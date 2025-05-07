Bu videoda POCO markasının orta segmente konumlandırdığı serisinin en yeni üyesi M7 Pro 5G’yi kutusundan çıkartıyor ve ilk detaylara yakından bakıyoruz.

Poco M7 Pro 5G Özellikleri;

Boyutlar: 162.4 x 75.7 x 8 mm

Ağrılık: 190 gram

Koruma: IP64

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits

İşlemci: Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm)

Grafik: IMG BXM-8-256

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS

Batarya: 5110 mAh

Şarj: 45W Şarj

Fiyat: 16.999 TL

Peki siz POCO M7 Pro 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyata tercih edilir mi? POCO M7 Pro 5G yerine siz olsanız hangi telefonu tercih ederdiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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