Uzun süredir konuşulan Quick Share desteği sonunda Apple cihazlarına geliyor. Peki bu sistem iPhone ve Mac kullanıcıları için ne tür yenilikler sunacak? Quick Share gerçekten Android ile iOS arasındaki dosya paylaşım sorununu çözebilecek mi? Google hesabı zorunluluğu kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek?

Quick Share iPhone ve Mac cihazlarda nasıl çalışacak?

Quick Share için yapılan uygulama incelemeleri, özelliğin iPhone ve macOS’ta nasıl çalışacağını netleştirdi. Yeni sistemde Android’den iPhone’a geçiş yaparken QR kod tabanlı bir yöntem kullanılacak. Yani, dosya göndermek isteyen kişi Quick Share ekranından QR kod oluşturacak, alıcı iPhone ise bu kodu tarayarak dosyaları indirecek.

Android cihazlar arası paylaşımlar ise yine mevcut yöntemle, yani çevrimdışı bağlantı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Dikkat çeken noktalardan biri, Android’den iPhone’a gönderilen dosyaların önce Google sunucularına yüklenmesi. Uygulama ile yüklenen içerikler 24 saat boyunca bu sunucularda tutulacak ve alıcı iPhone bu süre içinde dosyaları indirebilecek.

Böylece aktarım süreci şifrelenmiş bir bağlantı üzerinden gerçekleşecek. Ancak bu durum, internet bağlantısı olmayan ortamlarda dosya transferini imkânsız hale getiriyor. Yani uçakta, kırsalda veya Wi-Fi olmayan yerlerde uygulama üzerinden Android’den iPhone’a dosya göndermek mümkün olmayacak.

Google’ın bu yaklaşımı, aslında Samsung’un kendi çözümünden ilham alıyor. Samsung cihazlarda kullanıcılar dosyaları önce Samsung Cloud’a yüklüyor, ardından alıcı QR kod ile indiriyor. Google’ın iPhone için sunduğu sistemin de benzer şekilde çalışacağı anlaşılıyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone Air tanıtıldı! İşte yeni en ince telefon kralı!

Bu yöntem Türkiye’de de oldukça önemli, zira farklı ekosistemlerde çalışan kullanıcıların dosya paylaşımında en çok yaşadığı sorun iOS-Android arasındaki uyumsuzluk. Uygulama bu boşluğu doldurarak Android kullanıcıları için daha pratik bir çözüm sunabilir.

Yeni arayüz görselleri, uygulama tasarımında da bazı yenilikler olduğunu gösteriyor. Özellikle sadeleştirilmiş ikon setleri, modern QR kod ekranları ve daha akıcı geçiş efektleriyle kullanıcı dostu bir deneyim amaçlanıyor. Google’ın bu hamlesi, Apple kullanıcılarını kendi ekosistemine daha fazla yaklaştırabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamanın iPhone ve Mac cihazlara gelişi dosya paylaşımı için yeterli bir adım mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!