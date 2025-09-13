Bugün sizlere Samsung Galaxy S25 FE’ nin kutusunu açtık. Çok bir değişiklik görmediğimiz telefonun fiyatı 40 bin TL dolaylarında. Peki siz tercih eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım.
Teknik Özellikleri;
İşletim Sistemi: Android 16, One UI 8
İşlemci: Exynos 2400, 4 nm, maksimum ~3.2 GHz
RAM: 8 GB
Depolama seçenekleri: 256 / 512 GB
Ekran & Tasarım Ekran: 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X / LTPO panel
Yenileme hızı: 1-120 Hz (değişken)
Parlaklık: Tepede ~1900 nit
Koruma: Cam olarak Gorilla Glass Victus+ Suya/Toza
Dayanıklılık: IP68 sertifikası var
Ağırlık: ~161.3 × 76.6 × 7.4 mm, ağırlık ~190 gram
Ana arka kamera: 50 MP, OIS destekli
Ultra geniş açı: 12 MP
Telefoto lens: 8 MP 3× optik zoom ile
Ön kamera: 12 MP
Kapasite: 4.900 mAh
Kablolu hızlı şarj: 45 W