Poco X3 denilince artık kullanıcıların beklentisi otomatikman tavan yapıyor. Aynı durum, Poco X3 ailesinin yeni üyesi olan Poco X3 GT için de geçerli. Kağıt üstünde baktığımız zaman MediaTek Dimensity 1100 ve 67W hızlı şarj gibi kullanıcıları heyecanlandıran özelliklere sahip olan Poco X3 GT, bakalım gerçek kullanım deneyiminde de beklentileri karşılayabiliyor mu.

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Poco X3 GT bize neler hissettirdi

Fiyat olarak Poco X3 NFC ve Poco X3 Pro’dan çok daha yukarı seviyelerde olan Poco X3 GT, neyse ki ağırlık ve incelik olarak X3 NFC ve X3 Pro’ya karşı avantaj sağlamayı başarmış. Dimensity 1100 ve 67W hızlı şarj gibi şuanda sektördeki ilkleri sunan X3 GT, bize kalırsa X3 ailesindeki başarılı cihazlardan biri. Ayrıca cihazın kamera çıkıntısı da X3 ailesinin diğer üyelerine göre daha ince tutulmuş. Fakat arka yüzeyde dikey çentiklerden oluşan bir tasarım tercih edilmesi cihazın zaman zaman elinizden daha kolay kayabilmesine sebebiyet veriyor. Bu durum da, tasarımsal anlamda cihaza yapabileceğimiz eleştirilerden biri. Öte yandan parmak izi okuyucusu da aşırı hassas bir şekilde tepki veren cihazın parmağınızı yanlışlıkla okuyarak istemsizce açılmasının önüne geçmek için parmak izi ayarlarından “dokunduğumda aç” seçeneği yerine “bastığımda aç” seçeneğini seçmeniz gerekebilir.

Performans

MediaTek’in Dimensity 1100 işlemcisini ülkemizde ilk kez görebilmemizi sağlayan akıllı telefon olan Poco X3 GT, gerçekten güçlü bir işlemciye sahip olsa da; PUBG gibi oyunlarda en yüksek ayarlarda tam performanslı bir şekilde oyunu oynamanıza imkan tanımıyor. PUBG’yi en fazla HDR ayarlarda oynayabilirken ve Ultra HD olarak oynayamazken; öte yandan AnTuTu gibi sentetik testlerde 600.000 gibi çok yüksek puanlara erişebilmeniz büyük bir ikilem yaratıyor. Zaten GFX Tool gibi 3. parti yazılımlar aracılığıyla oyundaki ayarları yükselttiğiniz zaman X3 GT’nin işlemci gücü ve performans anlamında ne kadar başarılı olduğunu da görebiliyorsunuz.

Ekran

Ekran tarafında 6.6 inçlik boyuta ve 120Hz tazeleme hızına sahip bir panel tercih edilen X3 GT’de, bize kalırsa içinde bulunduğu segmentin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için AMOLED bir panel sunulmalıydı. Cihazın ekranından birçok anlamda memnun kalsak da; panel tercihinin AMOLED’den yana kullanılmaması orta-üst segment dediğimiz bu segment için çok da mantıklı bir hareket olmamış gibi görünüyor.

Pil ve batarya

5.000 mAh kapasiteli bataryaya karşılık olarak 67W hızlı şarjla sunulan X3 GT, 65W’lık Oppo Reno4 Pro ve 66W’lık Huawei Mate 40 Pro’nun önüne geçiyor. Aradaki fark ciddi miktarda olmasa da; 67W, hızlı şarj anlamında gerçekten tatmin edici bir değer. Böylelikle 5.000 mAh’lık devasa pilinizi 40 dakika gibi kısa bir sürede tam şarja ulaştırabiliyorsunuz.

Kamera

Poco X3 ailesinde bugüne kadar hep SONY’nin IMX serisi sensörlerini gördük. Bu sefer bu durum değişmiş durumda ve Xiaomi tarafı, Poco X3 GT için OmniVision’ın OV64B sensörünü seçmiş. Bu sensörün çok başarılı işler çıkardığı da apaçık ortada. Çektiğiniz fotoğraflardaki renkler, berraklık ve kalite sizi ciddi manada memnun edebiliyor. 64MP’lik bu Omnivision ana kameraya ek olarak da 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera Poco X3 GT’de kullanıcılara sunulmuş durumda.