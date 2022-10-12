Apple her sene olduğu gibi WWDC’de işletim sistemlerinin en yeni sürümlerini duyurdu. Şirket iPhone’lar için iOS 16’yı sundu. Son olarak iPad’ler de iPadOS 16.1 varyantlarına sahip olmayı bekliyor. Bilmeyenler için iPadOS, temel olarak iOS’a sahip. Ancak aynı zamanda tabletler için birçok özellik taşıyor. Apple son yıllarda iPadOS’u iOS ile birlikte, genellikle Eylül ayında tanıtırdı. Fakat şirket bu sene geleneğe uyamadı ve iPadOS için bir erteleme kararı aldı. Öte yandan artık çoğu haber, kullanıcıların sadece bir iki hafta daha bekleyeceğini ön görüyor. Bloomberg başta olmak üzere birkaç kaynak yeni sürümün tanıtım tarihini sızdırdı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

iPadOS 16.1, 24 Ekim Tarihinde Tanıtılabilir

Ünlü Bloomberg analistleri, merakla beklenen iPadOS 16.1’in 24 Ekim’de geleceğini belirtiyor. Şirket o tarihten itibaren, iPadOS 16 yerine iPadOS 16.1 sürümünü kullanıcılara sunacak. Şirketin sürümün özellikleri ve net tarihi hakkında herhangi bir bilgiyi doğrulamadığını söyleyelim.

Mark Gurman’a göre şirket çıkış tarihini çok yakında resmi olarak doğrulayacak. Şirket, kazanç raporlarıyla aynı hafta içinde yeni ürünler getirme stratejisini de izlemesi muhtemel. Apple’ın 2022 yılı 4. çeyrek kazanç raporları 27 Ekim’de TSİ 14:00’te açıklanacak. Dolayısıyla yeni iPadOS 16.1 sürümünü de o haftaya saklamaları gayet mantıklı bir hareket olur.

iPadOS ile Beraber Yeni Ürünler De Çıkabilir

Amerikan devi daha öncesinde tablet satışlarının oldukça düşmesi sebebiyle pazarda strateji değişikliğine gideceğini belirtmişti. Bu alandaki en önemli değişiklik ise amiral gemileri yerine orta sınıf cihazları piyasaya sürmek olacak. Şirket yeni mütevazi tabletlerini 16.1 ile beraber tanıtabilir. Diğer söylentilere göre de, bu ay macOS Ventura’nın da kullanıma sunulduğunu görebiliriz. Apple, işletim sistemleri için yeni OS sürümünü kullanıma sunmadı. Ancak yeni MacBook modellerinin gelişiyle ilgili söylentiler var. Bu zamanlar şirket adına, macOS Ventura’yı kullanıma sunmak için mükemmel bir fırsat olabilir. İddialar yeni Apple M2 Pro ve Apple M2 Max MacBook Pro’ların piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

Cihazlar dışında tekrardan iPadOS konusuna gelecek olursak, Gurman’ın tahminleri doğru olabilir. Söylentiler doğru ise yeni sürüm adaylarının yakında kullanıma sunulmasını bekliyoruz. Dolayısıyla iPadOS 16.1 ve macOS 13’ün 17 Ekim ile 19 Ekim tarihleri arasında Sürüm Adaylarına kavuşacağını söyleyebiliriz. Gelişmeler için takipte kalın.

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