Türkiye finans dünyasında yeni bir döneme mi giriyor? Artık yurtdışına para gönderirken yüksek komisyonlar ödemek zorunda kalacak mıyız? Yoksa bu yeni sistem kullanıcıların hayatını kolaylaştıran kalıcı bir çözüm mü olacak? Ülkeler rasında başlatılan yeni uygulama, akıllara bu soruları getiriyor.

Türkiye ile Kazakistan arasında ücretsiz para transferi başladı!

Türkiye merkezli duyurulan sistemle birlikte, Turan adlı finans uygulaması üzerinden Kazakistan’daki tüm bankalara saniyeler içinde para gönderilebiliyor. Bu hizmetin en dikkat çekici yönü ise herhangi bir komisyon ücreti olmadan işlem yapılabilmesi. Özellikle iki ülke arasında yoğun iş ilişkileri bulunan şirketler ve aile desteği gönderen bireyler için bu yenilik büyük kolaylık sunuyor.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki bu adım sadece finansal değil, aynı zamanda stratejik bir işbirliği olarak da görülüyor. Bu gelişme, ülkemizde yaşayan ve Kazakistan’daki yakınlarına para gönderen vatandaşların işini oldukça kolaylaştıracak. Aynı zamanda Kazakistan’daki bankacılık sisteminin entegrasyonu sayesinde çift taraflı finansal hareketlilik hız kazanacak.

