Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 tanıtıldı! Xiaomi’den ekran altı kameralı telefon!
Xiaomi’nin ekran altı kameraya sahip ilk akıllı telefon modeli Xiaomi Mi Mix 4 tanıtıldı. İşte Xiaomi Mi Mix 4’ün tüm özellikleri.
Xiaomi‘nin bir süredir gündemde olan modeli Xiaomi Mi Mix 4 bugün sonunda tanıtıldı. Birkaç gündür hakkında birçok haber duyduğumuz Xiaomi Mi Mix 4 artık tüm detaylarıyla karşımızda. Gelin Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi Mix 4‘ü tüm detaylarıyla ele alalım.
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Xiaomi Mi Mix 4 tüm özellikleri!
2018’de Xiaomi Mi Mix 3’ü tanıtan Xiaomi, aradan yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra yeni modeli Xiaomi Mi Mix 4’ü tanıttı. Hem de Xiaomi için bir ilk olan ekran altı kamera teknolojisi ile. İşte Xiaomi’nin ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip modeli Mi Mix 4’ün tüm özellikleri.
Bugün lansmanı gerçekleştirilen Xiaomi Mi Mix 4 karşımıza 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile çıktı. Şeffaflığın sağlanıp selfie kamerasının en etkin şekilde çalışması için yeni bir esnek ekran türüne sahip olan Xiaomi Mi Mix 4, bu ekranın hemen altında 20MP‘lik 1,6 µm ekran altı kamerasını taşıyor. Bu kameranın olduğu yerde 400ppi piksel yoğunluğu sunulurken, ekranın tamamı Gorilla Glass Victus ile korunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu AMOLED ekran, FHD+ çözünürlüğe sahip.
Arka tarafında üçlü kamera grubu taşıyan Mi Mix 4, ana kamera olarak Samsung imzalı 108MP‘lik OIS destekli ISOCELL HMX‘i kullanıyor. Bunun hemen yanında 5X optik zoom ve 120mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 8MP‘lik bir periskop modülü konumlandıran Xiaomi, 13MP’lik bir ultra geniş açılı sensörü de cihaza eklemiş.
Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888+ yonga setinden alan Xiaomi Mi Mix 4, bu işlemciyi 8GB ve 12GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 128GB ve 512GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Mi Mix 4, 8GB RAM‘li versiyon için 128GB, 12GB RAM‘li versiyon için 512GB depolama sunuyor.
Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh‘lik bataryasından alan Xiaomi Mi Mix 4, 120W kablolu hızlı şarj desteği ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Kablolu seçenek ile 21 dakikada tüm pilini doldurabilen cihaz, pil güçlendirme modunda bu süreyi 15 dakikaya indiriyor. 50W‘lık kablosuz hızlı şarj ise bataryayı 28 dakikada %100 konumuna getiriyor. Ek olarak Harman Kardon stereo hoparlörlere sahip olan Xiaomi Mi Mix 4, beyaz, siyah ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.
Xiaomi Mi Mix 4 fiyatı!
Gelelim cihazın merak edilen fiyatına. Bir süredir herkesin merak ettiği bir cihaz olan Mi Mix 4 fiyatı ile de dikkatleri üzerine topladı. Keza Xiaomi, Mi Mix 4‘ün 8GB RAM / 128GB depolamalı modeli için 770 Dolar fiyat etiketi biçmiş. 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip üst versiyon Mi Mix 4 ise tam 970 Dolar fiyat etiketine sahip.
Xiaomi Mi Mix 4‘ün şüphesiz çok güzel bir akıllı telefon olduğu aşikar. Ancak fiyat biraz daha uygun olsa pazarda rakibi olmazdı. Bakalım Xiaomi, Mi Mix 4’ün satışlarında nasıl bir başarı elde edecek. Sizce Xiaomi Mi Mix 4 nasıl bir cihaz olmuş? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 ‘Note Pack’ Lansmandan Önce Sızdırıldı!
Güney Koreli dev şirketin yeni nesil katlanabilir telefonları Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3, 11 Ağustos’ta piyasaya sürülecek. Fakat piyasaya sürmeden önce, Samsung Galaxy Z Fold 3 için benzersiz bir ‘Note Pack’ paketi geldiği internete sızdırıldı. Samsung Galaxy Z Fold 3’ün S Pen’i destekleyen ilk katlanabilir telefon olduğu söylentileri yaygın ve yeni sızıntı bu iddiaları doğruluyor gibi görünüyor. ‘Note Pack’in bir S Pen, bir kılıf ve bir şarj cihazı içerdiği de söylenenler arasında.
‘Tipster’ adındaki Twitter kullanıcısı, Samsung Galaxy Z Fold 3 için ön sipariş verirseniz ücretsiz olarak paketlenmesi beklenen ‘Note Pack’i sızdırdı. Bahsedildiği gibi bu paket bir S Pen, bir kılıf ve bir şarj cihazı içerecek. Adaptörün 25W olması bekleniyor ve Note Pack’in 89 Euro (900 TL) olarak fiyatlandırıldığı bildiriliyor. Tipster, bu aksesuarların nasıl görüneceğine dair bir görsel paylaştı ve kasanın S Pen için de bir tutucuyla birlikte geldiği görülebiliyor.
Samsung, Galaxy Note serisinin bu yıl piyasaya çıkmayacağını doğruladı. Bu söylentilerin odağı ‘Note Paketi’, kaleme alışmış herkesin isteklerini tatmin edecek gibi görünüyor. Paketin içine ayrı bir adaptörün eklenmesi, kutunun içinde paketlenip paketlenmeyeceği konusunda soruları gündeme getiriyor.
Samsung’un bu ‘Note Paketi’ni bir ön sipariş paketi olarak sunup sunmayacağı, 11 Ağustos saat 19.30’da Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanacak.
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün beklenen teknik özellikleri
Teknik özellikler cephesinde, Samsung Galaxy Z Fold 3, Android 11 ve OneUI 3.1 ile çalışabilir. 7.6 inç (2.208 x 1.768 piksel) Dinamik AMOLED ekrana ve 120 hertz yenileme hızına sahip olması muhtemel. Bunun yanında diğer ekran ise, 6.2 inçlik bir Süper AMOLED ekran olması bekleniyor. Donanım olarak ise, 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı ve Snapdragon 888 Çip seti ile gelecek.
Telefonun 12 megapiksel ana sensör, ultra geniş açılı 12 megapiksel sensör ve ek 12 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Ekran içi parmak izi tarayıcısı da olabilecek özellikler arasında. Samsung, hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği ile Galaxy Z Fold 3’e 4.400 mAh pil kullanması olası.
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Akıllı Telefonlar
Google, Play Store’a büyük değişiklik getiriyor!
Google, Play Store’da yayınlanan uygulamaların geliştirilmesi ve işlevselliği söz konusu olduğunda işini sıkı tutacağa benziyor ve tavrını bu aydan itibaren tamamen değiştiriyor. Şimdiye kadar uygulamaları bildiğiniz gibi çoğunlukla Play Store’dan indiririz veya APK olarak kurup kullanırdık. Ya da Android uygulamaları kit halinde indirip kurulumunu yapardık.
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Artık bir uygulama Play Store’da çıkarken tek bir paket halinde olacak. Ardından aynı kompakt formda, arzu eden Android kullanıcıları tüm olasılıklar ve sonuçları göze almış bir şekilde uygulamayı indirecek. Yani daha basit bir örnekle açıklamak gerekirse; Üst segment bir telefon kullanıyorsanız eğer, uygulamaların giriş segment telefonlara yönelik “Lite” versiyonlarını da aslında indirmiş olacaksınız. Kulağa ne kadar basit gelse de, kullanıcıya ihtiyaç duyacağından veya kendi cihazında kullanacağından çok daha fazlasını yükleyeceği anlamına geliyor.
Ancak 1 Ağustos’tan itibaren Google, Android yazılım geliştiricilerinin tüm uygulamalarını daha yeni AAB (Android App Bundle) çerçevesi aracılığıyla çıkartmaları gerektiğini zorunlu kılıyor. İyi haber şu ki, iki standart arasında çok fazla değişiklik yapmaları gerekmediğinden, geçiş geliştiriciler için büyük bir güçlük oluşturmayacak.
Bu olayın sadece geliştiriciler tarafını etkileyeceğini ve son kullanıcılar tarafından herhangi bir sorun yaratmayacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü bu yeni değişiklik kullandığınız Android cihazınıza en sorunsuz deneyimi sunmak için uygulama içindeki bileşenlerin çok daha fazla bölümlendirilmesine, önceliklendirilmesine ve optimizasyon sorunları anlamına da gelebiliyor. Peki tüm bunların anlamı ne, onu açıklayalım:
İçindekiler
Google Play’de gereksiz uygulama karmaşası olmayacak
APK biçiminde uygulama çıkartmak isteyen bir geliştiric,i Android uygulamasının birden çok Android cihaz türünde (örneğin; akıllı telefonlar ve tabletlerde) kullanılabilir olmasını isterse iki yoldan birini seçmek zorunda kalırdı. İlk senaryoda, uygulamayı kullanacak her cihaz için gerekli tüm özellikleri ve farklı grafikleri oluşturacak ve hepsini Play Store’da tek bir uygulamada toplaması gerekiyordu. Ya da alternatif olarak geliştiriciler, uygulamanın çalıştırılacağı her Android cihazı için ayrı APK’lar oluşturup yayınlaması gerekiyordu. Fakat bu yöntem hem zaman kaybına yol açıyor ve ve geliştiricileri zor bir sürece sokuyor.
Şimdi ise AAB çerçevesinde tek bir paket haline gelecek uygulamalarla Play Store, paketi akıllıca ayrı APK’lara bölerek hangisinin cihazınız için en uygunu olduğunu anlayacak ve böylece yalnızca gerekli olanı indirecek. Google, bu optimize edilmiş APK’ların eski muadillerinden %15 daha az yer kapladığını iddia ediyor.
Başarılı Bölümlendirmeye sahip olacak
Bu yeni süreçle birlikte uygulamaların gerektiğinde son kullanıcıya birer birer indirilebilecek farklı hedeflere ve önceliklere sahip bileşenlere ayrılması sağlanacak. Play Store daha sonra hangi sürümün veya bileşenlerin bir kullanıcının belirli cihazına yükleneceğini, gereksiz paketlerle karışıklık yaratmadan otomatik olarak bilecek.
Oyunları veya diğer daha ağır, çok katmanlı uygulamaları (photoshop vb.) da ihtiyaç duyulduğunda telefonunuza parça parça indirilebilme özelliğine sahip olacak. Grafik ağırlıklı yeni bir oyuna başlarsanız, Play Store bunu bölüm bölüm bazında (veya bir seferde birkaç bölüm) cihazınıza indirebilir, böylece her seferinde her bir bölüm için yükleme süreleriyle uğraşmanıza gerek kalmayacak.
Alt-Orta segment cihazlara daha az yük bindirilecek
Google Play Store’da olacak değişiklikler, en yeni amiral gemiler diye tabir ettiğimiz üst seviye telefonlarda bile uygulama kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak olsa da, daha eski veya daha yavaş telefonlara sahip olanlar yükleme sürelerinde önemli bir fark görecek ve bindirilen yükte azaltılacak. Daha eski veya düşük seviye telefonlar genellikle daha güçsüz işlemcilere ve daha az depolama alanına sahip olduğundan dolayı en büyük değişim o cihazlarda görülecek.
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Ömer
10 Ağustos 2021 at 17:47
Bence fiyat gayet güzel telefonda gayet iyi umarım bizim ülkede çok iyi bir fiyata satılır büyük ihtimalle 128 GB olanı gelecek fiyat iyi tutulursa çok satar