Bugün sizlere Samsung Galaxy S25 FE’ nin kutusunu açtık. Çok bir değişiklik görmediğimiz telefonun fiyatı 40 bin TL dolaylarında. Peki siz tercih eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım.

Teknik Özellikleri;

İşletim Sistemi: Android 16, One UI 8

İşlemci: Exynos 2400, 4 nm, maksimum ~3.2 GHz

RAM: 8 GB

Depolama seçenekleri: 256 / 512 GB

Ekran & Tasarım Ekran: 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X / LTPO panel

Yenileme hızı: 1-120 Hz (değişken)

Parlaklık: Tepede ~1900 nit

Koruma: Cam olarak Gorilla Glass Victus+ Suya/Toza

Dayanıklılık: IP68 sertifikası var

Ağırlık: ~161.3 × 76.6 × 7.4 mm, ağırlık ~190 gram

Ana arka kamera: 50 MP, OIS destekli

Ultra geniş açı: 12 MP

Telefoto lens: 8 MP 3× optik zoom ile

Ön kamera: 12 MP

Kapasite: 4.900 mAh

Kablolu hızlı şarj: 45 W