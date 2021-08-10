Xiaomi Mi Mix 4 tanıtıldı! Xiaomi’den ekran altı kameralı telefon!

Xiaomi’nin ekran altı kameraya sahip ilk akıllı telefon modeli Xiaomi Mi Mix 4 tanıtıldı. İşte Xiaomi Mi Mix 4’ün tüm özellikleri.

Xiaomi‘nin bir süredir gündemde olan modeli Xiaomi Mi Mix 4 bugün sonunda tanıtıldı. Birkaç gündür hakkında birçok haber duyduğumuz Xiaomi Mi Mix 4 artık tüm detaylarıyla karşımızda. Gelin Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi Mix 4‘ü tüm detaylarıyla ele alalım.

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Xiaomi Mi Mix 4 tüm özellikleri!

2018’de Xiaomi Mi Mix 3’ü tanıtan Xiaomi, aradan yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra yeni modeli Xiaomi Mi Mix 4’ü tanıttı. Hem de Xiaomi için bir ilk olan ekran altı kamera teknolojisi ile. İşte Xiaomi’nin ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip modeli Mi Mix 4’ün tüm özellikleri.

Bugün lansmanı gerçekleştirilen Xiaomi Mi Mix 4 karşımıza 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile çıktı. Şeffaflığın sağlanıp selfie kamerasının en etkin şekilde çalışması için yeni bir esnek ekran türüne sahip olan Xiaomi Mi Mix 4, bu ekranın hemen altında 20MP‘lik 1,6 µm ekran altı kamerasını taşıyor. Bu kameranın olduğu yerde 400ppi piksel yoğunluğu sunulurken, ekranın tamamı Gorilla Glass Victus ile korunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu AMOLED ekran, FHD+ çözünürlüğe sahip.

Arka tarafında üçlü kamera grubu taşıyan Mi Mix 4, ana kamera olarak Samsung imzalı 108MP‘lik OIS destekli ISOCELL HMX‘i kullanıyor. Bunun hemen yanında 5X optik zoom ve 120mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 8MP‘lik bir periskop modülü konumlandıran Xiaomi, 13MP’lik bir ultra geniş açılı sensörü de cihaza eklemiş.

Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888+ yonga setinden alan Xiaomi Mi Mix 4, bu işlemciyi 8GB ve 12GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 128GB ve 512GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Mi Mix 4, 8GB RAM‘li versiyon için 128GB, 12GB RAM‘li versiyon için 512GB depolama sunuyor.

Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh‘lik bataryasından alan Xiaomi Mi Mix 4, 120W kablolu hızlı şarj desteği ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Kablolu seçenek ile 21 dakikada tüm pilini doldurabilen cihaz, pil güçlendirme modunda bu süreyi 15 dakikaya indiriyor. 50W‘lık kablosuz hızlı şarj ise bataryayı 28 dakikada %100 konumuna getiriyor. Ek olarak Harman Kardon stereo hoparlörlere sahip olan Xiaomi Mi Mix 4, beyaz, siyah ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

Xiaomi Mi Mix 4 fiyatı!

Gelelim cihazın merak edilen fiyatına. Bir süredir herkesin merak ettiği bir cihaz olan Mi Mix 4 fiyatı ile de dikkatleri üzerine topladı. Keza Xiaomi, Mi Mix 4‘ün 8GB RAM / 128GB depolamalı modeli için 770 Dolar fiyat etiketi biçmiş. 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip üst versiyon Mi Mix 4 ise tam 970 Dolar fiyat etiketine sahip.

Xiaomi Mi Mix 4‘ün şüphesiz çok güzel bir akıllı telefon olduğu aşikar. Ancak fiyat biraz daha uygun olsa pazarda rakibi olmazdı. Bakalım Xiaomi, Mi Mix 4’ün satışlarında nasıl bir başarı elde edecek. Sizce Xiaomi Mi Mix 4 nasıl bir cihaz olmuş? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.