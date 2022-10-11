Yaklaşık bir ay önce yeni serisini duyuran Apple,yavaş yavaş alışılagelmiş tasarım hatlarından vazgeçmeye başladı. Daha doğrusu, bu konu ile ilgili yıllar sonra adım attı. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max cihazlarında klasik çentikten vazgeçen şirket, yine bu cihazlarda 4nm üretim sürecinden geçen Apple A16 Bionic işlemcileri karşımıza çıkardı. Serideki iPhone 14 ve iPhone 14 Plus cihazları ise eski çentikler ve bir önceki neslin işlemcileri ile geldi. Apple, A17 Bionic

Önümüzdeki yılda da aynı stratejiyi benimsemesi beklenen şirket, dünyanın ilk 3nm üretim sürecinden geçen işlemcilerini piyasaya sürecek. Ortaya çıkan bilgilere göre TSMC tarafından üretilecek olan yeni Apple A17 Bionic çipleri, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max modellerinde kullanıcılara sunulacak.

Apple A17 Bionic, 3nm üretim sürecinden geçecek

2023 yılının son çeyreğinde tanıtacağı iPhone 15 serisini TSMC fabrikalarında üretilen 3nm üretim sürecinden geçen Apple A17 Bionic işlemcisi ile donatacak olan Apple, iPhone 15 cihazını bu yılın en güçlüsü olarak lanse edilen 4nm’lik A16 Bionic ile bütünleştirecek.

Yeni işlemcinin, 5nm’lik işlemcilere göre yüzde 15 ila yüzde 20 oranında daha hızlı olacağı ve aynı enerjiyi harcayacağı düşünülüyor. Bir başka kaynağa göreyse güç tüketimi yüzde 30 ila yüze 35 arasında azaltılacak ve hız kaybı yaşanmayacak.

Tüm bunların yanı sıra bir diğer çip üreticisi Samsung’un 3nm üretim sürecinden geçen çipleri en erken 2024 yılında piyasaya sürecek olması, TSMC ve Apple cephesinde bu yıl da rahat bir nefes aldıracak. Ancak bu durum Samsung’a göre 2025 yılında değişmeye başlayacak ve aradaki fark eşitlenecek. 2027 yılında ise Samsung, TSMC’yi geride bırakarak 1.4 nm üretim sürecinden geçen işlemcileri piyasaya sürecek. En azından Güney Koreli şirketin planları bu yönde.

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