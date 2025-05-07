Bu videoda POCO markasının orta segmente konumlandırdığı serisinin en yeni üyesi M7 Pro 5G’yi kutusundan çıkartıyor ve ilk detaylara yakından bakıyoruz.
Poco M7 Pro 5G Özellikleri;
Boyutlar: 162.4 x 75.7 x 8 mm
Ağrılık: 190 gram
Koruma: IP64
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits
İşlemci: Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm)
Grafik: IMG BXM-8-256
Bellek: 12 GB
Depolama: 256 GB
Ana Kamera: 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS
Batarya: 5110 mAh
Şarj: 45W Şarj
Fiyat: 16.999 TL
Peki siz POCO M7 Pro 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyata tercih edilir mi? POCO M7 Pro 5G yerine siz olsanız hangi telefonu tercih ederdiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
#POCO #POCOM7Pro #unboxing