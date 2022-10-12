Avrupa Birliği’nden geçen yeni bir yasa, 2024 yılı sonrasında tanıtılan cihazlarda, hem kullanıcılara kolaylık sağlamak hem de çevreye verilen zararı en aza indirmek amacıyla, USB Tip-C girişlerin kullanımını zorunlu kılmıştı.

Teknoloji çevrelerinde Apple’ın 2024 yılına kadar Lightning girişi kullanacağı, sonrasında USB Tip-C kullanımına başlayacağı konuşuluyordu. Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanınan Bloomberg analisti Mark Gurman, konu hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Buna göre, Apple 2023 yılında USB Tip-C kullanımına başlayacak. İddianın kalan kısmı ise daha şaşırtıcı!

USB Tip-C Girişi Tek Seferlik Olacak!

Mark Gurman’a göre, Apple bu yılın sonunda tanıtacağı 10. Nesil iPad modelinde de USB Tip-C girişi kullanarak, bütün iPad serisini USB Tip-C’ye geçirecek. Bu hamleyle beraber, geriye yalnızca iPhone serisinin kalacağını ifade eden Mark Gurman, Apple’ın 2024 yılını beklemeyeceğini ve 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 serisinde USB Tip-C girişe yer vereceğini belirtiyor.

Ancak Gurman’ın iddiaları, iPhone modellerine yalnızca tek bir yıl USB Tip-C’yi göreceğimizi, bir sonraki yıl çıkacak iPhone 16 modellerindeyse tamamen kablosuz şarj teknolojisine geçiş yapılacağını gösteriyor.

Bu iddiaların temelinde, uzun bir süredir konuşulan “portless” (herhangi bir girişe sahip olmayan) iPhone modelleri hakkındaki söylentilerin yattığını söylemek mümkün. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin USB Tip-C yasasının yalnızca kablosuz şarj teknolojisini destekleyen cihazlarda geçerli olmadığı da görülüyor.

Yani, Apple cephesi 2024 yılında girişi olmayan ve yalnızca MagSafe kablosuz şarj cihazlarıyla şarj olabilen bir cihazı piyasaya sürebilir.

Firmanın bunun sinyallerini verdiğini söylemek mümkün. Zira ABD’de satılan iPhone 14 modellerinde herhangi bir fiziki SIM kart girişi bulunmuyor, bu cihazlarda fiziksel SIM kart gerektirmeyen eSIM teknolojisine yer veriliyor.

Peki Apple neden USB Tip-C teknolojisine geçmeyi planlıyor? Bunun aslında Avrupa Birliği yasalarıyla ilgili olmadığını söylemek mümkün. USB Tip-C’ye geçişin planlanmasının arkasında, Lightning’in oldukça yavaş diyebileceğimiz USB 2.0 desteğinden dolayı büyük dosyalarla başa çıkmakta zorlanması yatıyor. Zira, iPhone 14 Pro modelleri ile çekilen ProRes bir videonun yalnızca 1 dakikası 6 GB yer kaplıyor. Lightning’in desteklediği hızlarda bu tür dosyaların paylaşılması oldukça zor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple USB Tip-C teknolojisini benimsemeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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