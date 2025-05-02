Merakla beklenen yeni nesil Jeep Compass modelinin resmi tanıtımına sayılı günler kala, internete düşen sızdırılmış fotoğraflar heyecanı doruğa çıkardı. Peki elektrikli Jeep Compass özellikleri neler olacak?

Elektrikli Jeep Compass Özellikleri Neler Olacak?

Yeni Jeep Compass modelinin en çok merak edilen versiyonu şüphesiz tamamen elektrikli olanı. Sızan bilgilere göre, bu elektrikli SUV, platform kardeşi Peugeot modellerinden tanıdık güç üniteleri ve batarya teknolojilerini barındırabilir. Bu durum, hem önden çekişli hem de dört çeker (AWD) seçeneklerinin sunulabileceği anlamına geliyor.

Özellikle dört tekerlekten çekişli versiyonun 321 beygir gücüne ulaşabileceği konuşuluyor, bu da Jeep Compass modeline ciddi bir performans katacaktır. Batarya kapasiteleri konusunda ise 73 kWh ve 98 kWh olmak üzere iki farklı seçeneğin gündemde olduğu belirtiliyor.

Elektrikli versiyonun yanı sıra, plug-in hibrit (PHEV) Jeep Compass da dikkat çekiyor. Bu versiyonda 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor ile bir elektrik motorunun kombine edilmesi bekleniyor. Toplam gücün 195 beygir civarında olacağı ve Peugeot 3008 PHEV modeline benzer şekilde yaklaşık 87 km’lik bir elektrikli sürüş menzili sunabileceği tahmin ediliyor.

Sızdırılan fotoğraflarda, aracın mevcut nesle kıyasla daha keskin ve kutu benzeri bir tasarım diline sahip olduğu, bunun da ona daha sağlam bir SUV görünümü kazandırdığı anlaşılıyor. Görsel olarak hibrit, PHEV ve elektrikli versiyonlar arasında belirgin farklar beklenmiyor.

Yeni Jeep Compass modelinin üretim lokasyonu ve pazar stratejileri ise bazı belirsizlikler içeriyor. Avrupa pazarı için üretimin Stellantis‘in İtalya’daki Melfi fabrikasında yapılması planlanıyor. Ancak, daha önce Kuzey Amerika pazarı için Kanada’da yapılması düşünülen üretimin, olası gümrük vergileri endişeleri nedeniyle askıya alındığı açıklandı.

Önceki nesil Jeep Compass, Meksika’daki Toluca fabrikasında üretiliyordu fakat bu üretim de Nisan ayında durduruldu. Bu durum, yeni Jeep Compass modelinin özellikle ABD pazarı için geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak resmi tanıtımla birlikte tüm bu detayların netleşmesi bekleniyor.

Elektrikli Jeep Compass Sızdırılan Teknik Özellikler Elektrikli Jeep Compass Sızdırılan Teknik Özellikler

Platform: Stellantis STLA Medium

Çekiş Sistemi: Önden Çekiş (FWD) veya Dört Tekerlekten Çekiş (AWD)

Önden Çekiş (FWD) veya Maksimum Güç (AWD): Yaklaşık 321 beygir gücü

Yaklaşık 321 beygir gücü Batarya Seçenekleri: 73 kWh veya 98 kWh (tahmini)

73 kWh veya 98 kWh (tahmini) Menzil (WLTP): En yüksek menzil hedefinin 98 kWh batarya ile 700 km civarında olabileceği öngörülüyor (Peugeot e-3008 verilerine dayanarak).

En yüksek hedefinin 98 kWh batarya ile 700 km civarında olabileceği öngörülüyor (Peugeot e-3008 verilerine dayanarak). Tasarım: Mevcut modele göre daha köşeli ve SUV karakterini vurgulayan yeni nesil tasarım.

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Siz Jeep Compass hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.