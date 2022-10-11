Nikkei Asia raporuna göre Apple, tedarikçilerinden AirPods ve Beats kulaklıklarından bazılarını Hindistan’da yapmalarını istedi. Üretim önümüzdeki yılın başlarında gerçekleşecek.

Görüşmeler, şirketin karantinaları ve artan ABD-Çin ticaret gerilimleri nedeniyle Çin’deki tedarik zinciri kesintileri riskini azaltmaya yönelik son girişimini işaret ediyor. Apple’ın Ağustos ayında bazı Apple Watch’larını, MacBook’larını ve HomePod’larını Vietnam’a kaydırmak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Eylül ayında amiral gemisi iPhone 14 telefonlarından bazılarını Hindistan’da üreteceğini duyurdu.

Apple, iPhone üretiminin çoğunluğu için hala büyük ölçüde Çin’e bağlı.

Rapora göre Apple’ın üretim ortaklarından Foxconn, Beats kulaklıklarını Hindistan’da yapacak. Ayrıca, gelecekte AirPod’ları orada üretmeye çalışacak. Apple’ın AirPod’larını Vietnam ve Çin’de yapan Luxshare Precision Industry, Hindistan’daki AirPods üretim çalışmalarına da yardımcı olacak.

Apple, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan’daki satışlarını artırmaya çalışıyor. Şirketin Hindistan’daki üretime geçişi başlangıçta satışları artırmayı amaçlasa da, rapora göre şirket şimdi ülkeye daha çok stratejik bir üretim üssü gibi davranıyor.

Nikkei Asia, Hindistan’ın elektronik tedarik zincirine 30 milyar dolardan fazla harcayarak daha fazla yatırım çekmek için çalışacağını söyledi.